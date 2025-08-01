#
Эти автобренды сохранили свои дилерские сети в России после ухода
7 августа
Эти автобренды сохранили свои дилерские сети в России после ухода
Kia, BMW и Mercedes сохранили свои дилерские...
ГАЗ М-20 Победа
7 августа
Уникальную Победу из частной коллекции выставили на продажу: состояние идеальное
В России продают 70-летнюю ГАЗ М-20 Победа...
Range Rover королевы Елизаветы II
7 августа
Range Rover королевы Англии выставили на продажу: чем он отличается от обычного?
На аукционе Iconic Auctioneers выставлен Range...

«За рулем» в августе: новинки АВТОВАЗа; как нас заставят избавиться от старых авто; новые госпошлины с 1 сентября

Об этом и не только — в свежем выпуске журнала «За рулем». Уже в продаже!

«За рулем» № 8/2025 – это:

Новые правила перевозки детей в авто: что изменилось с 26 июля

ЗР МОМЕНТ

  • Слово главного редактора
  • Новые госпошлины – с 1 сентября
  • Renault Boreal, Mazda CX-5 и другие новинки
  • Пора увеличить выплаты по ОСАГО

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Лада Азимут и обновленная Нива Travel – на ПМЭФ-2025
  • Mage и Huge – новинки фирмы Dongfeng
  • На что претендует лифтбек Hongqi H6
  • Лада Веста 1.6 с вариатором: небыстрая, но приятная
  • Volkswagen Passat Pro для китайского рынка – брать или нет?
  • Subaru Crosstrek – как наследник модели XV

ЗР АКТИВ

  • Авторынок и цены: пора покупать или еще нет?
  • Старые машины хотят ограничить – по возрасту и сроку эксплуатации
  • Штрафов много? Будет еще больше!
  • Какой должна быть инфраструктура для электромобилей

ЗР ТЕСТ

  • Всё по раме! Haval H9, KGM Rexton и Oting Paladin

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Трещоточные ключи на полдюйма
  • Ликбез: магниты в автомобиле
  • Испытываем секретки на колеса

ЗР РЕСУРС

  • Вариатор Jatco для Весты: 350 тысяч км – не предел!
  • Электромобили на вторичке – это может быть выгодно
  • Выбираем б/у: Hyundai Tucson; Jaguar XF; Suzuki Solio
  • Вторые руки. Надежен ли Chery Tiggo 7 Pro?
  • Парк «За рулем»: переднеприводный JAC JS6; Лада Веста 1.6 с роботом после 175 000 км; Hongqi H5 – все плюсы и минусы

А также:

  • Уникальный ЗИС-101 Спорт и его конкуренты
  • Разные эпохи: Hongqi H5 против советской Волги ГАЗ-3102
  • Москвич-402 – от рождения до заката
  • Запорожец ЗАЗ-968М – последний «воздушник»
  • Среднетоннажник FAW Tiger против Валдая и Компаса
  • Собрано в России: туристический автобус Соллерс SA9
