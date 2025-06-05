Копейка, Шаха, Буханка и Зубило – какие еще прозвища давали советским машинам

Народная фантазия по части прозвищ для автомобилей — была неистощима

Моделей было немного, но каждая обзаводилась собственным прозвищем, гораздо ярче официального названия.

Вместе с изданием Pravda.Ru перечисли самые известные и запомнившиеся:

«Копейка» – ВАЗ-2101. Сначала автомобиль назывался «единичкой», но со временем получил более емкое прозвище.

«Шаха» – ВАЗ-2106. Произошло от карточного жаргона, где так называли шестерку треф.

«ХБМ» (Хочу быть Мерседесом) — ВАЗ-2107. Название связано с увеличенной хромированной радиаторной решеткой, почти как у Mercedes-Benz.

«Зубило» – ВАЗ-2108. Автомобиль имел характерный клиновидный силуэт и рубленые формы.

«Каблук» – ИЖ-2715. Название связано с формой кузова, напоминающей сапог или каблук.

«Баржа» – ГАЗ-24 Волга. Прозвище автомобилю досталось из-за внушительных размеров (более 4,7 м в длину).

«Ушастый» – ЗАЗ-968. Назван так из-за воздухозаборников в задних крыльях, напоминающих уши.

«Горбатый» – ЗАЗ-965. Первая модель Запорожского автозавода получила прозвище из-за специфического силуэта.

«Козлик» – УАЗ-469. Наречен так за жесткий ход и склонность к «козлению» на неровностях.

«Буханка» – УАЗ-452. Получила прозвище из-за внешнего сходства с буханкой хлеба.

Таким образом, прозвища советских автомобилей сделали модели по-настоящему культовыми и запоминающимися.