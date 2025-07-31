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Что надо сделать, чтобы избежать ложных срабатываний радар-детектора

Эксперт «За рулем»: Лидары китайских автомобилей способны сбить с тольку ваш гаджет

В современных автомобилях всё шире применяются лидары (лазерные локаторы). Они используются для работы адаптивного круиз-контроля и других ассистентов водителя. Их качество работы выше, чем у обычных радаров.

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До недавнего времени лидары в автомобили ставили редко из-за дороговизны. Однако развитие технологий и увеличение объемов выпуска заметно снизили цену, что быстро сказалось на популярности.

Хорошие радар-детекторы распознают не только традиционные радары К‑диапазона, но и лазерные измерители скорости. В теории не должно быть проблем при использовании детектора в автомобиле с лидаром – оба они работают в одном направлении. Для детектора заметить луч в таких условиях практически нереально. Это показывали наши прежние тесты, где против гаджетов работал лазерный измеритель скорости Амата. В лоб его замечали, в спину – ни разу.

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А вот когда машина с активным лидаром будет ехать навстречу, возможно ложное срабатывание. Здесь всё будет зависеть от того, насколько характер излучения автомобильного устройства похож на условную Амату, заложенную в память детектора.

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Уже несколько лет лазерные измерители скорости на российских дорогах отсутствуют. Зато плодятся китайские автомобили с лидарами. В таких условиях проще отключить лазерный диапазон в детекторе.

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Милешкин Кирилл
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 18
31.07.2025 
Фото:
«За рулем»
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