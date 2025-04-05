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Упрямый глюк немолодого Гольфа — как решить проблему

Устранение ошибки в «мозгах» VW Golf из парка «За рулем» обошлось в 6000 рублей

Volkswagen Golf VII; 1.4Т (140 л. с.), Р7

  • Изготовитель – Volkswagen AG, Германия
  • Год выпуска – 2013
  • В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года
  • Пробег на момент отчета – 143 000 км
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На приборном щитке Гольфа из парка «За рулем» поселилась ошибка «Сбой в работе системы освещения». Дважды перепроверил все лампочки – работают!

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Универсальным сканером удалить ошибку не получилось. Поездил по сервисам: одни грешили на глюк в самом щитке, другие – на ходовые огни, якобы горящие не полностью.

И только диагност бывшего официального фольксвагеновского дилера за четыре часа работы нашел и удалил ошибку в «блоке комфорта», отвечающем за освещение. Как и отчего она появилась – непонятно. Возможно, из-за пуска при разряженном аккумуляторе. За всё заплатил 6900 рублей, а очереди на ремонт ждал месяц!

Ошибка высвечивается, но все лампочки работают – как так?!
Ошибка высвечивается, но все лампочки работают – как так?!

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В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

  • Неоригинальные запчасти: дешево, быстро, но есть нюанс!

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Панов Денис
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 11
05.04.2025 
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Отличная машина, вопросов нет
Недостатки:
нет
Комментарий:
Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.
-1