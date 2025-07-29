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Надо ли регистрировать в ГАИ контрактный двигатель

«За рулем» рассказал, как поставить на учет машину с неродным мотором

С 2018 года двигатель больше не считается номерным узлом, который подлежит строгому учету. Теперь силовой агрегат – обычная деталь автомобиля. Это значит, что замена двигателя не требует регистрации в ГАИ.

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Однако каждый двигатель имеет уникальный заводской номер, указанный в ПТС. Следовательно, при последующих регистрациях авто, особенно при переходе права собственности (например, при продаже), потребуется обновлять информацию в ПТС.

В п. 52 «Постановления о государственной регистрации транспортных средств» сказано:

«В случае, если замена двигателя не связана с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, внесение сведений (…) о его номере осуществляется регистрационным подразделением при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра».

Замена КП также не интересует ГАИ. Большим спросом пользуются контрактные вариаторы, за которые часто выдают восстановленные.

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Простыми словами, при переоформлении автомобиля новым владельцам никаких документов на установленный новый двигатель предъявлять не придется. Главное, чтобы замененный двигатель совпадал по характеристикам с оригинальным.

В то же время замена штатного двигателя на другой агрегат с другими объемом и мощностью рассматривается как модификация конструкции автомобиля. Для эксплуатации такой машины потребуются дополнительные процедуры: подача заявления о внесении изменений, получение экспертного заключения и прохождение официального оформления.

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Кацубо Игорь
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 25
29.07.2025 
Фото:АГН «Москва»
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