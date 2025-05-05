Очень необычный внедорожник с японскими корнями — китайцы удивили!

Эксперт «За рулем» испытал новинку Oting в России — пикап-хардтоп Palasso

Что и сколько увезет Oting Palasso

Главная особенность машины – конечно, багажник. Заявленный объем – 2150 л при замере под потолок. Но на этом плюсы и заканчиваются.

Обычный пикап чем хорош? Тем, что в него можно грузить что угодно: кузов всё стерпит и моется из шланга. Palasso для этого не годится. Боковины багажника отделаны светлым пластиком, на полу лежит текстильный коврик. На новенькой машине пластик уже весь исцарапан, под ковриком – голый металл.

Oting Palasso. Цена в России от 3 999 000 ₽. По подвеске на бездорожье Palasso – король. В остальном лучше включать голову: колесная база для подвигов великовата, буксировочная проушина есть только спереди, межколесных блокировок нет (хотя на Палладине есть).

Пикап позволяет перевозить длинномеры самыми разными способами. Установленный кунг этому не мешает, да и снять его при необходимости не проблема.

У Palasso кунг «влитой» – это часть кузова. Заднее стекло отдельно не открывается, боковых форточек или лючка в крыше нет. За счет салона, как в обычном универсале, проблему тоже не решить: кабина отделена перегородкой. Формально она снимается, но для этого нужно отвернуть с десяток болтов. А заднее сиденье с откинутой вперед спинкой образует относительно пола багажника Большой Кавказский хребет.

Мототехника, сыпучие грузы, громоздкое оборудование, большинство длинномеров – Palasso их на борт не возьмет. В качестве потенциальных покупателей в представительстве видят в том числе владельцев собак – охотников или просто любителей выгулять их на природе. В этом плане Oting лучше обычного пикапа тем, что через прорези в перегородке в его задний отсек поступает воздух от печки или кондиционера.

Багажник огромен, но бестолков. В нем стоит держать багор, чтобы доставать вещи, улетевшие к перегородке.

Проверил: эффективность отопления посредственная. К вентиляции тоже есть вопросы, но быстро не протестируешь. Да и не вижу проблемы возить питомцев в багажнике обычного внедорожника: если переживаете за чистоту ворса, на заказ вам сошьют чехол любой формы и степени непромокаемости.

РОДОСЛОВНАЯ Выпускавшийся с 2004 года пикап Nissan Navara второго поколения был в России популярен. Преемник вышел десять лет спустя и у нас уже не продавался. Зато он обзавелся целым выводком клонов под разными марками: Renault Alaskan, Mercedes-Benz X‑класса, Dongfeng Rich/DF6. В 2018 году в Китае представили внедорожник Nissan Terra, построенный на базе Навары третьей генерации. Машина выпускается также концерном Dongfeng, а мы узнали ее под именем Oting Paladin. Третье звено сложной родословной – Palasso. Это чисто китайская разработка 2020 года. В основе лежат шасси и кабина пикапа Dongfeng DF6 и силовой агрегат внедорожника Oting Paladin. Запутались? Ничего, привыкнем. Nissan Navara

А едет неплохо

Забираюсь за руль с некоторым трудом, потому что ручка на стойке на весь салон только одна – у переднего пассажира.

Обзор вперед отменный, зеркала тоже хороши. При парковке лучше не пренебрегать камерой заднего вида, потому что датчиков парктроника на широченном бампере всего два. На узких дорожках не забывайте брать небольшой замах: колесная база исполина – 3150 мм.

Дисплей на 10 дюймов органично вписан в панель. Медиасистема пустая, никаких протоколов синхронизации со смартфоном нет.

Комбинация приборов напоминает о безвозвратно утраченных временах. Читается отлично! Подстаканники сделаны под самую маленькую тару.

Бензиновый турбомотор не удивляет – китайские пикапы приучили, что это нормально. Двигатель Mitsubishi объясним: несмотря на все размолвки последнего времени, эта марка пока еще в одном альянсе с Ниссаном. Правда, мотор разработан в Китае и ни на одну модель Mitsubishi не ставится. Но мы ведь верим в японское качество, правда?

В «базе» у Palasso механика, у нас же стоит восьмиступенчатый автомат ZF. Коробка всегда понимает, чего от нее хотят, двигатель готов запустить вскачь весь свой табун по первому требованию. Динамика для такой комплекции у Palasso отличная. Не подходящие погоде шины не позволили измерить динамику, а паспортную максималку машина легко перевыполняет. Для «китайцев» это нормально.

