Конкурс с призом! — задачка про масло и кольца

За ответ на задачу № 201 «Не торопись…» («За рулем» № 2, 2025) Илья Фурс из Минска получает годовую подписку на журнал «За рулем». А теперь — новое задание!

ЗАДАЧА № 204

Сэкономить на кольцах

«Ездил вчера на сервис, масло менять. Так эти разводилы меняют не только масло и фильтр, но еще и колечко под маслосливной пробкой» – жаловался Васильич. А Петрович ему и возражает: «Ну, допустим, колечко-то у меня на седане Chevrolet Cruze стоит. А у тебя, поди, шайба. Знаешь же разницу? В принципе, на ее замене и вправду можно сэкономить. Но тут важно подготовить старую к повторной установке. Кстати, то же относится и к другим уплотнительным шайбам, например в тормозах, и даже к ремонтным тормозным трубкам».

Как же эти детали нужно подготовить к последующей установке?

Короткие ответы не рассматри­ваются.

Ответ с пометкой «Конкурс» отправьте до 1 июня 2025 г. по адресу: 129085, г. Москва, проезд Ольминского, д. 5, помещ. 1/4; e‑mail: [email protected]. Укажите ваш контактный телефон или иной способ быстрой связи.

Ниже подводим итоги конкурса из февральского выпуска журнала «За рулем».

В очередной конкурсной задаче читателям нужно было определить, какую деталь заменили в моторе Анатольича, да так, что заводить его нельзя было целых четыре часа. Многие предположили, что это насос охлаждающей жидкости, установленный на герметик. Но большинство читателей всё же ответили правильно, хотя и с разной степенью подробности. А победитель конкурса рассказал всё полно и точно.

При замене ремня привода ГРМ зачастую, помимо роликов и водяного насоса, требуется замена сальника (манжеты) коленвала.

Особенности монтажа

Принцип работы стандартной манжеты, привычной нам, – создание гидродинамического уплотнения, которое образуется кромкой манжеты, поджатой прижимной пружиной, и поверхностью вращающегося вала. Такие уплотнения просты в установке, недороги, а также широко распространены во многих видах техники. Однако у них есть недостатки: небольшой температурный диапазон работы, невысокая механическая и физическая износостойкость, а также возможное появление выработки на поверхности вала в местах касания рабочей кромки.

В настоящее время всё чаще применяются манжеты без прижимной пружины, сделанные из PTFE – политетрафторэтилена, он же фторопласт, он же тефлон. Они работают за счет эффекта «термической памяти», когда при нагреве PTFE стремится вернуться к первоначальной форме. При этом увеличивается радиальное усилие на уплотняемый вал, что дает возможность обходиться без пружины.

Схема работы сальников: А – сальник с пружиной; Б – сальник из материала PTFE. 1 – сальник; 2 – рабочая кромка; 3 – вращающийся вал.

Сальники сохраняют отличные характеристики при экстремальных температурах от –200 до +300 °C. Также при работе манжеты задействованы несколько уплотняющих кромок, что дает преимущества в качестве уплотнения.

Такие манжеты устойчивее традиционных при воздействии агрессивных сред, высоких температур, у них ниже коэффициент трения, а, значит, и износ. К поверхности материала практически не пристают липкие вещества, что обеспечивает плавную работу и значительно снижает выработку материала.

Отличия обычного (А) и PTFE-сальника (Б): 1 - защитный пыльник; 2 - металлический корпус; 3 - пружина; 4 - губа сальника из PTFE; 5 - уплотнительное кольцо.

Сальники из PTFE получаются практически «вечными», но лишь при условии правильного монтажа. Технология установки отличается от обычной. Каждый PTFE-сальник продается надетым на пластиковую монтажную втулку. Ее нельзя снимать до монтажа, а рабочую поверхность манжеты запрещено трогать руками. Вал перед монтажом сальника должен быть чистым и сухим.

При установке манжеты на двигатель необходимо выждать не менее четырех часов перед запуском, чтобы уплотняющие кромки сжались для идеального облегания поверхности вала и в дальнейшем правильно работали за счет эффекта «термической памяти».

Илью Фурса поздравляем с победой.