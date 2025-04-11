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Kia из Китая — будут ли с ним проблемы в России

Эксперт Виноградов оценил идею покупки Kia Sportage для китайского рынка

В случае сомнений относительно покупки автомобиля китайского бренда есть вариант приобретения автомобиля более привычной марки. Дело только в том, что он тоже будет из Китая. А в ряде случаев – адаптированным именно для рынка Поднебесной.

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Один из таких вариантов – Kia Sportage Ace. Разобрались, насколько он отличается от знакомого российским сервисменам Kia Sportage.

Kia Sportage Ace

Нынешнее «лицо» Kia Sportage Ace получил в ходе модернизации 2021 года.
Нынешнее «лицо» Kia Sportage Ace получил в ходе модернизации 2021 года.

Этот кроссовер создан исключительно для китайского рынка. Построен на платформе Hyundai ix35 второго поколения, а по габаритам практически идентичен Hyundai Mufasa. И его также можно назвать промежуточным звеном. В случае Kia – между Seltos и Sportage.

Интерьер у версии GT-Line разбавлен оранжевыми элементами.
Интерьер у версии GT-Line разбавлен оранжевыми элементами.

В отличие от Муфасы, у Спортейджа есть выбор двигателей. Базовый мотор – 2-литровый Smartstream мощностью 160 л.с. И он работает вместе с хорошо знакомым нам 6-ступенчатым автоматом A6MF1. Эта связка вопросов не вызывает.

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Еще есть версия с турбомотором 1.5 мощностью 200 л.с., с которым сопряжен 7-ступенчатый робот. Но привод все равно только передний.

Цены на Sportage Ace выше, однако и оснащение заметно интереснее, чем у Муфасы. Самые доступные Kia с 2-литровым мотором стоят 3,5 млн рублей. Турбированные версии обойдутся в 4 млн рублей. Но предпочесть лучше первый вариант, с ремонтом и обслуживанием которого проблем будет явно меньше.

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Виноградов Александр
Фото:Kia
Количество просмотров 20
11.04.2025 
Фото:Kia
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