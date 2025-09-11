Каркасные, бескаркасные, гибридные – какие дворники выбрать

Эксперт Колодочкин подвел итог десятков испытаний щеток стеклоочистителей

Почти три десятка лет, в течение которых мне доводилось то и дело испытывать различные щетки стеклоочистителей (дворники, проще говоря), я все время ожидал какого-то прорыва – его постоянно кто-то обещает.

Еще в 1963 году был выдан патент на очистку стекол ультразвуком: стекло при этом должно вибрировать, а вода и снег перестанут на нем задерживаться. Не так давно инженеры Илона Маска уверили всех, что создали лазерные дворники, сжигающие мощными пучками энергии любую грязь на стекле. Правда, про банальное удаление воды информации не поступало, но все равно было бы интересно поиграть с такими «щетками». Однако похоже на то, что опять древняя конструкция без лазеров оказалась лучше.

В заявке на патент лазерные дворники выглядят примерно так.

Каркасные, бескаркасные и гибридные дворники

Конструкция щеток – это сказка про белого бычка. В середине сороковых годов прошлого века стекла автомобилей стали менять свою «фигуру» (стали выпуклыми), а потому у производителей стеклоочистителей появились проблемы. Водить щетки по ровному стеклу было гораздо проще, чем по изогнутому. И проблему надо было решать.

Сначала пошли путем уменьшения размеров щетки, но это, конечно же, была полумера: очищаемый сектор срочно требовалось увеличить. Так в 1945 году появились каркасные конструкции компании Anco – это решение дожило и до наших дней.

В новом тысячелетии периодически наблюдаются попытки уйти от этого стереотипа: так появились бошевские бескаркасные дворники. Однако идеала опять не получилось: вскоре к ним все-таки добавили каркас – появились гибридные стеклоочистители.

Фактически все современные конструкции являются родственниками одного из перечисленных решений. А то и всех сразу… При этом разброс стоимости дворников – примерно 20-кратный! В наших тестах самыми дорогими обычно оказывались щетки Maruenu. Но лучшими обычно признавали недорогие каркасные.

Цена и качество разных дворников

Увы прямой связи между ценой и качеством дворников нет.

Каких только испытаний дворников мы не проводили – и самостоятельных, и с привлечением сотрудников автозаводов, и в специализированных лабораториях…

Результат всех наших испытаний был один: несколько месяцев всесторонних исследований не выявили никаких явных достоинств той или иной конструкции дворников. А потому и гнаться за именитыми брендами с большими ценниками никакого смысла нет. Разве что только ради эстетики – каркасный дворник на месте штатного бескаркасного будет смотреться, мягко говоря, странно.

Впрочем, у каждой конструкции все-таки можно назвать и плюсы, и минусы.

Плюсы и минусы каркасных дворников

Достоинства – простота, самая низкая цена.

Недостатки – неважная аэродинамика, низкая надежность шарниров, склонность к обмерзанию.

Плюсы и минусы бескаркасных дворников

Достоинства – самое низкое аэродинамическое сопротивление, малая масса, обмерзают не так сильно, как каркасные.

Недостатки – высокая цена.

Плюсы и минусы гибридных дворников

Достоинства – аэродинамика лучше, чем у обычных каркасных.

Недостатки – дорогие, склонны к обмерзанию.

Советы по выбору и эксплуатации дворников

Выбирая новые стеклоочистители, многие зачем-то уходят в ту или иную сторону от исходных размеров, рекомендованных автопроизводителем. Почти всегда результат получается отрицательный. Повышение длины снижает усилие прижатия щетки к стеклу, а бывает и так, что дворники начинают цеплять друг друга. Короткая же щетка оставит часть стекла неочищенной.

Следите, чтобы поводок дворника на всем пути держал его перпендикулярно стеклу. В каркасных моделях по мере износа шарниры начинают сильно люфтить. Такую щетку лучше заменить.

Садясь в машину с замызганным стеклом, многие первым делом включают дворники. Хотя сразу ясно, что почистят они плохо, да еще и сами при этом пострадают: нежные кромки не рассчитаны на удаление грубой грязи. Сильно запачканное стекло надо протирать вручную мокрой тряпкой.

Бывает, что за окном – обычный дождик, а дворник упорно отказывается плотно прилегать к стеклу, оставляя неочищенную дугу. Как правило, виновата банальная грязь наподобие древесной почки, прилипшей к рабочей кромке дворника. Самостоятельно она, обычно, отваливаться не хочет, продолжая уродовать как дворник, так и стекло. Требуется удалить ее вручную.

Треснувшее ветровое стекло – явление привычное. Кто-то поймал булыжник, другой направил на ледяное стекло горячий воздух печки… Образовавшаяся при этом кромка постоянно царапает рабочую поверхность стеклоочистителя, заставляя ее «халтурить». При этом при каждом проходе туда-сюда негатив будет только возрастать. Обычно в таких случаях меняют дворник. Но это будут выброшенные деньги – надо «лечить» стекло, если это возможно. Кардинальное решение – замена стекла: дорого, но деваться некуда. То же относится к стеклам с многочисленными царапинами: их необходимо шлифовать или менять.

Приятный совет для досуга

Если будет время и желание, посмотрите биографический фильм «Проблеск гениальности» (англ. Flash of Genius). Он имеет прямое отношение к дворникам.

В фильме «Проблеск гениальности» учитель колледжа Роберт Кернс предложил схему для прерывистого режима работы дворников компании Форд, те идею одобрили и, конечно же, внедрили, не заплатив изобретателю ничего. И тот начал судиться с Фордом. Спустя десятилетия, когда от него отвернулись и жена, и дети, он, превратившись в посмешище, все-таки выиграл процесс и получил восьмизначную сумму компенсации. Один из выводов из этого интересного фильма – никогда не надо сдаваться!

Счастливого пути и хорошей видимости!

