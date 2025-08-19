Запасные части TEKNOROT: качество без санкций и ограничений

Автомобильные запасные части европейского производства сегодня можно без каких-либо проблем приобрести в России.

Причем это будут запчасти самого высокого уровня – из тех, что поставляются на конвейеры известных автопроизводителей. Какая страна не пошла по пути санкционных ограничений? Правильно – Турция!

И не надо рассказывать, что это не Европа. Турецкие спортивные клубы в европейских кубках и чемпионатах никого не смущают? А статус страны – кандидата в члены Евросоюза? И не нужно ссылаться на географию. В таком случае мы тоже азиатская страна – большая часть территории РФ расположена в Азии.

Мало того, Турция еще и крупный автопроизводитель – в прошлом году выпустила 1 миллион 365 тысяч машин. Это 12-е место в мире, чуть ниже Чехии, но выше Франции. Здесь производят легковые и коммерческие автомобили марок: Fiat, Renault, Toyota, Ford, Hyundai, Mercedes, MAN. Причем не только для внутреннего рынка, но и на экспорт. А еще локальные бренды: TOGG, Anadolu, BMC, Otokar. А еще турки одни из крупнейших в Европе производителей автозапчастей, и делают их они не только для «своих» марок.

Прямые поставки

Автомобили большинства известных европейских и азиатских марок у нас официально не продаются уже четвертый год. Их место заняли шустрые китайские производители. Но далеко не все россияне доверяют продукции из Поднебесной. Многие продолжают эксплуатировать свои машины из Германии, Франции, Японии, Кореи.

Автомобили стареют и все чаще требуют ремонта, и тут возникает вопрос подбора качественных и доступных запасных частей. Заботливый автовладелец, который старается максимально продлить век своего любимого авто, с удовольствием покупал бы оригинальные детали или изделия известных запчастных брендов, но они нынче неоправданно дороги, да и срок поставки кружным путем по серым схемам может затянуться.

На рынке сейчас полно предложений от малоизвестных и новых производителей – чаще всего это китайские изделия под отечественными брендами. Но если человек не желает менять своего «японца» или «европейца» на китайскую машину, то и китайские запчасти он вряд ли купит. Замкнутый круг?

Вовсе нет – турецкие запасные части TEKNOROT поставляются к нам официально, без ценовых накруток, их можно найти в каталоге почти любого крупного продавца. В производственной программе турецкой фирмы детали подвески и рулевого управления для семи десятков марок автомобилей. Среди них популярные в России бренды: Renault, Opel, Ford, Toyota, Hyundai, BMW, Honda и многие другие, а также родные Lada и УАЗ, некоторые «китайцы». И самое главное – турки предлагают товар европейского уровня качества.

Подтвержденное качество

Улыбки по поводу турецкого качества как минимум неуместны. Его проверял не «дядя Вася» из гаража и не популярный автоблогер, а крупнейшие производители автомобилей и запасных частей. Компании Renault или Stellantis в качестве строгих экзаменаторов вас устроят? Ах, не любите французов и не доверяете им… Тогда Federal Mogul, TRW, Delphi, Lemförder? А может, Tenneco или SKF?

С какого перепугу все эти уважаемые компании озаботились проверкой запчастей TEKNOROT турецкого производства? Интерес у них простой: первые закупают их для установки на свои автомобили на конвейерах заводов, а вторые – продают под своей маркой, расширяя ассортимент продукции без вложений в развитие собственного производства.

Про то, что кого попало официальным поставщиком комплектующих не сделают и в коробку с именитым брендом не упакуют, рассказывать, думаю, не нужно. Входной порог там крайне высокий, а проверки производства и готовых изделий очень жесткие и регулярные.

Vox populi vox De i

Древние римляне не зря считали глас народа гласом Божьим. Нет лучшей рекламы для любого товара, чем отзывы довольных покупателей. И автомобильные запчасти здесь не исключение. Маркетологи многое бы отдали за то, чтобы в гаражах, на стоянках, в автосервисах про их детали отзывались хорошо и рекомендовали, рекомендовали, рекомендовали…

Мы тоже решили послушать, что говорят о запчастях TEKNOROT российские автомобилисты и мастера-ремонтники.

