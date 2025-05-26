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Проект новой Волги — что с ним сейчас?

«Коммерсант»: проект по выпуску автомобилей Volga пока не закрыт

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После длительной паузы появились некоторые сведения относительно автомобилей новой линейки Volga, сборку которой планировалось наладить силами АО «Производство легковых автомобилей» (ПЛА) в Нижнем Новгороде на арендованной у ГАЗа площадке. Как сообщил источник, ПЛА продолжает работу над проектом, но детали в компании не комментируют, а в Минпромторге ответили лишь, что оказывают автопроизводителям поддержку в соответствии с положениями Стратегии развития автомобильной промышленности РФ до 2035 года.

Выставочный образец седана Volga C40
Выставочный образец седана Volga C40
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Напомним, сборку автомобилей Volga собирались запустить в 2024 году, а в 2025-м выйти на серийный выпуск. В линейке значатся два кроссовера и седан, который должен был стать первенцем перезапущенного бренда. Новые Volga представляют собой перелицованные модели Changan: седан C40 – это Raeton Plus, кроссовер K30 – Auchan X5 Plus, а K40 – Uni-Z. В январе 2025 года три подготовленных для испытаний образца поставили на учет, но производство даже опытных партий на тот момент начато не было.

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Источник: Коммерсант-Приволжье

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
26.05.2025 
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