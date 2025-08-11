Haval H9, KGM Rexton, Oting Paladin — тест в цифрах
Как едут и чем различаются по оснащению, внедорожным способностям и потребительским свойствам рамные «вездеходы» Haval H9, KGM Rexton, Oting Paladin, подробно рассказано тут.
Ниже — сравнение стоимости техобслуживания и другая важная информация о внедорожниках — героях сравнительного теста «За рулем».
Нюансы обслуживания
- Oting негуманно относится к кошельку владельца. Первое ТО требуется уже через 3 месяца или 5000 км. Далее интервал стандартный для «китайцев» – 10 тысяч км. Но если у всех прописана периодичность в год, то здесь – полгода. При небольших пробегах и желании сохранить гарантию придется регулярно переплачивать.
Антифриз зачем-то предписано менять каждые два года. А вот для автомата обязательной замены масла не предусмотрено.
- Для KGM регламент самый щадящий: ТО каждые 15 тысяч км, никаких чрезмерно частых затратных работ не прописано. Разве что в редукторах масло нужно менять каждые 30 тысяч км, но при его небольшом объеме это не критично.
Интервал замены рабочей жидкости автомата – 60 тысяч км, однако с оговоркой: только при тяжелых условиях эксплуатации.
- График обслуживания Хавейла зависит от типа двигателя. На дизельной машине на ТО нужно заехать на пробеге 5, 10 тысяч км и далее каждые 10 тысяч. На бензиновой – на 10 тысячах и далее каждые 15 тысяч км. Таким образом, десять визитов в сервис для владельца дизельной «девятки» покрывают пробег до 90 тысяч км, а для обладателя бензиновой – до 145 тысяч км.
Набор работ тоже отличается. На бензиновой машине воздушный и топливный фильтры меняются через раз, на дизельном – на каждом ТО. Зато антифриз, если верить сервисной книжке, на бензиновой версии служит почти вдвое меньше. На ней же не нужно менять масло в автомате, тогда как для дизельного Н9 эта процедура предписана через 60 тысяч км.
Данные производителей
|
Модель
|
Haval H9
|
KGM Rexton
|
Oting Paladin
|
Снаряженная / полная масса
|
2560 / 3070 кг
|
2229 / 2840 кг
|
1950 / 2501 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
14,0 с
|
11,5 с
|
10,0 с
|
Максимальная скорость
|
170 км/ч
|
185 км/ч
|
160 км/ч
|
Топливо/
|
ДТ / 78 л
|
АИ-95 / 70 л
|
АИ-92...95 / 73 л
|
Расход топлива: город / загород / смешанный цикл
|
11,3 / 7,8 / 9,1 л / 100 км
|
10,4 / 8,4 / 13,9 л / 100 км
|
н.д. / н.д. / 9,5 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
дизельный
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Р4/16
|
Рабочий объем
|
2370 см3
|
1998 см³
|
1997 см³
|
Мощность
|
135 кВт / 184 л. с. при 3600 об/мин
|
165 кВт/225 л. с. при 5500 об/мин
|
160 кВт/218 л. с. при 5600 об/мин
|
Крутящий момент
|
480 Н·м при 1500–2500 об/мин
|
350 Н·м при 1500–4500 об/мин
|
360 Н·м при 1400–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
А9
|
А6
|
А8
|
Передаточные числа: I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX / з.х.
|
5,29 / 3,24 / 2,25 / 1,64 / 1,21 / 1,00 / 0,87 / 0,72 / 0,60 / 4,65
|
3,60 / 2,09 / 1,49 / 1,00 / 0,69 / 0,58 / – / – / – / 3,73
|
5,00 / 3,20 / 2,14 / 1,72 / 1,31 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / – / 3,46
|
Главная
|
4,10
|
н.д.
|
н.д.
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / зависимая пружинная
|
независимая, на двойных поперечных рычагах / зависимая пружинная
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ГУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
265/55 R19
|
255/50 R20
|
255/60 R18
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Haval H9 дизель
|
10 000 км или 12 месяцев (ТО-1 на 5000 км)
|
3 года или 150 000 км
|
86
|
KGM Rexton
|
15 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 100 000 км
|
28
|
Oting Paladin
|
10 000 км или 6 месяцев (ТО-1 на 5000 км)
|
3 года или 100 000 км
|
31
Замеры уровня внутреннего шума, дБА
|
|
60 км/ч
|
80 км/ч
|
100 км/ч
|
Haval H9
|
75,5
|
77,9
|
81,4
|
KGM Rexton
|
72,6
|
76,5
|
79,6
|
Oting Paladin
|
76,3
|
78,1
|
81,6
Rexton очень тихий вне зависимости от типа покрытия и режима движения. У Н9 на низких скоростях звуковой фон обеспечивает дизель, однако с ростом скорости его доминирование сходит на нет. Бензиновая модификация этой особенности лишена. Paladin самый шумный в трио. В нем звуки идут от всего понемногу: шин, мотора, аэродинамики кузова.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Haval H9
|
KGM Rexton
|
Oting Paladin
|
Капот
|
125–130
|
120–140
|
75–110
|
Крыло переднее
|
130–145
|
110–120
|
85–100
|
Крыло заднее
|
125–130
|
100–120
|
75–90
|
Дверь передняя
|
130–145
|
100–140
|
75–95
|
Дверь задняя
|
130–145
|
100–130
|
80–90
|
Дверь багажника
|
130–145
|
95–110
|
75–100
|
Крыша
|
120–140
|
110–135
|
65–85
- Haval H9 – однозначный и безоговорочный лидер. У него самый толстый слой лакокрасочного покрытия, кузов окрашен максимально равномерно. Вдобавок все внешние детали оцинкованы, включая крышу.
- KGM Rexton, по данным проверенного толщиномера, слоя цинка лишен. Его окраска немногим тоньше. Слой только в единичных точках опускается ниже 100 мкм, что по нынешним временам уже неплохо. Смутила разве что неравномерная прокраска деталей. В нижней части дверей, в самых уязвимых местах, слой местами едва превышает 100 мкм.
- Oting Paladin разочаровал: толщиномер на нем лишь изредка показывал больше 100 мкм. Самое печальное, что минимальная толщина ЛКП на капоте и крыше – на их передних кромках, куда «прилетает» сильнее всего. И прибор не показывает никакого цинка.
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Haval H9
|
KGM Rexton
|
Oting Paladin
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
9
|
8
|
8
|
Органы управления
|
9
|
8
|
7
|
Обзор
|
9
|
8
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
8
|
Задняя часть
|
9
|
9
|
8
|
Багажник
|
8
|
8
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
7
|
9
|
8
|
Тормоза
|
8
|
8
|
8
|
Управляемость
|
9
|
8
|
8
|
Комфорт
|
Шум
|
8
|
9
|
7
|
Плавность хода
|
9
|
8
|
9
|
Климат
|
9
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
9
|
8
|
10
|
Сервис
|
8
|
7
|
7
|
Эксплуатация
|
7
|
8
|
8
|
Промежуточная оценка
|
8,47
|
8,20
|
8,07
|
Поведение вне дороги
|
Энерговооруженность
|
8
|
9
|
9
|
Выносливость
|
8
|
8
|
9
|
Ходы подвесок
|
9
|
9
|
9
|
Общая оценка
|
8,44
|
8,28
|
8,22
