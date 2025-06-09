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Просторный, надежный, за 2 млн — выбираем кроссовер для семьи

Эксперт Виноградов назвал сильные стороны двух японских кроссоверов с пробегом

Располагая двумя миллионами рублей, сегодня тяжело найти даже компактный кроссовер. Что уж говорить про большой паркетник. Если хочется просторный салон и вместительный багажник, нужно идти на вторичный рынок.

Среди автомобилей с пробегом вполне можно найти нужную модель. Да еще с относительно неплохой надежностью. В нашей подборке четыре таких варианта.

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Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander за два миллиона рублей будет 2018-2019 годов выпуска. Почти все машины на рынке представлены с атмосферными бензиновыми двигателями: либо с 2,0-литровым (146 л.с.), либо с мотором объемом 2,4 литра (167 л.с.).

Хромированное покрытие Mitsubishi Outlander быстро теряет лоск. Сама краска не самая прочная.
Хромированное покрытие Mitsubishi Outlander быстро теряет лоск. Сама краска не самая прочная.

Ждать хорошей динамики с этими двигателями не стоит, зато с надежностью у них полный порядок. Конструктивно они схожи. Цепь ГРМ редко требует внимания раньше 200 тысяч км.

С годами может потребовать замены уплотнительное кольцо между выпускным коллектором и нейтрализатором. Также каждые 100 тысяч нужно регулировать зазоры в клапанах – гидрокомпенсаторов у них нет.

По меркам японских моделей салон Mitsubishi Outlander держится неплохо. Только кожа руля стирается к 100 тысячам км.
По меркам японских моделей салон Mitsubishi Outlander держится неплохо. Только кожа руля стирается к 100 тысячам км.

На Outlander ставился вариатор Jatco серии 016. В отличие от младшей модели 015, он надежнее. В первую очередь, благодаря гидротрансформатору большего диаметра. Но в агрегате нужно менять жидкость каждые 40 тысяч км и использовать только оригинальное масло NS-3. В этом случае коробка передач прослужит 250 тысяч км.

Искушенных водителей Outlander не порадует. Зато ходовая часть вышла прочной и не требует вмешательства раньше 100 тысяч км.

Toyota RAV4

RAV4 в любом возрасте остается одной из самых ликвидных моделей, потому за два миллиона Тойота будет 2016-2017 годов выпуска. Почти все машины на рынке представлены с атмосферными бензиновыми моторами объемом 2 (146 л.с.) или 2,5 литра (179 л.с.).

Краска Toyota RAV4 тонкая, а на внутренней стороне дверей она трескается в районе нанесения герметика.
Краска Toyota RAV4 тонкая, а на внутренней стороне дверей она трескается в районе нанесения герметика.

Оба двигателя обладают почти образцовой надежностью. У базового двигателя стоит осмотреть водяной насос на предмет течи. Старший двигатель не отличается большим ресурсом цепи ГРМ – она изнашивается после 150 тысяч км.

Признаки истирания на обивке руля Toyota RAV4 могу появиться уже после 60 тысяч км. Быстро стирается и серебряная краска на передней панели.
Признаки истирания на обивке руля Toyota RAV4 могу появиться уже после 60 тысяч км. Быстро стирается и серебряная краска на передней панели.

С двухлитровым мотором ставился вариатор серии К. Подшипники конусов и втулка масляного насоса чувствительны к чистоте масла. Жидкость нужно менять каждые 60 тысяч км.

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Выводы

За два миллиона рублей вполне можно найти неплохой практичный кроссовер с пробегом – вместительный и надежный. Конечно, при условии должного обслуживания.

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Виноградов Александр
Фото:Компании-производители
Количество просмотров 43284
09.06.2025 
Фото:Компании-производители
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