Этот актер из «Такси» сыграл в российском фильме: как он выглядит теперь и где снимается?

«За рулем» рассказал, как изменились и чем занимаются звезды фильма «Такси»

Дуэт полицейского инспектора и водителя такси, противостоящих грабителям банков, прославил серию комедийных боевиков «Такси», созданных французским сценаристом и продюсером Люком Бессоном.

Актеры стали известны на весь мир после выхода ставшего культовым фильма. Начиная с 1998 года в прокат вышло пять частей «Такси».

Мы расскажем, как выглядят и чем занимаются сейчас актеры популярного фильма.

Сами Насери

Исполнил роль Даниэля Моралеса, таксиста (на момент выхода первого фильма актеру было 37 лет).

Насери – французский актер арабского происхождения, настоящее имя Саид Насери. Сейчас ему 64 года. В его фильмографии более 50 фильмов. На сегодняшний день последний из его фильмов – «Иммигрант» 2023 года, где он играет наркоторговца.

Кроме того, в 2017 году он на некоторое время переехал в Россию вместе с братом, так как у него были проблемы с законом на родине. В нашей стране его охотно приняли. В 2019 году он снялся в фильме российского режиссера Веры Соколовой «Ушедшие в туман».

Сами Насери исполнил роль Даниэля Моралеса, таксиста (на момент выхода первого фильма актеру было 37 лет).
В 2019 году Сами Насери снялся в фильме российского режиссера Веры Соколовой «Ушедшие в туман».
На сегодняшний день последний из фильмов, в которых снялся Сами Насери, — «Иммигрант» 2023 года, где он играет наркоторговца.
Сами Насери и Фредерик Дифенталь
Фредерик Дифенталь

Сыграл Эмильена Котан-Кербале, инспектора полиции (на момент выхода фильма ему было 30 лет).

Актер также стал известным благодаря франшизе «Такси». В настоящее время ему 57 лет, он продолжает свою карьеру, снимаясь в кино и французских телесериалах. В 2002 году он сыграл в полнометражном фильме под названием «Снег».

Фредерик Дифенталь сыграл Эмильена Котан-Кербале, инспектора полиции (на момент выхода фильма актеру было 30 лет).
В 2002 году Сами Насери участвовал в полнометражном фильме под названием «Снег».
Сами Насери и Фредерик Дифенталь

Ранее «За рулем» сообщал, что назван самый аварийный возраст водителей.

