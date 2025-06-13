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«Козел»-труженик — неизвестные факты из досье на ГАЗ-69

Эксперт Колодочкин рассказал про все сложности управления послевоенным ГАЗ-69

Эту машину СССР экспортировал в 56 стран мира. Ее хотели назвать «Труженик». Но прижилось простенькое имя «газик» – и все отлично понимали, о каком автомобиле идет речь.

Обидное имя «козел» применять к ГАЗ-69 не хочется.
Обидное имя «козел» применять к ГАЗ-69 не хочется.

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Уже при испытаниях первых опытных образцов, сделанных еще осенью 1947 года, конструкторы поняли: машина удалась! «Козел-труженик» пробирался по снегу глубиной до 40 см, переползал через полуметровые канавы, а на шоссе сжигал на пару литров топлива меньше, чем предок – ГАЗ-67.

Вскоре у «69-го» появился пятиместный четырехдверный «братец» – ГАЗ-69А. Сосчитать все образы, в которых представал этот автомобиль, почти невозможно: «подметалки», авиационные трапы, фургончики для связистов и даже сине-красные «воронки» для милицейских нужд.
Вскоре у «69-го» появился пятиместный четырехдверный «братец» – ГАЗ-69А. Сосчитать все образы, в которых представал этот автомобиль, почти невозможно: «подметалки», авиационные трапы, фургончики для связистов и даже сине-красные «воронки» для милицейских нужд.

Эту удивительную машину производили более 20 лет – до 1973 года. ГАЗ-69 оказался тружеником безо всяких кавычек: машина прекрасно зарекомендовала себя как на родине, так и в закупивших ее 56 странах мира. Монголия, Афганистан, Никарагуа, Куба – бездорожье «козлику» было гарантировано. А набор «изюминок» в этом автомобиле заслуживает особого внимания.

У восьмиместного двухдверного ГАЗ-69 правая дверь была больше левой. Это облегчало вход и выход пассажиров и они не мешали водителю. При этом правое переднее сиденье было сдвинуто вперед относительно левого. А вот у пятиместного четырехдверного ГАЗ-69А двери каждой стороны были взаимозаменяемыми. Унификация на практике – без демагогии.
У восьмиместного двухдверного ГАЗ-69 правая дверь была больше левой. Это облегчало вход и выход пассажиров и они не мешали водителю. При этом правое переднее сиденье было сдвинуто вперед относительно левого. А вот у пятиместного четырехдверного ГАЗ-69А двери каждой стороны были взаимозаменяемыми. Унификация на практике – без демагогии.

Авиационный бензин

Что делать, если бензин на заправке оказался совсем плохим? Автопромовцы вполне серьезно рассматривали такие ситуации, и даже давали советы в своих книгах.

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Так, рекомендации по эксплуатации ГАЗ-69 предлагали, при невозможности устранить детонацию регулировкой зажигания, меньше «давить на газ» и переходить на пониженные передачи.

Кстати, тогда допускался бензин с октановым числом 66. А если становилось совсем плохо, то официально предлагалось добавлять в него до 30% авиационного бензина Б-70. Вопрос, где его раздобыть, надо полагать, не возникал.

Расход топлива ГАЗ-69

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Удельный расход топлива для ГАЗ-69 указывали в необычных единицах: его двигатель потреблял 265 г/элс·ч! Так в 1950-х годах обозначали расход топлива, приведенный к эффективной мощности мотора, то есть к мощности на валу двигателя. Иными словами, элс·ч – это показатель эффективной работы, измеренный на валу мотора в лошадиных силах, помноженных на часы. Сегодня удельный эффективный расход измеряют в кг/кВт·ч.

Плюс и масса ГАЗ-69

Положительный вывод аккумуляторной батареи, как и все положительные выводы приборов электрооборудования, на ГАЗ-69 соединяли с «массой» автомобиля. Позднее ГАЗ перешел на общепринятую сегодня схему с общим минусом, чтобы улучшить стойкость кузова к коррозии.

Устройство для обкатки мотора

На новенькие «газики» завод устанавливал ограничительную шайбу между фланцем карбюратора и впускным трубопроводом. Она ограничивала мощность необкатанного мотора. После пробега первой тысячи километров инструкция разрешала ее удалить. Кстати, подобный прием газовцы применяли очень долго – даже, спустя 40 лет, на Волгах ГАЗ-2410.

Приводной ремень и броды

Для преодоления брода с твердым грунтом глубиной до 700 мм инструкция к ГАЗ-69 предписывала снять ремень вентилятора, чтобы лопасти, по возможности, не молотили воду. В противном случае существовал риск залить систему зажигания, да и лопасти могли пострадать. При глубинах до 500 мм этого не требовалось.

Боковые окна ГАЗ-69

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Боковых дверных окон в привычном смысле слова на ГАЗ-69 не было: низенькая дверца была водителю примерно по локоть. А инструкция гласила, что в холодную или дождливую погоду для защиты водителя и пассажиров на двери устанавливаются съемные боковины.

В левой боковине был предусмотрен открывающийся клапан, чтобы водитель мог дотянуться рукой до поворотной лампы-фары. А с приходом теплой и сухой погоды боковины укладывали в задний борт кузова.

Отметим, что ветровое окно с откидной рамой имело три положения: закрытое, приподнятое кверху и полностью открытое (с фиксацией застежками на капоте).

При езде с открытым окном водителю и пассажирам рекомендовалось надевать защитные очки.

Дополнительное оборудование ГАЗ-69

Без топора автомобилистам середины прошлого века было не обойтись.
Без топора автомобилистам середины прошлого века было не обойтись.

Кузов ГАЗ-69 был оборудован кронштейнами для крепления носилок, топора и лопаты. Топор крепили на внутренней стороне левого бокового сиденья, лопата располагалась на левой внутренней поверхности кузова.

Охлаждение ГАЗ-69 в морозы

Для пуска мотора в сильные морозы ГАЗ-69 снабжали пусковым подогревателем, смонтированным под капотом с левой стороны двигателя. При его работе крыло автомобиля могло сильно нагреваться.

Во избежание порчи краски инструкция рекомендовала охлаждать его снегом или мокрой тряпкой.

Почти как с турбонаддувом

Современные наддувные машины не рекомендуется глушить сразу после движения на высоких скоростях. Любопытно, что похожая рекомендация давалась и для ГАЗ-69.

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После прекращения движения с большой нагрузкой двигателя ему следовало дать поработать пару минут на минимальных оборотах холостого хода и лишь после этого выключать зажигание. Это обеспечивало постепенное и равномерное охлаждение клапанов двигателя и других его рабочих частей.

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Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 26662
13.06.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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