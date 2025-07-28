Почему молодежи не нужны машины или во что превратились автомобили

Эксперт Колодочкин объяснил, почему люди теряют интерес к личному автомобилю

Лет 15 назад, будучи в командировке в Южной Корее, я разговорился с одним молодым сотрудником фирмы, завод которой посещал. И, в частности, поинтересовался, есть ли у него своя машина и хочет ли он ее приобрести.

– Нравится? Да, неплохая. Хочешь такую? Да нет – зачем?

Ответ последовал мгновенно: для чего она мне нужна? Пояснение такое: я живу на окраине Сеула, но на работу добираюсь на рейсовом автобусе минут за 15… А вот если поеду на своей машине, то куда и за какую цену я ее припаркую? И что при этом выгадаю? Да и по выходным в своем автомобиле особого смысла нет – в любую точку можно иным способом добраться.

Тогда меня ответ несколько удивил, но я все списал на «иностранное мышление» – непросто сравнивать два разнополярных мира. У них все не так – и в армии служат не так, и учатся иначе, и мечты у них совсем другие. Я же вырос в СССР, а потому троица «дача, квартира, машина» как символ чего-то желаемого прочно сидела в голове. Работа, книги, искусство – это все хорошо, но именно наличие этих трех вещей говорило о том, что ты уверенно стоишь на ногах.

Однако в наши дни акценты явно сместились: я вижу, что для нынешней молодежи, как российской, так и зарубежной, личный автомобиль утратил свою магическую притягательность. И все большее число молодых людей по всему миру, а не только в России, не мечтает о машинах и квартирах. Как и о прочих дорогих покупках. Если, конечно, не брать в расчет свежие смартфоны и прочие гаджеты. Это, пока что, для молодежи – предмет первой необходимости.

Зумеры и аренда

Западные социологи чаще уделяют внимание миллениалам (1981–1996 годы рождения). Но, на мой взгляд, интереснее посмотреть на тех, кому лет 20 лет с небольшим – на зумеров (1995–2010 годы рождения). Эти люди не верят практически ни во что – и главным образом, в устойчивость какой-либо собственности. Они нагляделись на аннуляцию банковских вкладов своих родителей и на действия риелторов, они насмотрелись разных сериалов и познакомились с финансовыми пирамидами.

Личный автомобиль на этом фоне – нечто хрупкое и ненадежное. Поцарапают, угонят, заберут за долги. Да и устаревает он очень быстро: это никоим образом не средство для вложения денег. Кто сейчас поверит, что в СССР когда-то старые машины продавались по цене дороже новых? Да и что от этого толку сегодня?

Итог – у нас перед глазами. Жилье можно снимать, вместо личной машины есть каршеринг, а понятие ценностей вообще теперь иное. Веры в стабильность, обеспеченную машинами и квартирами, нынче нет никакой – взамен пришел расчет на временное пользование чем бы то ни было. Потому что это надежнее. Поцарапали каршеринговый автомобиль? Ну и ладно – не жалко.

Ценности вместо автомобиля

Современная молодежь, как мне видится, предпочитает тратить средства, скажем так, на приобретение опыта, получение впечатлений и так далее. При этом они прохладно относятся к таким понятиям как родовое гнездо и подобным – в приоритете географическая независимость, гибкий график и прочее. Работать всю жизнь на одной фабрике никто не собирается, а потому и жилье можно выбирать поближе к очередному месту работы. А личная машина – это вообще пережиток, так как есть такси, каршеринг и другие виды транспорта.

Обладание материальными ценностями всегда граничит со страхом лишиться их. Квартиру могут ограбить, ее могут залить соседи сверху, она может сгореть от короткого замыкания. Новейший телевизор с большим экраном может сломаться уже через год-другой. А вот опыт, а также впечатления, навсегда остаются с вами.

Какие-то путешествия, небольшие открытия, новые знакомства – такой образ жизни интереснее для общения с себе подобными.

Еще один нюанс касается смартфонов. Зачастую именно они сегодня дарят своим обладателям то ощущение свободы, которое ранее дарил автомобиль. Старому поколению это трудно понять, но сегодня виртуальное общение почти во всем заменяет реальное физическое.

Самокаты и их ближайшие родственники (СИМ) дают возможность немного поиграть в водителя.

Автомобиль превращается в источник непрекращающихся трудностей. Негде припарковаться, невозможно обмануть пробки, а в итоге – некуда и незачем ездить.

Безликость автомобилей

Еще одна негативная черта современных автомобилей в глазах молодых покупателей – их «одинаковость», то есть – безликость. Речь как о дизайне, так и о начинке: машины потеряли индивидуальность и утратили «изюминки». Убогие экраны мультимедиа только усиливают негатив: создается впечатление, что конструкторы вообще перестали думать и начали заполнять салоны машин, чем придется. Но возможности этой автоэлектроники уступают все тому же смартфону, а потому для молодежи она априори неинтересна. Проще вспомнить про каршеринг.

Автомобиль-«игрушка»

Многие родители замечали, что ребенок зачастую радуется новой игрушке только первые несколько минут, после чего забывает про нее. Не угадали с подарком? Может быть. Но, в любом случае, думается, что-то подобное происходит сегодня и с подросшими детьми: автомобиль для них – та же игрушка, в которую можно немного поиграть, но не более того.

Появится ли в автопроме новая суперинтересная игрушка для молодежи? Пока что в это не верится.

Прокатились на Весте с новой «шестиступкой» — рассказываем!