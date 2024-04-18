#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Новую Волгу планируют начать выпускать уже в 2024 году
18 апреля
Новую Волгу планируют начать выпускать уже в 2024 году
Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде...
Kia Sportage
18 апреля
Надежный семейный кроссовер вернулся в Россию: что с ценами
В РФ по альтернативным схемам вернулся Kia...
Интерьер Zhidou Rainbow mini EV
18 апреля
В продаже появилось мини-авто размером с Оку и с розовым салоном
В Китае стартовали продажи хэтчбека Zhidou...

Новую Волгу планируют начать выпускать уже в 2024 году

Горьковский автозавод в Нижнем Новгороде зарегистрировал товарный знак Volga

ГАЗ в текущем году может выпустить на рынок новый автомобиль под маркой Волга, сообщил глава Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с бизнесом 18 апреля.

«Очень ждем возобновления производства новой Волги. В конце марта Горьковский автозавод зарегистрировал товарный знак Volga и ведет соответствующую работу», – проинформировал губернатор региона.
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Она возвращается! Под брендом Volga в РФ будут производить не только автомобили

Ранее о появлении новой Волги упоминал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его информации, автомобиль будет создан при поддержке зарубежных партнеров, но при этом будет напоминать легендарную Волгу, которую производили на ГАЗе с 1956 года.

Также ранее стало известно, что завод подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Volga. Под этим знаком на предприятии будут производить 22 вида товаров.

Ранее «За рулем» сообщал, что состоялся дебют нового седана Volkswagen Passat Pro.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Newsnn.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
18.04.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0