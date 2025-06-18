Вращающиеся, каркасные, ультразвуковые, лазерные — занятная биография дворников

Эксперт Колодочкин рассказал, как изменились стеклоочистители за 127 лет

Автомобильные стеклоочистители, они же дворники, чем-то напоминают велосипед: и то, и другое изобретено давным-давно, и по сути, в общем-то, не меняется по сей день.

Самое легкое в жизни изобретателя – это сам процесс изобретения. Трудности начнутся потом, когда на него будут смотреть пустыми глазами и качать головой: не нужно нам это…

Все изобретения в сфере автомобильных стеклоочистителей больше подходят под современную формулировку «полезная модель». А никакого прорыва не было и нет.

Вращающийся стеклоочиститель с тремя лезвиями на грузовике фирмы Colani.

Патент на стеклоочистители

Пассажирке трамвая Мэри Андерсон стало жалко вагоновожатого, которому то и дело приходилось распахивать половинку окна, чтобы хоть что-то разглядеть в снежную бурю. В итоге она подала заявку на девайс для очистки стекол. И… получила патент!

Мэри Андерсон вошла в историю как изобретательница стеклоочистителей. Кстати, в названии выданного ей патента образца 1903 года нет слова «автомобиль». Да и внедрять его никто не захотел.

Хотя, с точки зрения педанта, ничего нового она не предложила: ее намного опередил Джордж Кейпвелл, получивший свой патент на «Window cleaner» еще в 1898 году. Но ему с признанием почему-то не повезло.

Роберт Кернс в 1963 году предложил устройство для прерывистой работы дворников. Автопроизводители покивали головами и внедрили, но денег не дали. Но спустя десятки лет судебных разбирательств изобретатель выиграл почти 29 млн долларов! Про него даже художественный фильм сняли «Проблеск гениальности».

Прерывистая работа и выгнутые стекла

Вся последующая история дворников – это череда некоторых изменений, не меняющих сути изначальной идеи.

Систему стеклоочистителей с регулируемым интервалом работы потребители могли оценить на модели Mercury 1969 года.

Когда выяснилось, что дворники плохо прижимаются к ветровому стеклу, появился подпружиненный механизм (в 1920 году). А от механических приводов избавлялись разными способами – стали появляться вакуумный, затем гидравлический и электрический приводы.

Система стеклоочистителей, меняющая режим работы в зависимости от влажности стекла, впервые была установлена в начале 1970-х годов на модели Citroen SM.

Конструкция щеток – отдельная история. В середине сороковых годов прошлого века стекла автомобилей стали менять свою форму, а потому у производителей стеклоочистителей появились проблемы.

Прижимать щетку к ровному стеклу гораздо проще, чем к выгнутому. Сначала пошли путем уменьшения размеров щетки, но это, конечно же, не было выходом из положения: очищаемый сектор требовалось увеличивать.

Так в 1945 году появились каркасные конструкции компании Anco – фактически это решение дожило и до наших дней.

Бескаркасные дворники и гибриды

В новом тысячелетии то и дело наблюдаются попытки уйти от каркаса: так появились бошевские бескаркасные дворники. Однако идеальных дворников опять не получилось: вскоре к ним все-таки добавили каркас – появились гибридные стеклоочистители.

Экспертизы журнала «За рулем», неоднократно проводимые с привлечением профильных экспертов, пришли к неутешительному, но предсказуемому выводу: особой разницы между каркасниками, бескаркасниками и гибридами нет. Даже при двадцатикратном (!) разбросе их стоимости.

Стеклоочистители для зимы

А есть ли смысл приобретать какие-то специальные щетки для зимнего периода эксплуатации? Такие стеклоочистители, как правило, отличает герметичный чехол, защищающий элементы конструкции от обмерзания, превращающего дворник в подобие скребка.

Основные недостатки зимних стеклоочистителей хорошо известны: в частности, им присущи плохая аэродинамика и откровенно неказистая внешность. Результаты испытаний журнала «За рулем» снова не порадовали. Пять различных дворников в чехлах с шестикратным (!) разбросом цены в ходе проверки быстро «нахлебались» влаги, потеряли подвижность и, таким образом, лишились всех ожидаемых преимуществ.

Незамерзающие стеклоочистители

Но, может быть, дворник стоит подогреть? Изобретатели подумали и кое-что создали. Результаты испытаний журнала изложены вот здесь.

Суть следующая: даже при температуре -5°С мощности нагревательных элементов не хватает, чтобы освободить примерзшие к ветровому стеклу дворники. Про морозах -25…-30°С и говорить нечего: мощности категорически не хватает. Это, скорее, забавная игрушка, чем серьезный аксессуар.

Изобретения с претензией на прорыв

А где все-таки прорыв? Справедливости ради надо отметить, что идей немало.

Еще в 1963 году был выдан патент на очистку стекол ультразвуком: стекло будет вибрировать, а вода и снег перестанут на нем задерживаться.

Компания Tesla недавно запатентовала «лазерные» дворники для своих автомобилей – «импульсно-лазерную систему очистки от мусора». В технические подробности пока что лучше не вдаваться, но в описании патента сказано, что при обнаружении загрязнения система направляет параллельно поверхности лобового стекла луч, который сжигает грязь.

Неужели это реально заработает? Хотелось бы лично убедиться.

Можно ли ездить с заблокированным дифференциалом – эксперт Ревин объяснил, как использовать внедорожный потенциал машины безопасно.