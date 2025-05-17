Чем уникален БРМ-1К — рассказ о главной премьере Парада Победы 2025
После удачной модернизации боевой машины пехоты первого поколения в войсках появился БМП-1АМ Басурманин. Логичным стал и следующий шаг – обновление бронированной разведывательной машины на аналогичной платформе.
Если чересчур не углубляться в технические подробности минувших лет, то главное отличие БРМ от БМП описывается формулой «минус число военнослужащих в десантном отделении плюс специализированное оборудование». Поэтому доработкам подвергли, в первую очередь, разведывательное оснащение, вооружение и защиту.
Модуль БРМ вместо башни БМП
Первое, что бросается в глаза при сравнении старой и новой гусеничных машин разведки – комплекс вооружения. Вместо башни с гладкоствольной 73-мм пушкой-пусковой установкой 2А28 Гром модернизированная БРМ-1К получила пулеметно-пушечный боевой модуль от бронетранспортера БТР-82А.
Его основные преимущества:
- автоматическая нарезная 30-мм пушка 2А72,
- спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТМ,
- вынесенный из обитаемого отделения боекомплект.
Вооружение стабилизировано в двух плоскостях. Комбинированный прицел семейства ТКН-4ГА оснащен ночным и дневным каналами со стабилизированным полем зрения.
Из того, что скрыто от глаз, надо отметить следующее замену двигателя. В моторно-трансмиссионном отделении БРМ-1К теперь трудится трехсотсильный шестицилиндровый дизель УТД-20С1, унифицированный с силовыми агрегатами БМП-1АМ и БМП-2.
В сварной корпус машины с толщиной противопульной брони от 6 до 26 мм значительных изменений не вносили. Но у современной модификации БРМ-1К появилась мощная обвеска.
Комплект дополнительной защиты укрывает нижний лобовой лист, борта с надгусеничными полками, кормовые двери десантного отделения. Кроме того, нижняя часть боевого модуля оснащена противокумулятивными решетками.
Дальность наблюдения БРМ-1К – до 8 км
Вооружение гусеничной разведывательной машины – не только модуль с пулеметом и пушкой, но и спецоснащение.
БРМ-1К комплектуют современной бортовой электроникой, связью, навигационной аппаратурой, средствами разведки и наблюдения. Из внушительного списка оборудования коснемся только самых интересных позиций.
Так, например, связь обеспечивает тактический комплекс пятого поколения Акведук. Радиостанции БРМ-1К (помехо- и разведзащищенные) позволяют принимать и передавать как аналоговые сигналы, так и цифровые данные. В зависимости от антенны радиостанции могут работать как на относительно ближние, так и на дальние дистанции. Соответственно, разведывательная машина помимо штыревых антенн, оснащена еще и телескопической антенной мачтой, которая позволяет на стоянке увеличить дальность связи вдвое.
Для круглосуточного обнаружения движущихся целей (живой силы и техники противника) БРМ-1К укомплектована портативной радиостанцией ближней разведки четвертого поколения СБР-5М Фара-ВР. Комплекс способен непрерывно излучать широкополосный сигнал низкой мощности, сканируя пространство в заданном секторе. При этом он автоматически обнаруживает, распознает, определяет координаты и сопровождает цели на дальности до 8 километров. Мало того, параметры целей и их траектории отображаются на мониторе с электронной картой местности.
Радар, помимо разведки как таковой, пригоден и для наведения армейского оружия. Фару ВР можно использовать в роли переносного прибора с питанием от аккумулятора или запитать от бортовой сети разведывательной машины и закрепить на модуле с вооружением.
Как отличить БМП-1АМ от БРМ-1К
Неспециалисту отличить БМП-1АМ от БРМ-1К достаточно трудно. Но есть ряд подсказок, которые позволят безошибочно опознать ту или иную боевую машину.
Если не установлен дополнительный комплект защиты, смотрим на борт ближе к корме. Видите три амбразуры для ведения огня из стрелкового оружия десантников? Перед вами боевая машина пехоты. Если видите только по одной амбразуре на борт и ящик для оборудования на надгусеничной полке, то перед вами БРМ.
Комплект защиты скрывает амбразуры и в целом сильно меняет облик машины? Не беда! Две антенны радиостанций и расположенная над кормовыми дверями десанта антенная мачта есть только у БРМ-1К.
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