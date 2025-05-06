Привычная возможность «пробить» авто по базам может попасть под запрет

Петр Шкуматов — о законности сервисов, предоставляющих данные о машинах по госномерам

В последнее время сервисы, которые предоставляют информацию об автомобилях по их госномерам, столкнулись с претензиями со стороны правоохранительных органов. Пару месяцев назад силовики пришли в офис компании SpectrumData в Екатеринбурге из-за «несанкционированного разглашения персональных данных». SpectrumData – разработчики сервисов проверки автомобилей Автокод и Автокод профи. Но можно ли сегодня запретить «пробивать» машины? И почему подобные сервисы стали популярны?

Почему популярны?

Согласно опросам, 75% покупателей автомобилей на вторичном рынке приобретают отчет у одного из популярных сервисов. В таких отчетах отображается максимально полная информация о пробеге и предыдущих владельцах, об авариях, в которых побывал автомобиль, а также о том, работал ли автомобиль в такси.

Платные отчеты по истории автомобилей резко изменили поведение продавцов на вторичном рынке. Если раньше, по данным независимых исследований, каждая вторая б/у машина имела признаки скрученного пробега (а некоторые эксперты утверждали, что доля таких машин зашкаливала за 75%), то сегодня это уже уходящая история. Скручивать пробег себе дороже – в отчете тут же будет отражено, что перед продажей автомобиля пробег резко упал, а это снижает доверие к продавцу.

О такси

Аналогично с автомобилями из такси. Еще недавно бизнес-модель многих таксистов была очень простой – выкатать из автомобиля весь ресурс по максимуму, далее подшаманить салон и кузов, скрутить пробег и продать машину как «не битую, не крашеную, дедушка на дачу ездил летом». Без дополнительной информации об автомобиле было практически невозможно установить, как он эксплуатировался и работал ли в такси.

Сейчас же факт таксования становится известным потенциальному покупателю сразу и, если на такую машину не предоставят хорошую скидку, её просто не купят.

О ДТП

Еще одна важная составляющая этих отчетов – информация о ДТП. Можно пройтись толщиномером по лакокрасочному покрытию, но это не даст полной картины – насколько сильным было столкновение? Из отчетов покупателю всё становится понятно, ведь сейчас некоторые сервисы показывают степень тяжести аварии, также встречается указание поврежденных элементов и даже сумма выплаченного возмещения.

Количество владельцев тоже может дать косвенную подсказку стоит ли брать машину. Если у автомобиля каждый год новый владелец, это может говорить о наличии потенциальных проблем, когда каждый покупатель тут же старается от него избавиться.

Важную информацию дают сведения о штрафах. Если на машине превышали скорость на 80 км/ч в городе, это значит, что машина эксплуатировалась крайне неаккуратно и из неё выжимали все соки. Лучше пройти мимо такого предложения.

Сервисы приобретают информацию и у станций технического обслуживания. Покупателю теперь известно, как часто проводилось ТО, соответствовало ли оно регламенту автопроизводителя и даже какое масло заливали в двигатель! Очень полезная информация, которая многое говорит о том, как хозяин относился к своему железному коню.

Какие претензии?

Если буквально и формально применять закон о персональных данных, то все сервисы, предоставляющие историю автотранспорта, должны быть закрыты, а их деятельность должна быть объявлена вне закона.

Но можно ли сегодня запретить такие удобные и современные сервисы, которые сделали очень много для борьбы с мошенниками и жуликами на авторынке? Думаю, нет. А вот урегулировать определенные вопросы, связанные с доступом к информации, законодательно давно пора.