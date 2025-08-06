#
Раньше и теперь: как вырос Hyundai Tucson и что скрывает под капотом

Эксперт «За рулем» рассказал о плюсах и минусах кроссовера Hyundai Tucson IV

Из скромного кроссовера Hyundai Tucson спустя три поколения превратился в солидный SUV с просторным салоном и щедрым оснащением.

Новый мотор, новый дизайн... — а что еще изменилось в этой Ниве?

Но за внешним лоском машины 2020 и более поздних лет выпуска скрываются хилое ЛКП, слабое ветровое стекло, а также робот, который любит «поерзать» на передачах.

Клиренс в 181 мм – не для серьезного бездорожья.

Автоматы надежные, но боятся грязи и любят частую смену техжидкости.

Hyundai Tucson IV
Hyundai Tucson IV
Дизель пока остается «темной лошадкой». А вот что изестно о других моторах.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– Старший атмосферник G4KN 2.5 (190 л. с.) отличается сложным комбинированным впрыском – АИ‑92 ему не годен. Заметный расход масла с малых пробегов, поломки термостата, течи по датчику давления и уплотнению поддона.

Бензиновые турбомоторы 1.6 (180 л. с.) и 1.5 (200 л. с.) сочетаются только с роботом и обеспечивают отменную динамику. Впрыск прямой – неизбежный нагар на клапанах и общий ресурс вряд ли выше 250 тысяч км. Цепи ГРМ не всегда доживают до 150 тысяч. Бензин – желательно АИ‑98.

При этом Туссан народ любит, он остается одним из лидеров вторичного рынка – комфортным и технологичным. Но не без недостатков.

Hyundai Tucson IV
Hyundai Tucson IV

Если вам нужен совсем беспроблемный автомобиль, возможно, стоит присмотреться к альтернативам, например кроссоверам Mazda CX-5 или Skoda Kodiaq.

Обо всех достоинствах и недостатках корейского Hyundai Tucson вы узнаете в августовском «За рулем»! Уже в продаже!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Публикация подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Hyundai Tucson IV: с 2020 года» из журнала «За рулем» № 08 за 2025 год.

Алексеева Елена
Фото:
«За рулем»
06.08.2025 
