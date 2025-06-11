Отличная вентиляция и лазейка для воров — история треугольных форточек

Эксперт Колодочкин открыл секрет, почему в машинах исчезли поворотные форточки

Водители со стажем до сих пор с теплотой вспоминают треугольные поворотные форточки. Они были когда-то непременным атрибутом большинства автомобилей. ЗАЗ-965, Москвич-412, ВАЗ-2101, ГАЗ-24 – треугольники использовались всюду. Ну а сегодня многие автовладельцы даже не сразу понимают, о чем, собственно, идет речь.

Наличие в двери непонятного треугольника явно усложняет задачу конструктора и технолога. Чтобы такая форточка поворачивалась, нужны два шарнира – в основании и на передней стойке. Чтобы она запиралась, нужна запорная ручка со стороны салона. Она должна защелкиваться на внутренней части дополнительной стойки, соединяющей основание с верхней рамкой окна. При этом никакие усилия со стороны улицы не должны ослаблять ее хватку. Для отпирания изнутри обычно предусматривалась кнопка: нажали, повернули, открыли.

Две почти одинаковые машины – ГАЗ-24 и ГАЗ-2410. Но ГАЗ-2410 за счет отсутствия форточки смотрится явно элегантнее.

Для чего разработчики былых времен так усложняли конструкцию? Очевидно, что обычное опускное окно было бы гораздо технологичнее и дешевле в производстве, чем дополнительный треугольник. Собственно, именно поэтому от треугольника в итоге и отказались, но поначалу делать это было неразумно. И вот, почему.

Странная треугольная конструкция улучшала вентиляцию в салоне машины. Сегодня уже нелегко осознать, что в автомобиле может не быть ни кондиционера, ни климат-контроля, но так оно и было. А потому приходилось включать фантазию и пытаться добиться приемлемого результата имеющимися средствами. В итоге и родилась треугольная форточка, которая, в частности, обеспечивала вентиляцию салона, не создавая сквозняков. Кроме того, поворотные треугольники довольно успешно боролись с запотеванием стекол, регулируя влажность в салоне.

Автор в прошлой жизни: на папином Запорожце тоже были треугольные поворотные форточки.

Пользование треугольником было сродни искусству. Процитируем инструкцию 1987 года к Жигулям:

«В очень холодную погоду температура воздуха в салоне может быть повышена включением одной из скоростей электровентилятора и установкой крышки воздухопритока в положение частичного открывания. В этих условиях рекомендуется приоткрывать поворотные стекла дверей, чтобы исключить застой холодного воздуха и ускорить его прогрев во всем салоне».

На этом список достоинств треугольных форточек не заканчивается. В частности, их любили курильщики. Когда за бортом лил дождь, при открытых треугольниках вода в салон практически не попадала, а дым вытягивало наружу. Добиться того же эффекта, опуская основное стекло, было невозможно.

Треугольник считал себя незаменимым – и напрасно. Неожиданно тучи над его судьбой стали сгущаться, причем задолго до появления кондиционеров и электронной климатики. На «пятой» модели Жигулей, как и на Волге ГАЗ-2410, ничего подобного еще не было, однако треугольные форточки все-таки были отправлены в отставку. Им припомнили все их недостатки – тут же выяснилось, что их очень много.

На ВАЗ-2108 форточки исчезли, хотя никаких кондиционеров не было.

Помимо высокой себестоимости и нетехнологичности, треугольные форточки обвинили в ухудшении аэродинамики автомобиля, свисте в салоне, самозакрывании на высоких скоростях. Кроме того, именно треугольные форточки зачастую помогали ворам проникать в салоны автомобилей. Форточки ломали всеми доступными средствами. Помощь воришкам оказывали даже зажженные сигареты. Подносите ее к месту приклейки запорной ручки и ждете, когда клеевое соединение сдастся...

У Волги ГАЗ-3102 форточки исчезли – и дизайн от этого выиграл. Даже при взгляде изнутри.

Внешний вид машин без поворотных форточек однозначно выиграл. В старых, по сути, кузовах появилась та самая «стремительность», о которой мечтали дизайнеры. И не надо было ничего менять кардинально: убрали треугольники – и сразу появился эффект. Да и потребитель, в общем-то, обрадовался: машинки стали элегантнее. О прежних достоинствах форточек стали забывать.

С появлением иномарок с их климат-контролями треугольники окончательно канули в Лету. Что, впрочем, никоим образом не отменяет их былых заслуг.

До эпохи кроссоверов — 15 советских универсалов: половину из них вы не видели.