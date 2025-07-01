Штрафы, кредиты, страховки — что изменилось в законах с этого месяца

Эксперт Франк рассказала про главные нововведения для водителей в июле 2025 года

С июля 2025 года в России вступают в силу нововведения, касающиеся штрафов, страховки, кредитов и правил дорожного контроля. Некоторые изменения уже действуют, другие вступят в силу позднее. О самых значимых новшествах рассказала генеральный директор компании Frank Auto Ирина Франк.

1. Значительный рост штрафа за отказ остановиться

Одним из самых существенных новшеств станет многократное увеличение штрафа за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке. Если сейчас это нарушение предусматривает штраф в размере 500–800 рублей, то после вступления в силу поправок (ориентировочно в конце июля) штраф вырастет до 7–10 тысяч рублей – в 12,5 раза.

Более того, за повторное нарушение в течение года водителю грозит лишение прав на срок до полугода. Стоит отметить, что доказать это нарушение в суде зачастую сложно, так как водители ссылаются на то, что не заметили требования инспектора.

2. Ужесточение правил выдачи автокредитов

С 1 июля вводятся новые ограничения для банков и МФО на выдачу автокредитов и потребительских кредитов под залог автомобиля. Регулятор (Центробанк) вводит макропруденциальные лимиты, чтобы ограничить выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой.

Теперь доля автокредитов, выданных клиентам с долговой нагрузкой (ПДН) свыше 80%, не должна превышать 5% от общего объема. Это связано с тем, что 58% таких кредитов ранее получали граждане с нагрузкой более 50%. ЦБ подчеркивает, что для большинства граждан возможность получить кредит на автомобиль сохранится.

3. Дорожные камеры начнут следить за наличием полиса ОСАГО

Ключевое изменение июля – старт пилотного проекта по автоматической проверке полисов ОСАГО с помощью дорожных камер. Хотя штрафы за отсутствие страховки (800 рублей – за первое нарушение, 3-5 тысячи рублей – за повторное) в рамках эксперимента выписываться не будут: водителям без полиса начнут приходить предупреждения через Госуслуги.

Штрафовать система начнет только с 1 января 2026 года. Этот запуск неоднократно переносился из-за технических и нормативных сложностей. Автоматическая фиксация будет вестись по статье 12.37 КоАП.

4. Штрафы для грузовиков за отказ от весового контроля

В середине июля вступят в силу поправки, ужесточающие наказание для водителей грузового транспорта за невыполнение требования о прохождении весового и габаритного контроля или отказ остановиться в пункте контроля по требованию полиции. За это будет грозить административный штраф до 600 тысяч рублей.

Также серьезные штрафы (от 3-5 тысяч рублей для водителя и до 50-150 тысяч рублей для юрлица) предусмотрены за нарушения при оформлении спецразрешений для тяжеловесного/крупногабаритного транспорта или за непредставление данных в соответствующие базы.

5. Повышение выплат по европротоколу при разногласиях

С 1 июля 2025 года увеличивается максимальная сумма страховой выплаты по европротоколу (оформление ДТП без ГИБДД), если у участников аварии есть разногласия по ее обстоятельствам. Президент РФ подписал закон, повышающий лимит со 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Важно: для получения этих 200 тысяч рублей необходимо обязательно сделать фотографии с места ДТП. Если снимков нет, лимит останется прежним – 100 тысяч рублей (это мера предусмотрена против мошенничества). При отсутствии разногласий и фиксации ДТП через спецприложение лимит выплаты сохраняется в размере до 400 тысяч рублей.

Мнение эксперта

По мнению Ирины Франк, июльский пакет изменений демонстрирует две основные тенденции в регулировании дорожного движения и автомобильного рынка России.

Ирина Франк, генеральный директор компании Frank Auto:

— Во-первых, это дальнейшее ужесточение контроля и наказаний: камеры для проверки ОСАГО, огромные штрафы для грузовиков, рекордный рост штрафа за отказ остановиться. Цель – повысить дисциплину и безопасность, хотя эффективность последнего пункта вызывает вопросы.

Во-вторых, видна попытка сбалансировать финансовые риски. Повышение выплат по европротоколу – позитивный шаг для рядовых водителей, компенсирующий инфляцию. А ограничения на автокредиты – мера предосторожности ЦБ против роста «плохих» долгов в секторе, что в долгосрочной перспективе полезно для стабильности рынка. Пилотный проект по ОСАГО с предупреждениями – разумный подход, дающий водителям время адаптироваться перед введением реальных штрафов.

В целом изменения значительные, водителям и перевозчикам стоит внимательно изучить новые правила, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

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