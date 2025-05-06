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Корейцы возвращаются на наш авторынок — кто следующий?

Эксперт «За рулем» выяснил, кого из ушедших автопроизводителей стоит ждать в России

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В марте в России стартовали официальные продажи автомобилей южнокорейской марки KGM (в прошлом SsangYong). Хотя, как мы знаем, никакие санкции с России не сняли. И сертификацию своих моделей KGM запустила еще осенью. Стало быть, и другие компании, в том числе ушедшие в 2022 году, так могли?

Наверное, не очень хотели. Кто хотел – тот сделал.

Может, теперь, вдохновленные примером, потянутся и другие желающие? Нас, потребителей, особенно интересует возвращение компаний, у которых в России были сборочные заводы – локализация позитивно влияет на цены.

За рулем – к Победе Чем дальше от нас Великая Отечественная, тем важнее становится значение Победы – для всего мира и для каждого в отдельности. Победу приближали все. Как могли. И на фронте, и в тылу.

Цены KGM, к слову, не особо радуют – они выше, чем у китайских кроссоверов, близких по размерам и оснащению.

Следующий – Renault?

Марка KGM пришла на общих основаниях, без каких-либо обязательств и моральных долгов. И не совсем «прямо» – а через российского дистрибьютора, который везет автомобили окольными путями.

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У Renault ситуация иная.

Автомобили Renault собирали в Москве и Тольятти. Французам принадлежала большая доля АВТОВАЗа (67,69%), которую они в 2022 году передали в госсобственность за 1 рубль – с опционом обратного выкупа в течение шести лет.

Глава АВТОВАЗа Максим Соколов говорил, что компании Renault для возвращения в совладельцы, помимо этого рубля, придется компенсировать еще инвестиционные затраты за период отсутствия. А натикало 112,5 млрд рублей – свыше миллиарда евро. Московский же завод Рено Россия ныне полностью принадлежит правительству Москвы, сменил название и выпускает совсем другие машины. Права обратного выкупа московского завода у французов нет.

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Какие-то варианты партнерства наверняка возможны. И уж точно возможен приход «с нуля», без выкупа акций. Гендиректор Renault поведал, что возвращения в Россию не исключает, но не готов назвать ни формат, ни сроки. Да и позиция официальной Франции не обнадеживает.

В общем, если марка Renault и вернется, то нескоро. АВТОВАЗу она не очень-то и нужна: как заявил Максим Соколов, завод может самостоятельно развиваться и обеспечивать технологический суверенитет.

Следующий – Toyota?

Ведущая японская компания в конце марта подала заявку в Роспатент на регистрацию 33 товарных знаков. Чуть позже российское ООО «Тойота Мотор» зарегистрировало новый внутренний портал, используемый в такой форме для контроля логистических операций при поставках автомобилей.

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Это объявили указаниями на подготовку к возвращению. Но ни сама Toyota, ни российское ее отделение комментариев не делали.

Сборочный завод Тойоты в Шушарах, где выпускали Camry и RAV4, перешел в госсобственность в 2023 году – тоже за 1 рубль, но без опциона на выкуп. Никаких внятных планов для него пока нет.

Как и другие компании, Toyota заверяет, что не ушла из России, а лишь остановила продажи новых машин. Сервисная поддержка клиентов и снабжение запчастями остались, сайт российского представительства по-прежнему предлагает обслуживание у официальных дилеров, коих около сотни.

Значение товарных знаков

Строго говоря, регистрация товарных знаков и открытие порталов ни о чем конкретном не говорят. Например, Porsche, заявлявшая, что вернется не раньше 2028 года, весной продлила регистрацию товарного знака аж до 2035 года. А ООО «Порше Руссланд» открыло новые домены в 17 городах России. Представители пояснений не дают.

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Возможно, ближе всех к возвращению Hyundai/Kia. Концерн в прошлом году тоже регистрировал товарные знаки (включая марку Genesis) – делают это для защиты интеллектуальной собственности. Но у Hyundai есть опцион на выкуп завода в Санкт-Петербурге. Завод жив и выпускает прежние модели Hyundai/Kia под маркой Solaris. А Корейская ассоциация автопрома в апреле издала доклад «Ситуация в автомобильной отрасли РФ и рекомендации», где основной упор – на Hyundai и ее перспективы. Есть над чем задуматься.

Занятость сборочных заводов

Завод

Состояние

Volkswagen (Калуга)

Расконсервирован, готовится выпуск автомобилей Tenet

ПСМА Рус (Калуга)

Сборка Citroen и Peugeot из китайских машинокомплектов, кроссоверов Haval M6

General Motors (Санкт-Петербург)

Закрыт в 2015 году, анонсирован запуск производства в 2026 году

Mercedes-Benz (Подмосковье)

Подготовка к выпуску автомобилей Exeed (Esteo?)

Nissan (Санкт-Петербург)

Выпуск кроссоверов Xсite

Мазда-Соллерс (Владивосток)

Выпуск автомобилей Соллерс

Ford (Всеволожск)

Не работает с 2019 года, перепрофилирован

Volvo (Калуга)

Выпуск грузовиков Урал; в перспективе – Sinotruk

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Зиновьев Сергей
Количество просмотров 39
06.05.2025 
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