Рекорды, дебюты, противостояния: интриги «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ»

Лады против Тойот, мастера дрэга, мотобитвы, дрифт-такси, запах прогретых шин, музыка и эмоции – все это уже в шаге от вас.

Совсем скоро в RDRC Racepark взревут моторы самых мощных автомобилей и мотоциклов страны. 13 и 14 июня в рамках «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» пройдет второй этап RDRC, Чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу. С чем подошли к нему участники и кто может нас удивит?

Вы можете лично увидеть невероятные противостояния самых мощных машин – посетив «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ». Билеты уже в продаже.

Борьба на невероятных скоростях

В двух королевских классах RDRC на победу претендуют по пять пилотов, а результаты заездов определяют считаные доли секунды. При этом лидеры регулярно показывают скорости, которые раньше можно было увидеть только в рекордных заездах. В классе 3.99 сразу пятеро гонщиков прошли дистанцию быстрее 4,1 секунды!

Дебютную победу в карьере одержал Тарас Тюриков на новеньком дрэгстере «Люцифер». Его лучшее время – 4,001 секунды, а скорость – 285,49 км/ч. Николай Акимов был на тысячную быстрее, а его скорость составила фантастические 303,16 км/ч. И это на дистанции в 201 метр!

В классе 4,5 победу одержал действующий чемпион Константин Найт, а его супруга Евгения Найт установила личный рекорд. В межсезонье Найт стал доцентом кафедры бизнес-информатики Финансового университета, поэтому теперь его можно смело назвать самы быстрым преподавателем России.

Высокие скорости, нервозность первого этапа и плотная борьба привели к серии контактов со стенами. О бетон ударили свои машины Сергей Савинов в классе 3,99, а также Роман Нагервадзе и Станислав Лунев в 4,5, но команды героически восстановили все машины уже к следующем попытке.

Nissan GT-R и Toyota Chaser в ожидании Lada

Классическое противостояние из 2000-х и 2010-х снова с нами. Роман Дубовец и Вадим Осмоловский на двух Toyota Chaser боролись за титул в классе SuperPro ET в прошлом году, а теперь вызов им бросают два ветерана на Nissan GT-R, вернувшиеся после перерыва: Константин Катынкин и Алексей Криволапов. Примечательно, что все пилоты представляют Дальний Восток: Дубовец и Осмоловский – Хабаровск, а Катынкин и Криволапов – Владивосток.

На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» борьба будет еще более плотной, ведь в RDRC дебютируют самые быстрые Жигули России – ВАЗ-2106 Grey Falcon Сурена Азизяна. Пилот из Волгодонска установил на свою «классику» трехлитровый мотор Toyota 2JZ-GTE! Ждем от него рекордов и борьбы за подиум.

Как ждем сильных выступлений от Эльшана Асланова, который полностью перестроил свою ВАЗ-2110 с трехсекционным роторным турбодвигателем. Эльшан развернул мотор, который теперь установлен вдоль. Ведущие колеса теперь загружены еще лучше, так что Асланов вполне может перебить рекорд Европы для переднего привода. Сейчас ему принадлежит третий результат на континенте.

ВАЗ-2108 против Toyota MR-2

В классе Club Turbo первый этап выявил двух фаворитов: действующего чемпиона Александра Цепляева на ВАЗ-2108 «Атмострела» и Романа Рагузина на Toyota MR-2 «Феникс». Много лет назад Роман построил эту машину для Константина Найта, машина принесла множество побед и подиумов самому Константину, его жене Евгении и Максиму Баранову, который выступал на Toyota в прошлом сезоне.

В 2025 году Рагузин впервые сел за руль собственного творения и с ходу победил на первом этапе. Причем к новому сезону Роман вновь доработал «Феникс», после чего машина полетела еще быстрее и уже дважды обновила свой рекорд. На рекорд был нацелен и Цепляев – к первому этапу был построен новый мотор мощностью более 400 л.с., но он то и подвел гонщика. В итоге Рагузин стал победителем, а Цепляев – серебряным призером.

Специально к «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» для «восьмерки» собрали новый мотор: ждем реванша, новых рекордов и потрясающей борьбы между Романом и Александром.

Новые рекорды мотоциклистов

Как мы и предполагали, заметно обновив технику в межсезонье, уже на старте сезона пилоты RDRC Moto принялись обновлять рекорды. Сразу четверо пилотов вышли из 9 секунд на дистанции в 402 метра. За весь 2024 году это удалось сделать четверым. Причем в «клубе 8 секунд» теперь на три мотоцикла и двух пилотов больше – впервые быстрее 9 секунд проехали 1/4 мили Александр Пасечник и Михаил Степанов, а Михаил Пахомов повторил свое достижение на новом мотоцикле.

На «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» ожидаются новые мотоциклы и пилоты, поэтому мы ждем новых достижений. Кроме того, лидеры мотокатегории не сразу смогли настроить свою технику, поэтому рекордные времена были показаны под конец этапа. Велик шанс, что личные рекорды будут не раз обновлены во время «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ».

Запредельная плотность и триумф «электрички»

В RDRC Street и RDRC Pro Street, где выступают дорожные машины, и без того немалое число участников стало еще больше. Причем новички сразу же включились в борьбу за победы и подиумы. В классе 9,6 победил дебютант Александр Шаметов, а Эльнур Алиев стал вторым в 10,0. Оба выступают на BMW M3/M4.

Подтянулись и те пилоты, кто раньше не побеждал – дебютные победы отпраздновали Матвей Овсянкин на Infiniti Q50 и Дмитрий Войнов на Ford Mustang GT. Все это привело к небывалой плотности результатов. Например, в классе All Stars в 0,1 секунды уместилось 16 пилотов!

Ну а по-настоящему историческим стал успех Сергея Савченко на электромобиле Zeekr 007 Performance, который в одном классе победил, а в другом стал серебряным призером. Смогут ли машины с ДВС взять реванш? Узнаем совсем скоро!

«ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» станет центральным событием сезона. 13 и 14 июня вы сможете своими глазами увидеть заезды самых быстрых и громких машин России, познакомиться с разнообразием гоночной техники, прекрасно провести время всей семьей и встретиться с интересными людьми.

Приятный бонус

Гости Феста смогут пройти тест-драйв на новых моделях KGM (Torres и Rexton). Испытание организовано на мини-автодроме с искусственными препятствиями. Не забудьте паспорт и действующее водительское удостоверение. С новыми моделями KGM можно познакомиться на сайте KGM.ru.

KGM Torres KGM Rexton

Билеты на «ЗА РУЛЕМ ФЕСТ» уже в продаже.

Точный адрес проведения мероприятия: Московская область, Раменский городской округ, деревня Верея, 458.

Ждем всех в многофункциональном комплексе экстремальных видов спорта RDRC Racepark. Спешите купить билеты до конца дня, потом они станут дороже!

От уличных гонок до Кубка страны: история дрэг-рейсинга в России – «За рулем» приглашает на гонки, в которых выступают самые быстрые машины России.