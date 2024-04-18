Новую Волгу планируют начать выпускать уже в 2024 году

Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде зарегистрировал товарный знак Volga

ГАЗ в текущем году может выпустить на рынок новый автомобиль под маркой Волга, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с бизнесом 18 апреля.

«Очень ждем возобновления производства новой Волги. В конце марта Горьковский автозавод зарегистрировал товарный знак Volga и ведет соответствующую работу», – проинформировал губернатор региона.

Ранее о появлении новой Волги упоминал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его информации, автомобиль будет создан при поддержке зарубежных партнеров, но при этом будет напоминать легендарную Волгу, которую производили на ГАЗе с 1956 года.

Также ранее стало известно, что завод подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Volga. Под этим знаком на предприятии будут производить 22 вида товаров.

Ранее «За рулем» сообщал, что состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro.

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Источник: Newsnn.ru