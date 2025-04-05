Упрямый глюк немолодого Гольфа — как решить проблему

Устранение ошибки в «мозгах» VW Golf из парка «За рулем» обошлось в 6000 рублей

Volkswagen Golf VII; 1.4Т (140 л. с.), Р7

Изготовитель – Volkswagen AG, Германия

– Volkswagen AG, Германия Год выпуска – 2013

– 2013 В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2013 года

– с декабря 2013 года Пробег на момент отчета – 143 000 км

На приборном щитке Гольфа из парка «За рулем» поселилась ошибка «Сбой в работе системы освещения». Дважды перепроверил все лампочки – работают!

Универсальным сканером удалить ошибку не получилось. Поездил по сервисам: одни грешили на глюк в самом щитке, другие – на ходовые огни, якобы горящие не полностью.

И только диагност бывшего официального фольксвагеновского дилера за четыре часа работы нашел и удалил ошибку в «блоке комфорта», отвечающем за освещение. Как и отчего она появилась – непонятно. Возможно, из-за пуска при разряженном аккумуляторе. За всё заплатил 6900 рублей, а очереди на ремонт ждал месяц!

Ошибка высвечивается, но все лампочки работают – как так?!

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

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