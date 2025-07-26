Личный автомобиль или такси? Эксперты подсчитали, что дешевле в 2025 году

Fit Service сравнил стоимость регулярных поездок на такси и владения личным авто

Аналитики международной сети автосервисов Fit Service провели исследование о сравнении расходов на содержание личного автомобиля и регулярные поездки на такси.

Они выбрали в качестве модели Hyundai Solaris 2012 года с двигателем 1,4 литра и АКП, популярный на российских дорогах. На основании данных о многочисленных визитах таких автомобилей в сервисы Fit Service был составлен список из 95 необходимых работ по обслуживанию и ремонту в течение года, что обошлось в 142 тысячи рублей.

Кроме того, эксперты учитывали средние расходы на бензин, ОСАГО и налоги, добавив еще 91 тысячу рублей к данному бюджету. В итоге содержание и эксплуатация автомобиля за год составили 233 тысячи рублей.

Для оценки стоимости постоянных поездок на такси была использована информация от «Платформы ОФД», согласно которой средняя стоимость поездки по России в начале 2025 года достигла 624 рублей. Если пользоваться такси для поездок на работу каждый день в течение 247 рабочих дней, затраты составят 308 тысяч рублей. Хотя такси не используется ежедневно, модели расчетов сделали их максимально сопоставимыми.

Также учитывались межгородние поездки. По данным Российского союза туриндустрии, средняя цена авиабилета на внутренних рейсах в 2025 году составляет 31,1 тысячи рублей. Кроме того, тарифы на каршеринг «Делимобиль» начинаются от 3500 рублей в одну сторону, а мемежгородные поезда – от 1,5 тысячи рублей.

Автобусные поездки, согласно данным Росстата за апрель 2025 года, будут стоить 199,15 рубля за каждые 50 км, что при расстоянии 600 км обойдется в 2390 рублей в одну сторону.

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Источник: Российская газета