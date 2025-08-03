#
Абсолютно новый Hyundai Tucson впервые показали на фото

Hyundai тестирует новый кроссовер Tucson NX5: дебют в 2026 году

Hyundai Tucson следующего поколения, получивший название NX5, был замечен в Европе, демонстрируя свой совершенно новый дизайн.

Hyundai Tucson NX5
Ожидается, что кроссовер дебютирует в третьем квартале 2026 года и вдохновлён концептом Hyundai N Vision 74 и моделью Nexo. Снимки были сделаны вблизи технического центра Hyundai в Германии.

Новый Tucson NX5 будет оборудован новой операционной системой Pleos OS и большим дисплеем с соотношением сторон 16:9. Система предложит интуитивно понятный интерфейс, аналогичный смартфону, и доступ к магазину приложений Pleos Playground.

Hyundai Tucson NX5
Также автомобиль получит функции беспилотного вождения уровня 2.5 и ИИ-помощника Gleo, который поддерживает голосовые команды и обеспечивает естественное взаимодействие с пользователями.

Hyundai Tucson NX5
В рамках своих обязательств по устойчивому развитию Hyundai решительно откажется от дизельных версий Tucson, сосредоточив своё внимание на гибридных и подключаемых гибридных (PHEV) силовых агрегатах.

Источник: Thekoreancarblog

Лежнин Роман
Фото:KCB
Количество просмотров 3335
03.08.2025 
