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ГАЗ-21 — подборка из 13 самых необычных версий

Этот автомобиль был и стильным, и неброским, и настоящим тружеником – мы вправе гордиться этой легендарной моделью

Про самую знаменитую Волгу – один из любимейших автомобилей в нашей стране – написано уже столько, что все эти истории вряд ли уместятся даже в очень емком багажнике 21-й. Разве что в универсале ГАЗ-22. А какие еще Волги бывали?

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Мы решили отметить 69-летие легендарной машины, вспомнив некоторые малоизвестные версии Волги. Причем не только заводские, но и плоды народного творчества. Ведь самоделки на базе ГАЗ-21 – свидетельство не только всенародной любви к модели. В известной мере они дают нам представление о том, каких Волг нам не хватало.

Один из первых прототипов ГАЗ-21 1955 г. На первые машины, кстати, ставили временный форсированный нижнеклапанный двигатель ГАЗ-М20. Рабочий объем увеличили до 2,4 л, а мощность подняли до 65 л.с.
В 1962 году писали, что фургон ГАЗ-22А вот-вот станет серийным. Но в отличие от универсала и «санитарки» на его базе грузовая Волга так и осталась прототипом.
А вот пикапы делали серийно. Но не на ГАЗе, а на нескольких авторемонтных заводах, в частности в Москве, Риге и Воронеже (на фото). Пикапы ваяли из самых жалких, в том числе аварийных, машин, приходивших в ремонт.
Есть версия, что вот такие грузопассажирские фургоны со стеклами тоже делал некий провинциальный завод. А может, это и один из многочисленных плодов труда самодельщиков...
Машин с правым рулем до наших дней сохранились единицы. Сделали их (на базе 21-х второй и третьей серий) всего-то около сотни. Из них примерно полтора десятка отправили в Великобританию.
Седанов ГАЗ-23 для спецслужб выпустили 603. Такая версия, разумеется, особенно популярна у коллекционеров. Посему уже появились копии.
На седанах ГАЗ-23 для спецслужб стояли V8 мощностью 195 л.с. и автоматические коробки передач.
Для военных парадов в провинции армейские авторемонтные заводы строили кабриолеты. Потом такие версии были у всех Волг, вплоть до ГАЗ-3110.
Кому-то из поклонников ГАЗ-21 хотелось иметь двухдверный, более пижонский вариант любимого автомобиля. Нынче таких машин рукастые волговоды сделали уже множество.
Кабриолет на базе 21-й тоже выглядит достаточно гармонично. Первые подобные автомобили появились еще в 1990-х. Сегодня на просторах бывшего Союза двух- и четырехдверных без верха, вероятно, десятки.
Стретч, как известно, можно построить из чего угодно. В том числе и из Волги. В середине – растянутый ГАЗ-3110, спереди и сзади – 21-я.
Трудолюбие и фантазия поклонников 21-й Волги вызывают законное уважение. Один из самых оригинальных автомобилей – минивэн «Афалина» А.Н. Арсеньева. Машина сделана на платформе РАФ-977 с использованием узлов и деталей универсала ГАЗ-22.
Поклонники ГАЗ-21 есть и за рубежом. Чешский умелец сделал одну из самых необычных любительских модификаций Волги — кэмпер.
Спортивных купе на современных платформах именитых немецких марок уже тоже не одно. Конечно, к 21-й такие машины имеют очень отдаленное отношение. Но и они говорят о народной любви к самой первой и самой знаменитой Волге.
  • Очень редкая Волга и ее «соплеменники» — вот что о них известно.

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Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 254968
07.07.2025 
Фото:из архива «За рулем»
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