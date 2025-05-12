Кроссовер или внедорожник — что выбрать

Эксперт Виноградов сравнил современные внедорожники с кроссоверами и дал совет

Что же выбрать – кроссовер или внедорожник? В чем между ними сегодня разница? И есть ли она вообще? Мы решим этот вопрос на примере двух полноприводных автомобилей, стоимость которых сегодня составляет около 4,5 млн рублей. Это Jetour T2 и Tank 300.

На первый взгляд эти автомобили похожи. Но Jetour – это настоящий паркетник на переднеприводной платформе. А Tank 300 – рамный внедорожник с жестко подключаемым передним мостом.

Практичность Jetour T2 и Tank 300

Tank 300 и Jetour T2 довольно близки по своим размерам. Поэтому и вместимость салонов у них схожая. При этом в обоих автомобилях не забыли про организацию пространства и множество приятных мелочей. Отправиться на них в дальнее путешествие будет удобно.

Посадка за рулем у рамных внедорожников часто не самая удобная. Но к Танку это не относится.

На втором ряду места хватает. Для своих габаритов, разумеется. Сама посадка тоже удобна. Багажники хотелось бы побольше – и это касается обоих автомобилей.

Интерьер Джетура получился стильным и одновременно удобным.

У Танка традиционная для рамников распашная дверь багажника с висящим на ней запасным колесом. Любопытно, что в угоду внедорожному стилю у Т2 запаска также висит на двери. Правда, в отличие от Танка, у Джетура это всего лишь докатка. К тому же добраться до самого колеса немного сложнее.

На внутренней стороне двери багажника Джетура есть множество приятных мелочей, наподобие крюков и подстаканников.

К слову, у обоих автомобилей довольно узкий дверной проем, что связано с широкими задними стойками.

Создатели Танка тоже не забыли о мелочах в багажнике. В первую очередь, это касается возможности фиксации мелкого груза.

Jetour T2 и Tank 300 на асфальте

Под капотом Джетура установлен двухлитровый турбомотор мощностью 249 л.с. У Танка мощность наддувного двигателя того же объема немного ниже – 220 л.с. Разумеется, и динамика у 300-го поскромнее: немного медленнее десяти секунд. А расход выше на пару литров, что неудивительно. Тут сказывается разница в массе и трансмиссии.

Рамная конструкция кузова априори тяжелее, а вращать мотору полноценную раздаточную коробку вместо муфты сложнее, и на это тратится больше топлива.

Tank 300 очень неплохо едет по ровной автостраде. Особенно для рамного внедорожника.

Именно рамная конструкция в большей степени влияет на поведение автомобиля на ровном асфальтовом покрытии. Для рамного внедорожника Tank 300 едет очень достойно. Он стабилен на прямой, не огорчает лишними и внезапными кренами и колебаниями, которыми грешит большинство рамников. Но как бы хорошо ни ехал рамный внедорожник, большой паркетник на асфальте чувствует себя увереннее. И Jetour T2 – яркий тому пример.

На асфальте Т2 надежен и понятен. И немного приятнее Танка.

Это же касается и шума. Несмотря на неплохую для рамного внедорожника шумоизоляцию, салон Tank 300 нельзя назвать тихим. Но и Т2 не идеален, особенно на высоких скоростях.

Езду быстрее 150 км/ч оба автомобиля не любят. Квадратный кузов начинает слишком сильно «упираться в воздух», что сказывается как на расходе топлива, так и на уровне шума.

Jetour T2 и Tank 300 на бездорожье

Когда асфальт перестает быть ровным, Tank 300 раскрывается. Очень энергоемкая подвеска отлично справляется практически с любой ямой или кочкой. «Пробить» Tank 300 очень тяжело. Подвеска может замкнуться лишь на регулярной крупной поперечной волне. Помогают комфорту и высокопрофильные шины.

Tank 300 – настоящий внедорожник без всяких скидок.

Для кроссовера Jetour T2 едет по разбитой дороге или грейдеру очень достойно. И все же запас прочности у него кончается гораздо раньше, чем у Танка.

Разница на бездорожье еще заметнее. У Т2 очень неплохая геометрическая проходимость. Под защитой двигателя 20 см, хорошие углы въезда и съезда. Кроме того, у Джетура есть несколько внедорожных режимов и система мониторинга при пересечении брода.

Нижняя часть кузова и бамперов Т2 отделаны некрашеным пластиком. Пластик этот – ударопрочный: бамперы, пороги и арки выдерживают прямой удар на скоростях до 15 км/ч.

Для кроссовера Jetour Т2 неплохо чувствует себя вне асфальта. Но с серьезным внедорожником ему все равно не тягаться.

Но у Tank 300 геометрическая проходимость еще лучше. Как и ходы подвесок. Эта машина также предлагает внедорожные режимы и имеет в запасе несколько ассистентов.

Но самое главное, что у Танка есть настоящий внедорожный арсенал, причем «железный». Это принудительные межколесные блокировки и понижающая передача. Да и сама полноприводная трансмиссия с жестко подключаемым передним мостом почти неубиваемая.

У Танка есть версия и с постоянным полным приводом и межосевой многодисковой муфтой. Как показали наши тесты, перегреть ее тоже тяжело.

Выводы

При одинаковой стоимости, схожих габаритах и брутальном внешнем виде различия между Джетуром и Танком очевидны.

Если нужен автомобиль, который выглядит как внедорожник, но комфортнее, то Jetour T2 подойдет идеально. При своей паркетности он очень неплох вне асфальта.

Если вам случается преодолевать не только легкое бездорожье, то Tank 300 точно ваш выбор. Как оказалось, в отличие от многих рамников, он и в повседневной «асфальтовой» жизни приятен и комфортен.

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