Сиденья с ручными регулировками, форма отторжения не вызывает. Руль по вылету не регулируется. Второй ряд типично пикаповский: вертикальная спинка, мало места в коленях. Из удобств – только USB-порт.

Расход бензина за 700 км, пройденных в смешанном цикле, утвердился на уровне 11,2 л/100 км. Столько показывал маршрутный компьютер, столько вышло и по чекам. Неплохо! Официально разрешено лить АИ‑92, однако с турбомотором лучше так не экономить.

Управляемость по меркам «рамников» неплохая. Крены велики, руль «длинный». Однако колеса крепко держатся за асфальт и позволяют уверенно прописывать виражи. Подруливать приходится только на магистралях, да и это я готов списать на огромную площадь боковой проекции машины, которую колышет даже несильный ветер.

Подвеска всеядная. Задний мост на рессорах работает мягко: по ощущениям едешь на внедорожнике, а не на пикапе.

Откуда взялся хардтоп В некоторых китайских мегаполисах действует запрет на регистрацию пикапов и ограничения для пришлых машин. Чтобы перехитрить закон, придумали автомобили, подобные Palasso. По выносливости и вместимости – пикап. По виду и сертификации – внедорожник. Вот и в России в графе «Тип ТС» свидетельства о регистрации значится: легковой, прочее. Значит, можно ездить без оглядки на ограничения по полной массе и грузоподъемности .

Цены

Oting Palasso – прилично едущий внедорожник с огромным, хотя и не трансформируемым багажником. Что до внешности, то она важна далеко не всем. Неплохой вариант. Пока не посмотришь в прайс-лист.

Версия с механикой стоит 4 млн рублей. Аналогичный Paladin дешевле на 200 тысяч. В него, кстати, под крышу влезает кубометр, что тоже немало. Да и выглядит он правильнее.

Из пикапов за те же деньги можно купить обновленный Great Wall Poer – такой же мощности, с муфтой постоянного полного привода вместо парт-тайма и на порядок лучше оснащенный.

Двигатель «как бы Mitsubishi» разработан и сделан в Китае.

Palasso с автоматом отдают за 4,34 млн. Нескромная доплата, ведь к коробке добавляют всего лишь клавишное управление стояночным тормозом. А самый дешевый двухпедальный Paladin стоит на 90 тысяч меньше и лучше оснащен.

«Пикап-хардтоп» Palasso в принципе небогат на оснащение. Телефон можно подключить только по Bluetooth, никаких зимних опций, кондиционер с ручным управлением. Ну, хотя бы подушек безопасности четыре и фары светодиодные.

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Формально, это все-таки не пикап – грузовая платформа имеет стационарную крышу, откидного борта нет. Но по сути и характеру машина – пикап чистой воды. Вот такие сложности.

А с целевой аудиторией пикапов в России происходит непонятное. Ее не смутило засилье «китайцев» и высокая ключевая ставка: в прошлом году продано 29,2 тысячи машин – это абсолютный рекорд. Быть может, при такой тенденции и Oting Palasso придется ко двору.

Чтобы выровнять горб, между рейлингами сразу над ветровым стеклом установили пластиковый обтекатель. На крыше образовалась огороженная со всех сторон ниша. Вода из нее уходит через щели по бокам. Как выгребать снег зимой – загадка. Не начала бы ржаветь крыша от постоянной влаги…

Огромный багажник, неплохое шасси, бодрый двигатель Околонулевая трансформация салона, цена

Oting Palasso

Длина/ширина/высота/база 5277/1864/1989/3150 мм

5277/1864/1989/3150 мм Объем багажника 2150 л

2150 л Снаряженная/полная масса 1952/2562 кг

1952/2562 кг Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 160 кВт/218 л. с. при 5600 об/мин; 360 Н·м при 1400–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1997 см³; 160 кВт/218 л. с. при 5600 об/мин; 360 Н·м при 1400–4000 об/мин Время разгона 0–100 км/ч н. д.

н. д. Максимальная скорость 170 км/ч

170 км/ч Топливо / запас топлива АИ‑92 / 73 л

АИ‑92 / 73 л Расход топлива в смешанном цикле 9,0 л/100 км

9,0 л/100 км Трансмиссия полный привод; А8