Алексей Колобов, автовладелец:

«С турецким автопромом я знаком давно – был у меня когда-то Renault турецкой сборки. Крепкая оказалась машина, самое хорошее впечатление оставила. Откатала почти 200 тысяч без особых проблем по механике, не ржавела. Свою сегодняшнюю Honda обслуживаю и ремонтирую по мелочи сам, с более сложными проблемами обращаюсь на сервис. Но запасные части всегда приобретаю самостоятельно.

С маркой TEKNOROT познакомился, когда искал тяги стабилизатора. Вспомнив о надежности своей турецкой «француженки», купил и не пожалел – 30 тысяч ходят и ни звука. Когда пришла пора менять бухающую шаровую опору, взял той же фирмы и уверен, что не прогадал».

Ринат Султанов, хозяин небольшой автомастерской:

«Проблемы с поставками оригинальных запасных частей коснулись не только автомобилистов, но и нас, ремонтников. Многие люди готовы заплатить за надежность «родной» детали большие деньги, но не все есть в наличии. А срок поставки, как говорится, без гарантии – пообещают доставить за три дня, а выходит две недели. Претензии же приходится выслушивать мне. Еще хуже, когда новая запчасть быстро выходит из строя: на разбирательства с недовольным клиентом и исправление косяков уходит время, деньги, нервы.

С маркой TEKNOROT работаем около года. Ассортимент широкий, почти все есть в наличии, цена приемлемая и, как показал наш опыт, качество очень достойное. Основная проблема – предубеждения клиентов. Приходится уговаривать, рассказывать про фирму, объяснять, что в упаковке известной «санкционной» марки можно купить точно такую же турецкую деталь, только втридорога и не сейчас, а послезавтра. Методика действует, уже появились клиенты, которым надо «такую же, турецкую». Многие возмущаются, когда узнают, что это невозможно, ведь TEKNOROT специализируется, в основном, на ходовой части…»

Андрей Ковалев, владелец автосервиса

«Основные наши клиенты – владельцы подержанных иномарок после 2000-го года выпуска. В последний год запасные части TEKNOROT используем «по умолчанию»: если клиент не высказывает каких-либо особых пожеланий, устанавливаем при ремонте ходовой именно их. Первая причина – разумная цена. Запчасти TEKNOROT в 2–3 раза дешевле брендовых из «серых» поставок и лишь немного дороже дешевых деталей с сомнительной репутацией. Вторая – широкий ассортимент и быстрая доставка. Даже в наш Апшеронск могут привезти в день заказа или на следующий день – почти все для популярных моделей машин есть у оптовиков на региональном складе. Ну и ресурс, конечно. Год для качественных деталей не срок, но за это время у нас не было ни одной рекламации по TEKNOROT».

Игорь Павлов, владелец автосервиса

«У нас большой опыт работы с маркой TEKNOROT – мы используем их запчасти уже более трех лет. Основное их достоинство – высокое качество, у нас практически не было замечаний от клиентов. Скажу прямо – некоторые именитые бренды в последние годы по качеству туркам уступают – и это при очень высокой цене. Цена, кстати, – второе достоинство TEKNOROT. Ну а третье – доступность: ассортимент деталей широчайший, все доставят за 1–2 дня. Некоторый запас самых ходовых деталей мы теперь держим на собственном складе. Никакого ожидания, клиенты довольны…»

Вадим, таксист:

«Я работаю на своей машине и буду тянуть ее сколько смогу – не хочу брать «Ладу» или китайца. Про TEKNOROT не слышал, спасибо за информацию. Страна происхождения меня не напрягает, можно попробовать. У меня подход простой: если турецкая запчасть стоит дороже на 15%, чем та, что я покупал раньше, а ходит дольше на 50 – она мне подходит. И не важно, где сделано и чего там написано».





О компании

TEKNOROT OTOMOTIV A.S основана в 1992 году в Стамбуле. Фирма специализируется на производстве деталей подвески и рулевого управления для легковых и легких коммерческих автомобилей.

Головной завод полного цикла (цеха ковки, штамповки, механической обработки, катафорезной покраски, окончательной сборки, производство резиновых изделий, складские помещения, инженерный центр) занимает площадь 190 тысяч квадратных метров. Расположен в городе Дюздже. Число сотрудников – 4100 человек. Дополнительные производственные и логистические площадки находятся в Испании и Индии. Месячный объем производства – 3,2 миллиона деталей для автомобилей 70 марок. Продукция TEKNOROT поставляется на конвейеры Tesla, Renault, Stellantis, TOGG, VINFAST.

