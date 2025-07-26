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Личный автомобиль или такси? Эксперты подсчитали, что дешевле в 2025 году

Fit Service сравнил стоимость регулярных поездок на такси и владения личным авто

Аналитики международной сети автосервисов Fit Service провели исследование о сравнении расходов на содержание личного автомобиля и регулярные поездки на такси.

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Они выбрали в качестве модели Hyundai Solaris 2012 года с двигателем 1,4 литра и АКП, популярный на российских дорогах. На основании данных о многочисленных визитах таких автомобилей в сервисы Fit Service был составлен список из 95 необходимых работ по обслуживанию и ремонту в течение года, что обошлось в 142 тысячи рублей.

Кроме того, эксперты учитывали средние расходы на бензин, ОСАГО и налоги, добавив еще 91 тысячу рублей к данному бюджету. В итоге содержание и эксплуатация автомобиля за год составили 233 тысячи рублей.

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Для оценки стоимости постоянных поездок на такси была использована информация от «Платформы ОФД», согласно которой средняя стоимость поездки по России в начале 2025 года достигла 624 рублей. Если пользоваться такси для поездок на работу каждый день в течение 247 рабочих дней, затраты составят 308 тысяч рублей. Хотя такси не используется ежедневно, модели расчетов сделали их максимально сопоставимыми.

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Также учитывались межгородние поездки. По данным Российского союза туриндустрии, средняя цена авиабилета на внутренних рейсах в 2025 году составляет 31,1 тысячи рублей. Кроме того, тарифы на каршеринг «Делимобиль» начинаются от 3500 рублей в одну сторону, а мемежгородные поезда – от 1,5 тысячи рублей.

Автобусные поездки, согласно данным Росстата за апрель 2025 года, будут стоить 199,15 рубля за каждые 50 км, что при расстоянии 600 км обойдется в 2390 рублей в одну сторону.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 10
26.07.2025 
Фото:Unsplash
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