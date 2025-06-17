#
Lada AzimutГде сэкономить?Путешествуй!ФорумКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
За что полюбили Оку «новые русские» автомобилисты?
26 июня
За что полюбили Оку «новые русские» автомобилисты?
«За рулем» вспомнил необычную моду зажиточных...
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
26 июня
Японское шасси, французский мотор, цена 1,2 млн... А что не так?
Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах...
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
26 июня
Вариатор Москвича 3 — почему его считают ненадежным
Названы особенности конструкции и типичные...

Почему буксует гаражная амнистия — мнение эксперта

Названы недостатки «упрощенной» процедуры регистрации гаража

Гаражная амнистия стартовала в 2021 году и завершится 1 сентября 2026 года. Обладатели 2 млн капитальных гаражей получили шанс почти бесплатно оформить в собственность гаражи и занимаемую ими землю.

Рекомендуем
Какие современные двигатели ходят долго (и как продлить жизнь агрегатов)

К концу 2024 года подвели итоги. Оформлено 518 тысяч объектов. То ли никто не торопится, то ли что-то мешает. И больше похоже на второе: суды и прокуратуры завалены гаражными тяжбами.

По ощущениям, отказов в регистрации больше, чем успешных регистраций.

Причин – десятки, поскольку не все возможные ситуации и препоны отражены в законах.

Лучшие маршруты для путешествий по России Собираетесь в отпуск на автомобиле? Сначала загляните сюда. Наши авторы подготовили большой гид по всем регионам страны. Хорошего семейного отдыха!
ЛУЧШИЕ МАРШРУТЫ ПО РОССИИ

Подводные камни гаражной амнистии

Многолетнее владение гаражом надо чем-нибудь подтвердить. Годятся договор купли-продажи, справка о выплаченном пае в кооперативе или хотя бы о подключении гаража к электросети. Иногда у хозяина нет ничего (удивительно, но бывает!), тогда – в суд со свидетелями. Или бросить затею.

Рекомендуем
Зачем вам гараж? Все «за» и «против»

Затем нужен документ на земельный участок – выписка из ЕГРН или договор аренды. С этим особых проблем не возникает. Возникает со схемами расположения гаража на земельном участке и техническим планом. В конечном итоге все упирается в кадастрового инженера и оплату его услуг.

Но и он не поможет, если данный участок земли попал в утвержденный проект межевания, не предусматривающий образование отдельных земельных участков под каждым гаражом. С этим столкнулись многие ГСК.

Также оформить землю в собственность сложно, если генплан города в каком-нибудь далеком 2035 году часть гаражных территорий отводит под дорожную или жилищно-деловую застройку.

ЦИФРЫ И НЮАНСЫ

По данным Росреестра, к началу амнистии в стране было около 37 тысяч ГСК и 5,6 млн объектов гаражного назначения. Из них только на 3,5 млн зарегистрированы права. Остальное существовало в «серой» зоне и подлежало регистрации.

К началу 2025 года владельцы оформили 180 тысяч гаражей и 338 тысяч земельных участков. Все, что стоит на «ничейной» земле и не зарегистрировано, с 1 сентября 2026 года может быть законно снесено как «самовольные постройки».

Москва – город сложный

Подобные препятствия чаще возникают в столице, где земля золотая, а ГСК, мешающих развитию города, несколько тысяч. Иногда члены кооператива в процессе подачи документов узнают о заключении некой комиссии, которую никто не видел, что их ГСК пребывает в ветхом состоянии на неухоженной территории. Подлежит КРТ (комплексному развитию территории), а ГСК – ликвидации.

Рекомендуем
Почему горожане начали массово скупать машино-места — мнение эксперта

Этому сопутствуют письменные предложения членам кооператива получить денежную компенсацию за снос гаража или стать соинвестором компании, которая будет здесь строить что-то новое.

Форм отказов в Москве вообще несколько больше, чем в других регионах.

До недавнего времени координаты гаражу нельзя было присвоить, если он учтен как «помещение», а не как «здание».

Уточнить формулировки

Поправок в законы по ходу амнистии внесли немало. В частности, легализовали гаражи, построенные в полосах отвода железных дорог еще во времена СССР. Таких у нас полно, хотя в полосах отвода не должно быть посторонних сооружений.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

В конце 2024 года приняли поправку, уточняющую порядок признания отдельными зданиями гаражи различной этажности. До того зарегистрировать гараж на втором этаже было почти нереально. Потом вводили понятия «наземных гаражей», «подземных гаражей» и «подземных гаражных комплексов». Как без них!

Конца и края уточнениям нет, и все это очень похоже на бюрократию. Амнистия, между тем, подходит к концу, а в трех четвертях гаражей, подлежащих «упрощенной» регистрации, конь не валялся.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Что творится на российском авторынке? Разбор с экспертом
Кроссоверы Tenet в России теперь будут собирать по полному циклу
На какие запчасти мы тратим больше всего денег

Может быть, ее продлят, как это сделали с дачной амнистией. А может, и нет, ибо властям, похоже, более по душе сдача в аренду, нежели передача в собственность. Аренда приносит верную копеечку и ее можно прервать в любой нужный момент. С собственностью все намного сложнее.

  • О том, как регламентируется использование гаражей в России, рассказано тут.

Подпишитесь на «За рулем» в

Зиновьев Сергей
Количество просмотров 2346
17.06.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
+1