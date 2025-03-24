Ресурс — 300 000 км, цена — от миллиона... А что не так с этим авто?

Эксперт «За рулем» Хлебушкин рассказал о проблемах калужского лифтбека VW Polo 2020-2022 годов

Собиравшийся в Калуге Volkswagen Polo в 2020 году из седана превратился в лифтбек. Продавался он недолго, до 2022 года. Жаль! Машина для вторичного рынка подходящая.

В отличие от европейского Polo, в шестом поколении переехавшего на модульную платформу MQB-A0, наш остался на прежней платформе PQ25. Передняя подвеска – простая, со стойками McPherson, задняя – еще проще, полузависимая со скручивающейся балкой.

Самый популярный силовой агрегат сочетает атмосферный мотор 1.6 модели CWVA (110 л. с.) с традиционным шестиступенчатым автоматом Aisin. А с пятиступенчатой механикой помимо этого двигателя может агрегатироваться и не снискавшая популярности его менее мощная версия с кодом CWVB (90 л. с.).

Самый мощный в гамме турбомотор 1.4 серии CZCA (125 л. с.) встречается нечасто. В том числе и потому, что сочетается только с заслужившим когда-то дурную славу семиступенчатым роботом DSG DQ200.

Кузов Volkswagen Polo (2020-2022 г.в.)

Кузов выполнен из качественного металла, полностью защищенного цинком (даже панель крыши). Коррозии он сопротивляется долго, а наиболее уязвимыми местами в будущем могут оказаться сварные швы чашек передней подвески, пороги, дверь багажника, низ дверей и их карманы в районе петель, где может скапливаться грязь.

Обновление антикоррозионной защиты со временем не помешает.

Хром на пластике местами уже начинает темнеть и пузыриться, хотя самым старым машинам нет и пяти лет. Лакокрасочное покрытие не образцовое. К прочности и толщине вопросов нет, но в не подлеченных вовремя местах повреждений может отходить большими кусками – в Фольксвагене так и не смогли решить проблему адгезии ЛКП с поверхностью металла. Особенно часто страдают капот, крылья и колесные арки.

Тяжеленная дверь багажника любит погромыхивать: от тряски на плохих дорогах продавливаются ограничители на стойках. Можно периодически заменять ограничители либо использовать вместо них самодельные из более живучей резины. Кроме того, причиной стука бывают газовые упоры, в которых появляется люфт.

Выход из строя актуатора замка лючка бензобака – распространенная проблема многих автомобилей группы Volkswagen. Пластик легко царапается, что лучше всего заметно по состоянию дверных карт.

Салон Volkswagen Polo

Салон преимущественно выполнен из жесткого пластика. Со временем заселяется «сверчками» в передней панели, отделке центральных стоек и механизме регулировки высоты ремня безопасности.

Медиасистема в морозы может отказаться загрузиться и не включать экран – но с потеплением всё приходит в норму. Может некорректно отображаться уровень топлива в баке, но зачастую этот глюк пропадает сам собой.

К пробегу 100 тысяч км может заверещать моторчик вентилятора отопителя – обычно это начинает проявляться при минусовых температурах. Первое время, если еще нет существенного износа, поможет очистка от пыли и смазка узла. Аварийная сигнализация способна включаться сама собой в отсутствие хозяев, подсаживая АКБ. Дело в отсутствии необходимого резистора на плате кнопки. Его можно либо добавить, либо использовать не хандрящую аналогичную кнопку от родственного лифтбека Skoda Rapid.

К 100 тысячам км кожаная оплетка рулевого колеса может начать облезать, а полимерный обод заметно лоснится. Селектор трансмиссии быстро приобретает неприглядный вид.

Износостойкость материалов средняя. Тканевая обивка сидений довольно прочная, но с удовольствием впитывает пыль. Источником грохота в задней части салона нередко становится спинка дивана – точнее, скоба его крепления в замке. На время утихомирить ее можно, например, намотав изоленту.

Трансмиссия Volkswagen Polo

Ресурс задних сайлентблоков передних рычагов – около 100 тысяч км. При их износе проще и выгоднее поменять рычаг в сборе. Шаровые опоры обычно живут дольше сайлентблоков и меняются отдельно.

В задней полузависимой подвеске сайлентблоками обычно не приходится заниматься ранее 150–200 тысяч км. Амортизаторы выдерживают более 100 тысяч км. Но иногда источником стуков сзади оказываются их пыльники, которые закрепляют разнообразными народными способами.

Небольшие постукивания рейки в рулевом механизме с электроусилителем после 120–130 тысяч км можно попробовать устранить регулировкой. Но не исключен и износ полимерных втулок рейки – в этом случае они отдельно меняются на ремонтные. Рулевые наконечники обычно выдерживают 100–120 тысяч км. Тяги служат дольше. Передние амортизаторы, как правило, выдерживают до 100 тысяч км. А вот стойки переднего стабилизатора – настоящие расходники. Обычно их хватает на 30–50 тысяч км.

Передние и задние тормоза дисковые только в максимальной комплектации. В остальных версиях сзади барабанные тормоза, а дисковые – опция. В барабанах довольно быстро скапливается грязь, что приводит к скрежету и ускоренному износу колодок, поэтому имеет смысл проводить ежегодную разборку и чистку, лучше после зимнего сезона. Передние колодки ходят порядка 35–50 тысяч км, задние у дисковых – 60–90 тысяч км, а у обслуженных барабанных – и до 120–140 тысяч км.

Внутренний ШРУС привода трипоидного типа обычно приходится менять ближе к 100 тысячам км. При его износе появляется ощутимая вибрация на высокой скорости. Узел продается отдельно от привода.

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