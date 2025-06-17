Почему буксует гаражная амнистия — мнение эксперта

Названы недостатки «упрощенной» процедуры регистрации гаража

Гаражная амнистия стартовала в 2021 году и завершится 1 сентября 2026 года. Обладатели 2 млн капитальных гаражей получили шанс почти бесплатно оформить в собственность гаражи и занимаемую ими землю.

К концу 2024 года подвели итоги. Оформлено 518 тысяч объектов. То ли никто не торопится, то ли что-то мешает. И больше похоже на второе: суды и прокуратуры завалены гаражными тяжбами.

По ощущениям, отказов в регистрации больше, чем успешных регистраций.

Причин – десятки, поскольку не все возможные ситуации и препоны отражены в законах.

Подводные камни гаражной амнистии

Многолетнее владение гаражом надо чем-нибудь подтвердить. Годятся договор купли-продажи, справка о выплаченном пае в кооперативе или хотя бы о подключении гаража к электросети. Иногда у хозяина нет ничего (удивительно, но бывает!), тогда – в суд со свидетелями. Или бросить затею.

Затем нужен документ на земельный участок – выписка из ЕГРН или договор аренды. С этим особых проблем не возникает. Возникает со схемами расположения гаража на земельном участке и техническим планом. В конечном итоге все упирается в кадастрового инженера и оплату его услуг.

Но и он не поможет, если данный участок земли попал в утвержденный проект межевания, не предусматривающий образование отдельных земельных участков под каждым гаражом. С этим столкнулись многие ГСК.

Также оформить землю в собственность сложно, если генплан города в каком-нибудь далеком 2035 году часть гаражных территорий отводит под дорожную или жилищно-деловую застройку.

ЦИФРЫ И НЮАНСЫ По данным Росреестра, к началу амнистии в стране было около 37 тысяч ГСК и 5,6 млн объектов гаражного назначения. Из них только на 3,5 млн зарегистрированы права. Остальное существовало в «серой» зоне и подлежало регистрации. К началу 2025 года владельцы оформили 180 тысяч гаражей и 338 тысяч земельных участков. Все, что стоит на «ничейной» земле и не зарегистрировано, с 1 сентября 2026 года может быть законно снесено как «самовольные постройки».

Москва – город сложный

Подобные препятствия чаще возникают в столице, где земля золотая, а ГСК, мешающих развитию города, несколько тысяч. Иногда члены кооператива в процессе подачи документов узнают о заключении некой комиссии, которую никто не видел, что их ГСК пребывает в ветхом состоянии на неухоженной территории. Подлежит КРТ (комплексному развитию территории), а ГСК – ликвидации.

Этому сопутствуют письменные предложения членам кооператива получить денежную компенсацию за снос гаража или стать соинвестором компании, которая будет здесь строить что-то новое.

Форм отказов в Москве вообще несколько больше, чем в других регионах.

До недавнего времени координаты гаражу нельзя было присвоить, если он учтен как «помещение», а не как «здание».

Уточнить формулировки

Поправок в законы по ходу амнистии внесли немало. В частности, легализовали гаражи, построенные в полосах отвода железных дорог еще во времена СССР. Таких у нас полно, хотя в полосах отвода не должно быть посторонних сооружений.

В конце 2024 года приняли поправку, уточняющую порядок признания отдельными зданиями гаражи различной этажности. До того зарегистрировать гараж на втором этаже было почти нереально. Потом вводили понятия «наземных гаражей», «подземных гаражей» и «подземных гаражных комплексов». Как без них!

Конца и края уточнениям нет, и все это очень похоже на бюрократию. Амнистия, между тем, подходит к концу, а в трех четвертях гаражей, подлежащих «упрощенной» регистрации, конь не валялся.

Может быть, ее продлят, как это сделали с дачной амнистией. А может, и нет, ибо властям, похоже, более по душе сдача в аренду, нежели передача в собственность. Аренда приносит верную копеечку и ее можно прервать в любой нужный момент. С собственностью все намного сложнее.

О том, как регламентируется использование гаражей в России, рассказано тут.