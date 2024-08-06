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В Росреестре объяснили, какие гаражи нельзя будет оформить в собственность

Росреестр: участок земли над подземным гаражом нельзя оформить в собственность

Владелец подземного гаража не сможет оформить в собственность или аренду земельный участок над гаражом в соответствии с законодательством РФ. Для доступа в гараж возможно только установление сервитута. Если же над подземной стоянкой есть хоть какая-то наземная постройка, власти не смогут отказать в оформлении земли. Это следует из соответствующего законопроекта Правительства РФ.

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«Земельный участок собственникам подземных гаражей предоставляться не будет, для доступа можно будет оформить сервитут. В части наземных гаражей законопроектом вносится уточнение, что возможно предоставление земельного участка, даже если такой гараж имеет подземную часть. Раньше часто по этому основанию отказывали в предоставлении земельных участков. При этом в случае, если гараж имеет как наземную, так и подземную часть, то земельный участок предоставляется только под наземной частью», – объяснили в пресс-службе Росреестра.

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В России с 1 сентября 2021 года действует «гаражная амнистия», в рамках которой можно в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на гаражи с соответствующими земельными участками. Под амнистию попадают объекты, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса, а именно до 30 декабря 2004 года, расположенные на государственной или муниципальной земле и не признанные самовольной постройкой.

Один из авторов закона, глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что к моменту принятия закона в России существовало больше миллиона незарегистрированных гаражей.

«Граждане могут воспользоваться «гаражной амнистией» или нет — это их право, а не обязанность. Но если они оформят собственность, их права будут защищены, никто не сможет отобрать гараж и земельный участок. При этом они смогут подарить, продать, заложить или передать гараж и земельный участок по наследству. Закон защитит права и интересы граждан, он будет достаточно широко применяться», – подчеркивает глава комитета.

При «гаражной амнистии» в собственность оформляется и гараж, и земля. Для их оформления необходимо к заявлению приложить документы, подтверждающие правомерное использование гаража и земельного участка. Это могут быть справка о выплате паевых взносов в гаражном кооперативе, членская книжка, землеотводные документы, решение о выделении земельного участка под строительство гаража, выданное организацией, в которой человек раньше работал, договоры о подключении к электрическим или инженерным сетям, заключенные до 2004 года, квитанции об оплате коммунальных услуг или техпаспорт на гараж.

На сайте Росреестра прописан пошаговый порядок действий для упрощенного оформления гаражей.

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Источник: pnp.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:dpa/picture-alliance
Количество просмотров 183
06.08.2024
Фото:dpa/picture-alliance
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