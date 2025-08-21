#
Какой аккумулятор выбрать для китайского авто?

Китайские автомобили уверенно занимают всё более значимую долю российского автопарка.

По данным агентства «Автостат», к январю 2025 года в стране зарегистрировано 2,3 млн легковых автомобилей китайских брендов, это около 5% от общего числа. Для сравнения: полгода назад их было 1,8 млн. Наиболее распространённые модели — Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 Pro и Omoda C5. Доля китайских брендов на рынке новых автомобилей в 2024 году составила около 60%.

Основным фактором, влияющим на покупку китайского автомобиля, является, конечно же, цена. За стоимость подержанного «европейца» в скромной комплектации потребитель получает новый автомобиль с максимально возможным набором различных опций. Если смотреть с позиции работы аккумулятора, это означает, что в машине установлено больше электрооборудования, потребляющего энергию, и нагрузка на АКБ выше как при движении, так и при стоянке авто.

Дополнительные системы безопасности, мультимедиа, электроприводы, климатические установки и вспомогательные устройства увеличивают энергопотребление как в движении, так и при стоянке.

Вывод: чем богаче комплектация, тем выше суммарная нагрузка на аккумулятор. При этом в городских условиях (короткие поездки, пробки, зимние пуски) генератор не всегда успевает восполнять заряд, и АКБ часто работает на износ. В таких условиях оптимальным выбором становятся аккумуляторы с повышенной ёмкостью и высокими токовыми характеристиками, способные стабильно обеспечивать работу электрооборудования и уверенный пуск двигателя в холодное время года.

Одним из наиболее подходящих решений для китайских автомобилей являются батареи FORSE. В 2024 году эта марка вошла в ТОП3 рейтинга «Бренд года» по версии журнала «За рулём».

Компания «БатБаза», занимающаяся дистрибуцией аккумуляторов торговой марки Forse, поставляет аккумуляторы в каршеринговые сервисы Москвы, автопарк которых уже более чем на 40% состоит из китайских автомобилей.

Статистика продаж подтверждает растущий спрос на более мощные батареи. Например, в самом популярном типоразмере L2 доля АКБ ёмкостью 55 А·ч снизилась с 14% в 2016 году до 2% в 2024м, тогда как доля 65 А·ч выросла почти вдвое с 7% до 13%. Для большинства китайских кроссоверов оптимальными будут аккумуляторы FORSE на 6065 А·ч с максимальными пусковыми токами в своем классе. Для автомобилей с системой StartStop и интенсивной городской эксплуатацией рекомендуется использовать серию FORSE EFB, а для машин, где требуются азиатские типоразмеры, — FORSE серии JIS.

Автомобильная аккумуляторная батарея выполняет несколько ключевых функций:

  • Запуск двигателя — обеспечение необходимого пускового тока для работы стартера в любых погодных условиях.
  • Энергетический буфер — поддержка питания бортовой сети, когда мощность генератора недостаточна (например, в пробках или на холостом ходу).
  • Питание при неработающем двигателе — работа освещения, аудиосистемы, охранных комплексов, автономных отопителей и других устройств на стоянке.
  • Аварийное электропитание — обеспечение работы жизненно важных систем при отказе генератора или обрыве ремня до устранения неисправности.

Таким образом, выбор аккумулятора для китайского автомобиля сегодня требует учета не только размеров и ёмкости, но и особенностей работы электрооборудования. FORSE предлагает линейку решений, соответствующих современным условиям эксплуатации и требованиям владельцев автомобилей с высоким энергопотреблением.

FORSE в классическом исполнении — мощные аккумуляторы с существенно увеличенными токовыми характеристиками, повышенной устойчивостью к глубокому разряду и увеличенным сроком службы. Предназначены для автомобилей с увеличенным энергопотреблением.

FORSE JIS — серия батарей «азиатских» типоразмеров. Все аккумуляторы имеют двойную маркировку: соответствующую требованиям российского ГОСТ, а также стандарта JIS, что существенно облегчает подбор аккумулятора.

FORSE EFB — новое поколение аккумуляторных батарей. Способны выдерживать вдвое больше циклов «зарядразряд», могут длительное время работать в недозаряженном состоянии без потери ёмкости и быстрее заряжаются от генератора. Спроектированы для автомобилей:

  • эксплуатируемых в режиме «такси» (короткие пробеги, частые остановки, стояние в пробках);
  • оборудованных базовой системой «стартстоп» (StartStop) без рекуперативного торможения и другими функциями экономии топлива;
  • с повышенным энергопотреблением (большое количество электронного оборудования).

Ниже приведен перечень наиболее популярных моделей в России.

Модель автомобиля

Типоразмер

Полярность

Аккумулятор FORSE

Серия FORSE

Ёмкость

Пусковой ток

Haval Jolion

L2

обрат. (0)

FORSE / FORSE EFB

60-65 Ач

от 620 А

Geely Coolray

L2/LB2

обрат. (0)

FORSE / FORSE EFB

60-65 Ач

от 620 А

Omoda C5

L3

обрат. (0)

FORSE / FORSE EFB

70-74 Ач

от 680 А

Haval F7, 1.5 л

L2

обрат. (0)

FORSE / FORSE EFB

60-65 Ач

от 620 А

Haval F7, 2.0 л

L3

обрат. (0)

FORSE / FORSE EFB

70-74 Ач

от 680 А

Chery Tiggo 4 PRO

L2

обрат. (0)

FORSE / FORSE EFB

60-65 Ач

от 620 А

Chery Tiggo 7 PRO

L2

обрат. (0)

FORSE / FORSE EFB

60-65 Ач

от 620 А

Chery Tiggo 7 PRO Max

L2

обрат. (0)

FORSE / FORSE EFB

60-65 Ач

от 620 А

Chery Tiggo 8 PRO

L2/L3

обрат. (0)

FORSE / FORSE EFB

60-65, 70-74Ач

от 620 А

Информация носит рекомендательный характер и основана на данных эксплуатации в каршеринговых парках. При подборе аккумулятора необходимо руководствоваться техническим паспортом конкретного автомобиля.

Реклама|ООО "Норгус", ИНН 7726369009|erid F7NfYUJCUneTSTdxGEqu

