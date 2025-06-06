Моторы популярного «корейца» — полный расклад по надежности

Эксперт «За рулем» назвал плюсы и минусы всех двигателей кроссовера Kia

В новом номере журнала «За рулем» Сергей Зиновьев детально рассматривает все положительные качества и все болячки довольно интересной машины вторичного рынка – Kia Sorento Prime.

Это среднеразмерный кроссовер с салоном на пять или семь мест, причем 80% машин – полноприводные.

Если вы помните, дело было так: третье поколение Sorento в России долго продавали параллельно со вторым, и чтобы различать их, к названию третьего добавили слово Prime. С 2015 года часть машин собирали в Калининграде. По агрегатной базе это родственник «четвертого» Hyundai Santa Fe. При рестайлинге 2017 года Прайму заменили мотор V6 и добавили 8‑ступенчатый гидроавтомат.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Половина машин – с турбодизелем D4HB 2.2 (200 л.с.). Требователен к качеству топлива и масла, но для дизеля очень надежен. Чугунный блок, ресурс свыше 400 тысяч км, минимум слабых мест. Ближе к 200 тысячам км назревает замена цепного привода ГРМ, тогда же превентивно меняют и ТНВД. Ресурс шкива коленвала – 100-150 тысяч. Пьезофорсунки ходят свыше 200 тысяч км. Сказанное относится и к младшему дизелю 2.0 (186 л.с.). Он также вполне благополучный, хотя для него характерны частые отказы свечей.

Атмосферник G4KJ 2.4 (188 л.с.) у нас официально появился только в 2017 году. Впрыск непосредственный, бензин не ниже АИ‑95. Проблему шатунных вкладышей к 2015 году излечили. Не очень живучие маслонасос и фазорегуляторы, высокий расход масла. Общий ресурс нормальный – при условии учащенной замены масла и обстоятельных прогревах зимой.

Топовые V6 3.3 и 3.5 (оба – 249 л. с.) – это атмосферные моторы с распределенным впрыском. Ресурс у них огромный. Из недостатков – большой расход топлива (АИ‑95), масложор и склонность к перегревам. Встречается еще турбо 2.0, развивающий 240 л.с. Для нашего рынка этот двигатель не предназначался, и характер у сложный: нагар на впуске, течи, недолговечные фазорегуляторы и цепь. Ресурс – около 220 тысяч км.

Какой вариант наиболее удачен и на что еще обратить внимание при выборе Kia Sorento Prime с пробегом – в июньском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

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Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Kia Sorento Prime: 2014-2020» из журнала «За рулем» № 06 за 2025 год.