Фокусы с ключами — как одним движением увеличить дальность их действия

Эксперт Ревин рассказал про скрытые возможности ключей от автомобилей

Какие автомобильные ключи бывают

Ключи от автомобиля могут иметь четыре основных исполнения. Простейшие механические включали зажигание и стартер на автомобилях с карбюраторными двигателями. Причем противоугонные функции ограничивались взаимодействием кодового жала ключа с механической личинкой.

С внедрением систем электронного впрыска топлива к ключу добавили иммобилайзер. Вокруг личинки замка зажигания монтируется электромагнитная катушка, которая взаимодействует с миниатюрным чипом (транспондером), находящимся в ключе. Чип представляет собой цилиндрик или пластмассовый брусочек, в котором расположены индуктивная катушка и микросхема с индивидуальным кодом. Питание к микросхеме поступает от токов, наведенных в катушке, а потому батарейки такой ключ не требует.

Далее в ключ зажигания стали устанавливать систему управления центральным замком. Радиоканал поддерживает связь с автомобилем на расстоянии до 30-50 метров. А две-три кнопки отвечают за открывание и закрывание замков дверей и багажного отделения. Возможны и другие дополнительные кнопки.

Такой ключ был особенно популярен в начале века, когда о складывающихся ключах еще не слышали.

На некоторых автомобилях при таком же внешнем виде ключа функционал расширен. Машина ставится на охрану заводской противоугонной системой. Она может подавать звуковые сигналы при несанкционированном открывании дверей, ударах и при изменении положения кузова. Обычно такие ключи все еще имеют металлическое жало, и пуск двигателя производится поворотом личинки.

У некоторых автомобилей жало ключа выродилось в такой прямоугольный выступ, но в машине все равно остается подобие личинки – нужен поворот ключа в ней.

Следующим этапом развития ключей стали, как ни курьезно это звучит, системы бесключевого доступа. Ключ находится в кармане владельца, а когда он подходит к автомобилю, двери разблокируются – и можно ехать, пустив мотор кнопкой.

Когда нужна дальность сигнала ключа

Дальность работы ключей с иммобилайзером – всего несколько сантиметров. Да больше и не нужно. Системы бесключевого доступа тоже не отличаются большой дальнобойностью.

А вот ключам, управляющим центральным замком или замком и встроенной сигнализацией, лучше срабатывать на большем расстоянии. Потребность в таком дальнодействии возникает при поисках автомобиля на большой парковке. Если у вас не высокий пикап, доработанный по технологии Big Foot, то машину иногда бывает сложно найти. Тут поможет нажатие кнопки «закрыть»: при этом машина приветливо моргнет указателями поворота.

«Дальнобойный» ключ поможет быстро найти свою машину на такой парковке.

Второй случай, когда желательно, чтобы ключ срабатывал на возможно большую дистанцию, – это когда вы отошли от машины, дошли до подъезда и вас стали терзать смутные сомнения, не забыли ли вы ее запереть. Достаточно нажать кнопочку «закрыть», и уверенность появится.

В небольших дворах с невысокими домами часто удается поставить машину так, что ключ будет «добивать» и из окна квартиры. Это особенно удобно, если машина подолгу не используется, например зимой: срабатывание световой сигнализации подтверждает, что аккумулятор еще жив.

Как увеличить дальность сигнала ключа

Увеличить дальность срабатывания ключа можно, используя антенну. Причем ее функцию может выполнять просто голова человека.

Как известно, человеческое тело на 80% состоит из воды, и эта вода позволит распространиться излучению ключа на большую дистанцию. Подносим ключ к голове и нажимаем кнопочку. Вреда здоровью подобное действие не принесет. Наши тела, по крайне мере, в городе, и так постоянно подвергаются действию разнообразных электромагнитных излучений, и одно небольшое воздействие, направленное на собственное благо, принесет больше пользы, чем вреда.

Например, у меня на служебном автомобиле Lada Largus именно такой ключ. И я часто, уже отойдя от места парковки, начинаю сомневаться: закрыл ли я машину? Уже на автомате подношу ключ к подбородку и нажимаю кнопочку «закрыть». Ларгус приветливо моргает – закрыт.

Что снижает дальность сигнала ключа

Дальность действия ключа могут снижать сильные электромагнитные поля. Еще в начале девяностых годов прошлого века, приехав в парк Останкино (расположенный неподалеку от известной всей стране телебашни), я не мог поставить машину на одну из ранних импортных сигнализаций. Возможно, с тех пор что-то было оптимизировано. Но и сейчас в некоторых местах абсолютно исправная современная сигнализация дает сбои – возможно, потому, что рядом располагаются мощные источники помех.

Снижается дальность срабатывания ключа и когда парковка заставлена большим количеством крупных и высоких автомобилей. Среди Газелей тот же Ларгус перестанет отзываться с высокой долей вероятности.

И третьей причиной снижения дальности работы ключа является снижение напряжения встроенного элемента питания. Это может быть батарейка формата СR 2032, СR 2025 или СR 2016.

Ключ автомобиля Ford Focus II делится на механическую и электронную части. Затем электронная часть разделяется, и можно заменить батарейку.

Напоминание

Даже если батарейка в ключе села, дверь можно открыть механическим жалом. У некоторых автомобилей личинка замка прикрыта декоративной накладкой, и вы должны знать, как она снимается. Двигатель тоже запустится, несмотря на разряженную батарейку.

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