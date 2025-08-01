«За рулем» в августе: новинки АВТОВАЗа; как нас заставят избавиться от старых авто; новые госпошлины с 1 сентября
«За рулем» № 8/2025 – это:
ЗР МОМЕНТ
- Слово главного редактора
- Новые госпошлины – с 1 сентября
- Renault Boreal, Mazda CX-5 и другие новинки
- Пора увеличить выплаты по ОСАГО
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Лада Азимут и обновленная Нива Travel – на ПМЭФ-2025
- Mage и Huge – новинки фирмы Dongfeng
- На что претендует лифтбек Hongqi H6
- Лада Веста 1.6 с вариатором: небыстрая, но приятная
- Volkswagen Passat Pro для китайского рынка – брать или нет?
- Subaru Crosstrek – как наследник модели XV
ЗР АКТИВ
- Авторынок и цены: пора покупать или еще нет?
- Старые машины хотят ограничить – по возрасту и сроку эксплуатации
- Штрафов много? Будет еще больше!
- Какой должна быть инфраструктура для электромобилей
ЗР ТЕСТ
- Всё по раме! Haval H9, KGM Rexton и Oting Paladin
ЗР ЭКСПЕРТ
- Трещоточные ключи на полдюйма
- Ликбез: магниты в автомобиле
- Испытываем секретки на колеса
ЗР РЕСУРС
- Вариатор Jatco для Весты: 350 тысяч км – не предел!
- Электромобили на вторичке – это может быть выгодно
- Выбираем б/у: Hyundai Tucson; Jaguar XF; Suzuki Solio
- Вторые руки. Надежен ли Chery Tiggo 7 Pro?
- Парк «За рулем»: переднеприводный JAC JS6; Лада Веста 1.6 с роботом после 175 000 км; Hongqi H5 – все плюсы и минусы
А также:
- Уникальный ЗИС-101 Спорт и его конкуренты
- Разные эпохи: Hongqi H5 против советской Волги ГАЗ-3102
- Москвич-402 – от рождения до заката
- Запорожец ЗАЗ-968М – последний «воздушник»
- Среднетоннажник FAW Tiger против Валдая и Компаса
- Собрано в России: туристический автобус Соллерс SA9
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».
Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков!
