#
Эта машина с особенным номером попала на съемки советской комедии из личного гаража Никулина

«За рулем» рассказал о секрете раритетной машины из «Кавказской пленницы»

При этом стоит отметить, что оригинальных деталей для этой машины в СССР не было, их заменяли запчастями от машин завода АЗЛК.

Машина, снимавшаяся в культовой советской комедии, была наполовину собранной из отечественных деталей. А принадлежала она артисту Юрию Никулину, который и предложил ее на эту «роль».

Для съемок в кино у автомобиля даже не меняли номера. В фильме можно увидеть именно тот номер, который и принадлежал актеру. Стоит отметить, что серия номеров с буквенным кодом ЮАР выдавалась в Подмосковье. Но Никулину она очень понравилась тем, что при перемене букв местами получается имя Юра, и для него сделали исключение.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Белоруссии снизились цены на электрический седан Geely E8.

  «За рулем» можно смотреть на YouTube
12.08.2025 
