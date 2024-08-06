В Росреестре объяснили, какие гаражи нельзя будет оформить в собственность

Росреестр: участок земли над подземным гаражом нельзя оформить в собственность

Владелец подземного гаража не сможет оформить в собственность или аренду земельный участок над гаражом в соответствии с законодательством РФ. Для доступа в гараж возможно только установление сервитута. Если же над подземной стоянкой есть хоть какая-то наземная постройка, власти не смогут отказать в оформлении земли. Это следует из соответствующего законопроекта Правительства РФ.

«Земельный участок собственникам подземных гаражей предоставляться не будет, для доступа можно будет оформить сервитут. В части наземных гаражей законопроектом вносится уточнение, что возможно предоставление земельного участка, даже если такой гараж имеет подземную часть. Раньше часто по этому основанию отказывали в предоставлении земельных участков. При этом в случае, если гараж имеет как наземную, так и подземную часть, то земельный участок предоставляется только под наземной частью», – объяснили в пресс-службе Росреестра.

В России с 1 сентября 2021 года действует «гаражная амнистия», в рамках которой можно в упрощенном порядке зарегистрировать право собственности на гаражи с соответствующими земельными участками. Под амнистию попадают объекты, возведенные до вступления в силу Градостроительного кодекса, а именно до 30 декабря 2004 года, расположенные на государственной или муниципальной земле и не признанные самовольной постройкой.

Один из авторов закона, глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал, что к моменту принятия закона в России существовало больше миллиона незарегистрированных гаражей.

«Граждане могут воспользоваться «гаражной амнистией» или нет — это их право, а не обязанность. Но если они оформят собственность, их права будут защищены, никто не сможет отобрать гараж и земельный участок. При этом они смогут подарить, продать, заложить или передать гараж и земельный участок по наследству. Закон защитит права и интересы граждан, он будет достаточно широко применяться», – подчеркивает глава комитета.

При «гаражной амнистии» в собственность оформляется и гараж, и земля. Для их оформления необходимо к заявлению приложить документы, подтверждающие правомерное использование гаража и земельного участка. Это могут быть справка о выплате паевых взносов в гаражном кооперативе, членская книжка, землеотводные документы, решение о выделении земельного участка под строительство гаража, выданное организацией, в которой человек раньше работал, договоры о подключении к электрическим или инженерным сетям, заключенные до 2004 года, квитанции об оплате коммунальных услуг или техпаспорт на гараж.

На сайте Росреестра прописан пошаговый порядок действий для упрощенного оформления гаражей.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: pnp.ru