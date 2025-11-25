#
Красные поворотники — какой штраф за них грозит

В России задние указатели поворотов традиционно имеют желтый цвет, но так ли это важно для инспекторов ГАИ на дорогах и при постановке на учет?

На современном автомобиле, приобретенном на аукционе в США, сзади установлены светодиодные указатели поворота красного цвета. Обязательно ли их менять на желтые для того, чтобы эксплуатировать машину в России?

Отмечайте свой вариант в опросе ниже.

А правильный ответ – на следующей странице.

12 ноября
Обязательно ли в России менять задние указатели поворотов американских машин с красных на желтые?
