Авторынок и цены: когда брать машину выгоднее всего?

«За рулем»: новые авто надо покупать сейчас, а с подержанными стоит повременить

Кажется, автомобильный рынок достиг дна: продажи новых машин рухнули на 27%, подержанных – на 5%, а кредиты стали вдвое менее доступными.

Но в этом хаосе скрывается редкий шанс – цены на авто начали снижаться впервые за десятилетие. Китайские бренды атакуют скидками до 600 тысяч, АВТОВАЗ совсем на чуть-чуть поднимает ценники, а на вторичке трехлетние иномарки дешевеют на 12%.

Почему так происходит? Кто виноват в этом обвале – Центробанк, инфляция или скрытые налоги? И главное – стоит ли покупать машину сейчас или лучше подождать? Разбираемся, когда цены упадут еще сильнее, а скидки исчезнут навсегда.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

– В Беларуси машины могут оказаться дешевле – но только если правильно поймать момент. По данным на июль, отдельные модели Lada там предлагались с существенной выгодой: например, Vesta SW в некоторых комплектациях стоила на 360-390 тысяч рублей меньше, чем у нас, Granta в кузове лифтбек – на 100 тысяч дешевле, а Largus – сразу на 220 тысяч.

Особенно впечатляет разница цен на китайские автомобили. Тот же электрический кроссовер Geely EX5, чей выпуск начался на белорусском заводе Belgee, у нас стоит свыше 4 млн рублей, а на родине – вдвое меньше!

Однако стоит учитывать важный нюанс – все эти расчеты сделаны на основе официальных прайс-листов. В реальности цены и условия покупки в конкретных салонах могут быть иными, да и желанных комплектаций может не оказаться в наличии.

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Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Польза падения» из журнала «За рулем» № 08 за 2025 год.