«Козел»-труженик — неизвестные факты из досье на ГАЗ-69
Эту машину СССР экспортировал в 56 стран мира. Ее хотели назвать «Труженик». Но прижилось простенькое имя «газик» – и все отлично понимали, о каком автомобиле идет речь.
Уже при испытаниях первых опытных образцов, сделанных еще осенью 1947 года, конструкторы поняли: машина удалась! «Козел-труженик» пробирался по снегу глубиной до 40 см, переползал через полуметровые канавы, а на шоссе сжигал на пару литров топлива меньше, чем предок – ГАЗ-67.
Эту удивительную машину производили более 20 лет – до 1973 года. ГАЗ-69 оказался тружеником безо всяких кавычек: машина прекрасно зарекомендовала себя как на родине, так и в закупивших ее 56 странах мира. Монголия, Афганистан, Никарагуа, Куба – бездорожье «козлику» было гарантировано. А набор «изюминок» в этом автомобиле заслуживает особого внимания.
Авиационный бензин
Что делать, если бензин на заправке оказался совсем плохим? Автопромовцы вполне серьезно рассматривали такие ситуации, и даже давали советы в своих книгах.
Так, рекомендации по эксплуатации ГАЗ-69 предлагали, при невозможности устранить детонацию регулировкой зажигания, меньше «давить на газ» и переходить на пониженные передачи.
Кстати, тогда допускался бензин с октановым числом 66. А если становилось совсем плохо, то официально предлагалось добавлять в него до 30% авиационного бензина Б-70. Вопрос, где его раздобыть, надо полагать, не возникал.
Расход топлива ГАЗ-69
Удельный расход топлива для ГАЗ-69 указывали в необычных единицах: его двигатель потреблял 265 г/элс·ч! Так в 1950-х годах обозначали расход топлива, приведенный к эффективной мощности мотора, то есть к мощности на валу двигателя. Иными словами, элс·ч – это показатель эффективной работы, измеренный на валу мотора в лошадиных силах, помноженных на часы. Сегодня удельный эффективный расход измеряют в кг/кВт·ч.
Плюс и масса ГАЗ-69
Положительный вывод аккумуляторной батареи, как и все положительные выводы приборов электрооборудования, на ГАЗ-69 соединяли с «массой» автомобиля. Позднее ГАЗ перешел на общепринятую сегодня схему с общим минусом, чтобы улучшить стойкость кузова к коррозии.
Устройство для обкатки мотора
На новенькие «газики» завод устанавливал ограничительную шайбу между фланцем карбюратора и впускным трубопроводом. Она ограничивала мощность необкатанного мотора. После пробега первой тысячи километров инструкция разрешала ее удалить. Кстати, подобный прием газовцы применяли очень долго – даже, спустя 40 лет, на Волгах ГАЗ-2410.
Приводной ремень и броды
Для преодоления брода с твердым грунтом глубиной до 700 мм инструкция к ГАЗ-69 предписывала снять ремень вентилятора, чтобы лопасти, по возможности, не молотили воду. В противном случае существовал риск залить систему зажигания, да и лопасти могли пострадать. При глубинах до 500 мм этого не требовалось.
Боковые окна ГАЗ-69
Боковых дверных окон в привычном смысле слова на ГАЗ-69 не было: низенькая дверца была водителю примерно по локоть. А инструкция гласила, что в холодную или дождливую погоду для защиты водителя и пассажиров на двери устанавливаются съемные боковины.
В левой боковине был предусмотрен открывающийся клапан, чтобы водитель мог дотянуться рукой до поворотной лампы-фары. А с приходом теплой и сухой погоды боковины укладывали в задний борт кузова.
Отметим, что ветровое окно с откидной рамой имело три положения: закрытое, приподнятое кверху и полностью открытое (с фиксацией застежками на капоте).
При езде с открытым окном водителю и пассажирам рекомендовалось надевать защитные очки.
Дополнительное оборудование ГАЗ-69
Кузов ГАЗ-69 был оборудован кронштейнами для крепления носилок, топора и лопаты. Топор крепили на внутренней стороне левого бокового сиденья, лопата располагалась на левой внутренней поверхности кузова.
Охлаждение ГАЗ-69 в морозы
Для пуска мотора в сильные морозы ГАЗ-69 снабжали пусковым подогревателем, смонтированным под капотом с левой стороны двигателя. При его работе крыло автомобиля могло сильно нагреваться.
Во избежание порчи краски инструкция рекомендовала охлаждать его снегом или мокрой тряпкой.
Почти как с турбонаддувом
Современные наддувные машины не рекомендуется глушить сразу после движения на высоких скоростях. Любопытно, что похожая рекомендация давалась и для ГАЗ-69.
После прекращения движения с большой нагрузкой двигателя ему следовало дать поработать пару минут на минимальных оборотах холостого хода и лишь после этого выключать зажигание. Это обеспечивало постепенное и равномерное охлаждение клапанов двигателя и других его рабочих частей.
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