Москвич-402/403: сложная судьба первого советского бестселлера

«За рулем» рассказал о знаменитом семействе Москвичей, которое выпускали 10 лет

2 июля 1965 года с конвейера сошел последний Москвич-403 – автомобиль, который мог бы жить дольше, но ушел вовремя, не превратившись в пародию на самого себя.

Почему его не стали производить в Ижевске, хотя спрос был высок? И как Москвич всего за 10 лет переродился из «опелевского наследника» в первый по-настоящему советский автомобиль?

А ведь всего за десять лет до этого на свет появился его предшественник – Москвич-402, ставший первым по-настоящему советским автомобилем. Не просто модернизированным Opel Kadett, а машиной с собственным характером! Просторнее, динамичнее, современнее – таким он задумывался. Но первые владельцы, радуясь покупке, быстро сталкивались с ржавчиной на хроме, течью сальников и щелями, через которые в салон заглядывало небо...

При этом были в 402-м и неожиданные плюсы – например, раскладные сиденья для ночлега и редкий в те годы радиоприемник.

Москвич-402

Автор «За рулем» рассказывает, почему 402-й мог быть лучше: как конструкторы бились над двигателем и почему верхнеклапанный мотор так и не пошел в серию; что писал «За рулем» после пробега Москва – Минск и как водители чинили стеклоочистители на ходу.

Сергей Канунников, обозреватель журнала «За рулем»:

– Главный конструктор МЗМА Александр Андронов в 1965 году предлагал передать производство Москвича‑403 на иной завод, например в Ижевск. Ведь штампы для производства кузовных деталей износились минимально, выпуск комплектующих налажен, а спрос на 403‑й стабильно высокий. Позволю себе не согласиться с прекрасным конструктором.

Разумеется, при постоянном дефиците автомобилей снятый с производства в столице Москвич‑403 покупали бы. Но, конечно, все хотели бы новый Москвич‑408. А параллельное производство двух машин потребовало бы выпуска разных комплектующих.

И вообще, Москвич‑403 ушел вовремя, не надоев потребителям, не превратившись, как иные более поздние машины, в пародию на самого себя.

Наверное, в том числе и поэтому данное семейство Москвичей оставило о себе особенно добрую память.

