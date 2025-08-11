Haval H9, KGM Rexton, Oting Paladin — тест в цифрах

Опубликован технический справочник больших рамных внедорожников рынка РФ

Как едут и чем различаются по оснащению, внедорожным способностям и потребительским свойствам рамные «вездеходы» Haval H9, KGM Rexton, Oting Paladin, подробно рассказано тут.

Ниже — сравнение стоимости техобслуживания и другая важная информация о внедорожниках — героях сравнительного теста «За рулем».

Нюансы обслуживания

Oting негуманно относится к кошельку владельца. Первое ТО требуется уже через 3 месяца или 5000 км. Далее интервал стандартный для «китайцев» – 10 тысяч км. Но если у всех прописана периодичность в год, то здесь – полгода. При небольших пробегах и желании сохранить гарантию придется регулярно переплачивать.

Антифриз зачем-то предписано менять каждые два года. А вот для автомата обязательной замены масла не предусмотрено.

Для KGM регламент самый щадящий: ТО каждые 15 тысяч км, никаких чрезмерно частых затратных работ не прописано. Разве что в редукторах масло нужно менять каждые 30 тысяч км, но при его небольшом объеме это не критично.

Интервал замены рабочей жидкости автомата – 60 тысяч км, однако с оговоркой: только при тяжелых условиях эксплуатации.

График обслуживания Хавейла зависит от типа двигателя. На дизельной машине на ТО нужно заехать на пробеге 5, 10 тысяч км и далее каждые 10 тысяч. На бензиновой – на 10 тысячах и далее каждые 15 тысяч км. Таким образом, десять визитов в сервис для владельца дизельной «девятки» покрывают пробег до 90 тысяч км, а для обладателя бензиновой – до 145 тысяч км.

Набор работ тоже отличается. На бензиновой машине воздушный и топливный фильтры меняются через раз, на дизельном – на каждом ТО. Зато антифриз, если верить сервисной книжке, на бензиновой версии служит почти вдвое меньше. На ней же не нужно менять масло в автомате, тогда как для дизельного Н9 эта процедура предписана через 60 тысяч км.

Данные производителей

Модель Haval H9 KGM Rexton Oting Paladin Снаряженная / полная масса 2560 / 3070 кг 2229 / 2840 кг 1950 / 2501 кг Время разгона 0–100 км/ч 14,0 с 11,5 с 10,0 с Максимальная скорость 170 км/ч 185 км/ч 160 км/ч Топливо/

запас топлива ДТ / 78 л АИ-95 / 70 л АИ-92...95 / 73 л Расход топлива: город / загород / смешанный цикл 11,3 / 7,8 / 9,1 л / 100 км 10,4 / 8,4 / 13,9 л / 100 км н.д. / н.д. / 9,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный бензиновый бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4/16 Р4/16 Р4/16 Рабочий объем 2370 см3 1998 см³ 1997 см³ Мощность 135 кВт / 184 л. с. при 3600 об/мин 165 кВт/225 л. с. при 5500 об/мин 160 кВт/218 л. с. при 5600 об/мин Крутящий момент 480 Н·м при 1500–2500 об/мин 350 Н·м при 1500–4500 об/мин 360 Н·м при 1400–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный полный Коробка передач А9 А6 А8 Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX / з.х. 5,29 / 3,24 / 2,25 / 1,64 / 1,21 / 1,00 / 0,87 / 0,72 / 0,60 / 4,65 3,60 / 2,09 / 1,49 / 1,00 / 0,69 / 0,58 / – / – / – / 3,73 5,00 / 3,20 / 2,14 / 1,72 / 1,31 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / – / 3,46 Главная

передача 4,10 н.д. н.д. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / зависимая пружинная независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая пружинная Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ГУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 265/55 R19 255/50 R20 255/60 R18

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Haval H9 дизель 10 000 км или 12 месяцев (ТО-1 на 5000 км) 3 года или 150 000 км 86 KGM Rexton 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км 28 Oting Paladin 10 000 км или 6 месяцев (ТО-1 на 5000 км) 3 года или 100 000 км 31

Замеры уровня внутреннего шума, дБА

60 км/ч 80 км/ч 100 км/ч Haval H9 75,5 77,9 81,4 KGM Rexton 72,6 76,5 79,6 Oting Paladin 76,3 78,1 81,6

Rexton очень тихий вне зависимости от типа покрытия и режима движения. У Н9 на низких скоростях звуковой фон обеспечивает дизель, однако с ростом скорости его доминирование сходит на нет. Бензиновая модификация этой особенности лишена. Paladin самый шумный в трио. В нем звуки идут от всего понемногу: шин, мотора, аэродинамики кузова.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Haval H9 KGM Rexton Oting Paladin Капот 125–130 120–140 75–110 Крыло переднее 130–145 110–120 85–100 Крыло заднее 125–130 100–120 75–90 Дверь передняя 130–145 100–140 75–95 Дверь задняя 130–145 100–130 80–90 Дверь багажника 130–145 95–110 75–100 Крыша 120–140 110–135 65–85

Haval H9 – однозначный и безоговорочный лидер. У него самый толстый слой лакокрасочного покрытия, кузов окрашен максимально равномерно. Вдобавок все внешние детали оцинкованы, включая крышу.

– однозначный и безоговорочный лидер. У него самый толстый слой лакокрасочного покрытия, кузов окрашен максимально равномерно. Вдобавок все внешние детали оцинкованы, включая крышу. KGM Rexton, по данным проверенного толщиномера, слоя цинка лишен. Его окраска немногим тоньше. Слой только в единичных точках опускается ниже 100 мкм, что по нынешним временам уже неплохо. Смутила разве что неравномерная прокраска деталей. В нижней части дверей, в самых уязвимых местах, слой местами едва превышает 100 мкм.

по данным проверенного толщиномера, слоя цинка лишен. Его окраска немногим тоньше. Слой только в единичных точках опускается ниже 100 мкм, что по нынешним временам уже неплохо. Смутила разве что неравномерная прокраска деталей. В нижней части дверей, в самых уязвимых местах, слой местами едва превышает 100 мкм. Oting Paladin разочаровал: толщиномер на нем лишь изредка показывал больше 100 мкм. Самое печальное, что минимальная толщина ЛКП на капоте и крыше – на их передних кромках, куда «прилетает» сильнее всего. И прибор не показывает никакого цинка.





Экспертная оценка автомобилей

Модель Haval H9 KGM Rexton Oting Paladin Рабочее место водителя Сиденье 9 8 8 Органы управления 9 8 7 Обзор 9 8 8 Салон Передняя часть 9 9 8 Задняя часть 9 9 8 Багажник 8 8 8 Ходовые качества Динамика 7 9 8 Тормоза 8 8 8 Управляемость 9 8 8 Комфорт Шум 8 9 7 Плавность хода 9 8 9 Климат 9 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 9 8 10 Сервис 8 7 7 Эксплуатация 7 8 8 Промежуточная оценка 8,47 8,20 8,07 Поведение вне дороги Энерговооруженность 8 9 9 Выносливость 8 8 9 Ходы подвесок 9 9 9 Общая оценка 8,44 8,28 8,22