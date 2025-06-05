Копейка, Шаха, Буханка и Зубило – какие еще прозвища давали советским машинам
Моделей было немного, но каждая обзаводилась собственным прозвищем, гораздо ярче официального названия.
Вместе с изданием Pravda.Ru перечисли самые известные и запомнившиеся:
«Копейка» – ВАЗ-2101. Сначала автомобиль назывался «единичкой», но со временем получил более емкое прозвище.
«Шаха» – ВАЗ-2106. Произошло от карточного жаргона, где так называли шестерку треф.
«ХБМ» (Хочу быть Мерседесом) — ВАЗ-2107. Название связано с увеличенной хромированной радиаторной решеткой, почти как у Mercedes-Benz.
«Зубило» – ВАЗ-2108. Автомобиль имел характерный клиновидный силуэт и рубленые формы.
«Каблук» – ИЖ-2715. Название связано с формой кузова, напоминающей сапог или каблук.
«Баржа» – ГАЗ-24 Волга. Прозвище автомобилю досталось из-за внушительных размеров (более 4,7 м в длину).
«Ушастый» – ЗАЗ-968. Назван так из-за воздухозаборников в задних крыльях, напоминающих уши.
«Горбатый» – ЗАЗ-965. Первая модель Запорожского автозавода получила прозвище из-за специфического силуэта.
«Козлик» – УАЗ-469. Наречен так за жесткий ход и склонность к «козлению» на неровностях.
«Буханка» – УАЗ-452. Получила прозвище из-за внешнего сходства с буханкой хлеба.
Таким образом, прозвища советских автомобилей сделали модели по-настоящему культовыми и запоминающимися.
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