Упрямый глюк немолодого Гольфа — как решить проблему
Устранение ошибки в «мозгах» VW Golf из парка «За рулем» обошлось в 6000 рублей
Volkswagen Golf VII; 1.4Т (140 л. с.), Р7
- Изготовитель – Volkswagen AG, Германия
- Год выпуска – 2013
- В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года
- Пробег на момент отчета – 143 000 км
На приборном щитке Гольфа из парка «За рулем» поселилась ошибка «Сбой в работе системы освещения». Дважды перепроверил все лампочки – работают!
Универсальным сканером удалить ошибку не получилось. Поездил по сервисам: одни грешили на глюк в самом щитке, другие – на ходовые огни, якобы горящие не полностью.
И только диагност бывшего официального фольксвагеновского дилера за четыре часа работы нашел и удалил ошибку в «блоке комфорта», отвечающем за освещение. Как и отчего она появилась – непонятно. Возможно, из-за пуска при разряженном аккумуляторе. За всё заплатил 6900 рублей, а очереди на ремонт ждал месяц!
Ошибка высвечивается, но все лампочки работают – как так?!
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
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- Неоригинальные запчасти: дешево, быстро, но есть нюанс!
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05.04.2025
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)
— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf 2010/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
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