8 фактов из истории журнала «За рулем» — нам 97 лет!

15 апреля журналу «За рулем» исполняется 97 лет! И все эти годы наш журнал живет одной жизнью со страной, ее заботами и проблемами.

У истоков журнала «За рулем» стояли не только видные журналисты и публицисты 1920‑х, но и общество «Автодор».

Оно хотя и было общественной организацией, но очень плотно сотрудничало с государственными структурами, ответственными за автомобилизацию страны и дорожное строительство, техническое просвещение, подготовку военных водителей.

Это и было главной задачей «Автодора», да и журнала «За рулем».

1. Пусть нашим станет Ford

«За рулем» с самого рождения рассказывал о каждом новом автозаводе. В том числе и о первом нижегородском сборочном – заводе «Гудок Октября».

С первых лет своего существования журнал не только информировал читателей обо всём, что происходило в автомобильной жизни страны, но и участвовал в принятии судьбоносных решений.

В 1929 году «За рулем» организовал испытательный пробег длиной 2000 км, в котором принимали участие несколько импортных автомобилей. Лучшим для России признали новый тогда американский Ford A. Именно эту модель «лоббировал» журнал для постановки на производство в СССР, и именно она стала советским ГАЗ-А, выпуск которого начали в Нижнем Новгороде через несколько лет.

Сотрудники «За рулем» не только ездили на все строящиеся автозаводы, но и плотно сотрудничали со специалистами зарождающейся советской автомобильной индустрии. Инженеры и организаторы производства автомобилей и запчастей были постоянными и активными авторами журнала. А с помощью профессионалов по дорожному строительству журнал не только пристально следил за этой, тоже, по сути, еще только зарождающейся отраслью, но даже публиковал «рецепты» строительства дорог на периферии, где их особенно не хватало.

2. В Каракумы и обратно

Тесное и плодотворное сотрудничество с автозаводами проявлялось в самом активном участии журнала в организации и проведении больших испытательных пробегов. В том числе самого сложного и масштабного – Каракумского пробега 1933 года, в котором испытывали все новые советские автомобили ГАЗ и ЗИС. «За рулем» участвовал в организации испытаний, за которыми следила вся страна, и публиковал «горячие» репортажи с места событий.

Кстати, через много лет, сначала в 1977‑м, а потом и в 2019 году, журнал инициировал и организовал совместно с АВТОВАЗом пробеги новых легковых отечественных автомобилей по маршруту, аналогичному тому, которым в 1933‑м прошли первые советские грузовики.

Журнал принимал активное участие в организации легендарного Каракумского пробега 1933 года.

3. Еще до Москвича

Именно «За рулем» в середине 1930‑х затеял на своих страницах разговор о необходимости создания компактного, экономичного автомобиля, которым могли бы пользоваться не только государственные структуры, но и частные владельцы. К этому разговору охотно подключились специалисты. И в конце 1930‑х решение о создании такого автомобиля и о перепрофилировании под его производство московского автосборочного завода имени КИМ было принято.

Так родился компактный малолитражный КИМ‑10, массовому выпуску которого помешала Великая Отечественная война.

4. На крыльях Чайки

После войны журнал «За рулем», который издавало Добровольное общество содействия авиации, армии и флоту (ДОСААФ), с еще большим энтузиазмом принимал самое активное участие в решении насущных проблем автомобилизации страны. Редакция совместно с заводами обсуждала практически все перспективные модели, которых советские предприятия предлагали всё больше, постоянно контактировала со специалистами.

Кстати, многие годы членами редколлегии журнала были не только журналисты, но и руководители автомобильной и автодорожной отраслей страны.

Сотрудники «За рулем», как и прежде, участвовали в испытании новых автомобилей. Интересно, что в 1959 году мы даже участвовали в испытаниях представительской Чайки ГАЗ‑13 – редчайший случай в истории советского автопрома. Позднее журнал мог рассказать о подобных автомобилях лишь когда они уже выходили в свет.

5. Кубок дружбы

В 1950‑х годах «За рулем» вместе с ДОСААФ стали главной движущей силой бурного развития советского автомобильного спорта. По инициативе журнала в 1960 году организовали первое международное ралли «За мир и дружбу», в котором принимали участие спортсмены и автомобили социалистических стран. Позднее это соревнование под именем «Кубок дружбы» включало в себя уже не только ралли, но и кольцевые гонки. И проводили его больше четверти века.

В середине 1950‑х годов «За рулем» стал одним из инициаторов дискуссии о выборе конструкции нового компактного автомобиля. Благодаря дружбе журнала «За рулем» с отрядом космонавтов в 2000 году один из номеров журнала полетел в космос.

6. Еще один народный

В середине 1950‑х на страницах журнала активно стали обсуждать необходимость создания небольшого и недорогого, экономичного, классом пониже Москвича, автомобиля для рядовых советских автомобилистов. В дискуссии, инициированной журналом, участвовали сотрудники заводов и НАМИ. В результате в стране появился новый массовый автомобиль ЗАЗ‑965 «Запорожец».

7. Лада – наше имя!

А через несколько лет журнал затеял обстоятельный разговор о совершенно новом гигантском, невиданных в СССР масштабов, автозаводе в Тольятти, на Волге. «За рулем» объявил конкурс на лучшее название нового волжского автомобиля. Редакция получила более 50 тысяч писем с 1812 (!) названиями и выбрала имя Лада. На него вроде бы не обратили внимания. Но совсем скоро название Лада взяли для экспортных Жигулей, а со временем оно стало официальным именем всех автомобилей ВАЗ.

Примером тесного сотрудничества с автомобильной и автодорожной отраслями страны стал и масштабный проект лета 1972 года. В пробеге, инициированным редакцией, участвовали легковые автомобили всех советских заводов. Даже дефицитная тогда Волга! Но целью проекта была не только оценка машин. Участники пробега посещали автомобильные и смежные предприятия, общались с их руководителями, инженерами и рабочими, рассказывали о строительстве новых современных дорог на юге и западе страны.

В 2003 году совместно с Автодором журнал организовал пробег по строящейся трассе Москва — Владивосток.

8. Орден к юбилею

В 1978 году за активное участие в жизни страны журнал «За рулем» отметили орденом Трудового Красного Знамени – очень почетной тогда наградой.

Орден Трудового Красного Знамени журналу в 1978 году вручал легендарный летчик, герой Великой Отечественной Александр Покрышкин.

Все долгие 97 лет своей работы журнал имел и имеет самые прочные контакты с автомобильной промышленностью, отраслевым институтом НАМИ, структурами, связанными со строительством и обслуживанием дорог и автомобильной инфраструктуры России. Мы и сегодня движемся в ритме со временем и со страной и благодаря этому, как и прежде, помогаем миллионам авто­мобилистов решать их жизненные, насущные ­проблемы.

С Днем рождения, наш любимый журнал!

«За рулем» опубликовал уникальные факты из истории легендарной Гонки звезд.