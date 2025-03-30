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Велосипеды лучше автомобилей — и сейчас вам объяснят почему

Джеймс Мэй: Автомобили в центрах больших городов стали бессмысленными

Соведущий программ Top Gear и The Grand Tour (а теперь – и будущий участник The Not Very Grand Tour) Джеймс Мэй обрушился с критикой на автомобили, заполоняющие центры больших городов. В интервью проекту London's Cycling Campaign (то есть «Лондонская кампания за велосипеды») Мэй назвал езду на машинах по городам «бессмысленным занятием».

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«Велосипеды – это полноценное транспортное средство, которое можно использовать для передвижения от двери до двери. Ездить на велосипеде по городу – здорово. Даже Google Maps признает, что в некоторых случаях велосипед быстрее, чем автомобиль. Меня поражает, что люди ездят на машинах в магазины, которые находятся в полутора километрах. Мир доказал, что велосипеды очень удобны в густонаселенных районах», – отметил Джеймс Мэй.
Джеймс Мэй не понимает, зачем нужен автомобиль в центре города...
Джеймс Мэй не понимает, зачем нужен автомобиль в центре города...

Лично для Мэя автомобильная езда по улицам мегаполисов «портит удовольствие от машин», делает их скучными и раздражающими. По его признанию, у него сейчас около 25 велосипедов, которые он регулярно использует. Мэй призвал увеличить инвестиции в велосипедную инфраструктуру и выразил мнение, что работа над развитием велосипедизма «на верху» сделала бы движение в городах более безопасным.

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Известно, что коллеги Мэя по телепередачам дали ему шутливое прозвище «Капитан Улитка» за размеренный стиль езды. Тем не менее, многие годы журналист наравне с коллегами в течение многих лет стойко переживал массу автомобильных приключений: покорял Северный полюс, пересекал Африку, соревновался с общественным транспортом на классическом Ягуаре... Интересно, будет ли он «топить» за велосипеды в первой серии нового шоу, где команда собирается «чествовать ДВС»? А может, выступит оппонентом в гонке велосипеда и машины – в старом добром стиле легендарной троицы?

Источник: Jalopnik

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Иннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia, freepik / xquadro
30.03.2025 
Фото:Wikimedia, freepik / xquadro
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