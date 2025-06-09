Просторный, надежный, за 2 млн — выбираем кроссовер для семьи

Эксперт Виноградов назвал сильные стороны двух японских кроссоверов с пробегом

Располагая двумя миллионами рублей, сегодня тяжело найти даже компактный кроссовер. Что уж говорить про большой паркетник. Если хочется просторный салон и вместительный багажник, нужно идти на вторичный рынок.

Среди автомобилей с пробегом вполне можно найти нужную модель. Да еще с относительно неплохой надежностью. В нашей подборке четыре таких варианта.

Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander за два миллиона рублей будет 2018-2019 годов выпуска. Почти все машины на рынке представлены с атмосферными бензиновыми двигателями: либо с 2,0-литровым (146 л.с.), либо с мотором объемом 2,4 литра (167 л.с.).

Хромированное покрытие Mitsubishi Outlander быстро теряет лоск. Сама краска не самая прочная.

Ждать хорошей динамики с этими двигателями не стоит, зато с надежностью у них полный порядок. Конструктивно они схожи. Цепь ГРМ редко требует внимания раньше 200 тысяч км.

С годами может потребовать замены уплотнительное кольцо между выпускным коллектором и нейтрализатором. Также каждые 100 тысяч нужно регулировать зазоры в клапанах – гидрокомпенсаторов у них нет.

По меркам японских моделей салон Mitsubishi Outlander держится неплохо. Только кожа руля стирается к 100 тысячам км.

На Outlander ставился вариатор Jatco серии 016. В отличие от младшей модели 015, он надежнее. В первую очередь, благодаря гидротрансформатору большего диаметра. Но в агрегате нужно менять жидкость каждые 40 тысяч км и использовать только оригинальное масло NS-3. В этом случае коробка передач прослужит 250 тысяч км.

Искушенных водителей Outlander не порадует. Зато ходовая часть вышла прочной и не требует вмешательства раньше 100 тысяч км.

Toyota RAV4

RAV4 в любом возрасте остается одной из самых ликвидных моделей, потому за два миллиона Тойота будет 2016-2017 годов выпуска. Почти все машины на рынке представлены с атмосферными бензиновыми моторами объемом 2 (146 л.с.) или 2,5 литра (179 л.с.).

Краска Toyota RAV4 тонкая, а на внутренней стороне дверей она трескается в районе нанесения герметика.

Оба двигателя обладают почти образцовой надежностью. У базового двигателя стоит осмотреть водяной насос на предмет течи. Старший двигатель не отличается большим ресурсом цепи ГРМ – она изнашивается после 150 тысяч км.

Признаки истирания на обивке руля Toyota RAV4 могу появиться уже после 60 тысяч км. Быстро стирается и серебряная краска на передней панели.

С двухлитровым мотором ставился вариатор серии К. Подшипники конусов и втулка масляного насоса чувствительны к чистоте масла. Жидкость нужно менять каждые 60 тысяч км.

Выводы

За два миллиона рублей вполне можно найти неплохой практичный кроссовер с пробегом – вместительный и надежный. Конечно, при условии должного обслуживания.