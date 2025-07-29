Надо ли регистрировать в ГАИ контрактный двигатель

«За рулем» рассказал, как поставить на учет машину с неродным мотором

С 2018 года двигатель больше не считается номерным узлом, который подлежит строгому учету. Теперь силовой агрегат – обычная деталь автомобиля. Это значит, что замена двигателя не требует регистрации в ГАИ.

Однако каждый двигатель имеет уникальный заводской номер, указанный в ПТС. Следовательно, при последующих регистрациях авто, особенно при переходе права собственности (например, при продаже), потребуется обновлять информацию в ПТС.

В п. 52 «Постановления о государственной регистрации транспортных средств» сказано:

«В случае, если замена двигателя не связана с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, внесение сведений (…) о его номере осуществляется регистрационным подразделением при производстве регистрационных действий на основании результатов осмотра».

Замена КП также не интересует ГАИ. Большим спросом пользуются контрактные вариаторы, за которые часто выдают восстановленные.

Простыми словами, при переоформлении автомобиля новым владельцам никаких документов на установленный новый двигатель предъявлять не придется. Главное, чтобы замененный двигатель совпадал по характеристикам с оригинальным.

В то же время замена штатного двигателя на другой агрегат с другими объемом и мощностью рассматривается как модификация конструкции автомобиля. Для эксплуатации такой машины потребуются дополнительные процедуры: подача заявления о внесении изменений, получение экспертного заключения и прохождение официального оформления.

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