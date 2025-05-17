Чем уникален БРМ-1К — рассказ о главной премьере Парада Победы 2025

Эксперт Крючков объяснил, чем отличается новейшая БРМ-1К от БМП-1АМ

После удачной модернизации боевой машины пехоты первого поколения в войсках появился БМП-1АМ Басурманин. Логичным стал и следующий шаг – обновление бронированной разведывательной машины на аналогичной платформе.

Модернизированную БРМ-1К сначала стали поставлять в войска и лишь потом показали широкой публике на юбилейном Параде Победы.

Если чересчур не углубляться в технические подробности минувших лет, то главное отличие БРМ от БМП описывается формулой «минус число военнослужащих в десантном отделении плюс специализированное оборудование». Поэтому доработкам подвергли, в первую очередь, разведывательное оснащение, вооружение и защиту.

Модуль БРМ вместо башни БМП

Первое, что бросается в глаза при сравнении старой и новой гусеничных машин разведки – комплекс вооружения. Вместо башни с гладкоствольной 73-мм пушкой-пусковой установкой 2А28 Гром модернизированная БРМ-1К получила пулеметно-пушечный боевой модуль от бронетранспортера БТР-82А.

Разведывательная машина с новым вооружением и оснащением способна развивать максимальную скорость 65 км/ч. Запас хода – 550-600 км.

Его основные преимущества:

автоматическая нарезная 30-мм пушка 2А72,

спаренный с ней 7,62-мм пулемет ПКТМ,

вынесенный из обитаемого отделения боекомплект.

Вооружение стабилизировано в двух плоскостях. Комбинированный прицел семейства ТКН-4ГА оснащен ночным и дневным каналами со стабилизированным полем зрения.

Из того, что скрыто от глаз, надо отметить следующее замену двигателя. В моторно-трансмиссионном отделении БРМ-1К теперь трудится трехсотсильный шестицилиндровый дизель УТД-20С1, унифицированный с силовыми агрегатами БМП-1АМ и БМП-2.

В сварной корпус машины с толщиной противопульной брони от 6 до 26 мм значительных изменений не вносили. Но у современной модификации БРМ-1К появилась мощная обвеска.

БРМ-1К с комплектом дополнительной защиты. С этого ракурса опознать машину проще всего – по сложенной поперек кормы антенной мачте над дверями десанта.

Комплект дополнительной защиты укрывает нижний лобовой лист, борта с надгусеничными полками, кормовые двери десантного отделения. Кроме того, нижняя часть боевого модуля оснащена противокумулятивными решетками.

Дальность наблюдения БРМ-1К – до 8 км

Вооружение гусеничной разведывательной машины – не только модуль с пулеметом и пушкой, но и спецоснащение.

БРМ-1К комплектуют современной бортовой электроникой, связью, навигационной аппаратурой, средствами разведки и наблюдения. Из внушительного списка оборудования коснемся только самых интересных позиций.

Так, например, связь обеспечивает тактический комплекс пятого поколения Акведук. Радиостанции БРМ-1К (помехо- и разведзащищенные) позволяют принимать и передавать как аналоговые сигналы, так и цифровые данные. В зависимости от антенны радиостанции могут работать как на относительно ближние, так и на дальние дистанции. Соответственно, разведывательная машина помимо штыревых антенн, оснащена еще и телескопической антенной мачтой, которая позволяет на стоянке увеличить дальность связи вдвое.

Радиостанция ближней разведки Фара-ВР закреплена на модуле вооружения и запитана от бортовой сети БРМ-1К. Кормовая телескопическая антенная мачта радиостанции находится в рабочем положении.

Для круглосуточного обнаружения движущихся целей (живой силы и техники противника) БРМ-1К укомплектована портативной радиостанцией ближней разведки четвертого поколения СБР-5М Фара-ВР. Комплекс способен непрерывно излучать широкополосный сигнал низкой мощности, сканируя пространство в заданном секторе. При этом он автоматически обнаруживает, распознает, определяет координаты и сопровождает цели на дальности до 8 километров. Мало того, параметры целей и их траектории отображаются на мониторе с электронной картой местности.

Радар, помимо разведки как таковой, пригоден и для наведения армейского оружия. Фару ВР можно использовать в роли переносного прибора с питанием от аккумулятора или запитать от бортовой сети разведывательной машины и закрепить на модуле с вооружением.

Как отличить БМП-1АМ от БРМ-1К

Неспециалисту отличить БМП-1АМ от БРМ-1К достаточно трудно. Но есть ряд подсказок, которые позволят безошибочно опознать ту или иную боевую машину.

Разведывательные машины без комплекта защиты. Хорошо видны ящики для оборудования на надгусеничных полках и стрелковые амбразуры на бортах (у БРМ-1К есть только по одной амбразуре с каждой стороны корпуса).

Если не установлен дополнительный комплект защиты, смотрим на борт ближе к корме. Видите три амбразуры для ведения огня из стрелкового оружия десантников? Перед вами боевая машина пехоты. Если видите только по одной амбразуре на борт и ящик для оборудования на надгусеничной полке, то перед вами БРМ.

Комплект защиты скрывает амбразуры и в целом сильно меняет облик машины? Не беда! Две антенны радиостанций и расположенная над кормовыми дверями десанта антенная мачта есть только у БРМ-1К.

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