ГАЗ-21 — подборка из 13 самых необычных версий

Этот автомобиль был и стильным, и неброским, и настоящим тружеником – мы вправе гордиться этой легендарной моделью

Про самую знаменитую Волгу – один из любимейших автомобилей в нашей стране – написано уже столько, что все эти истории вряд ли уместятся даже в очень емком багажнике 21-й. Разве что в универсале ГАЗ-22. А какие еще Волги бывали?

Мы решили отметить 69-летие легендарной машины, вспомнив некоторые малоизвестные версии Волги. Причем не только заводские, но и плоды народного творчества. Ведь самоделки на базе ГАЗ-21 – свидетельство не только всенародной любви к модели. В известной мере они дают нам представление о том, каких Волг нам не хватало.

Очень редкая Волга и ее «соплеменники» — вот что о них известно.