Супротек — масло, продлевающее жизнь мотора

Ну еще бы – это же компания, известная своими триботехническими составами, которые восстанавливают старые двигатели.

Насыпали своего «волшебного» порошка в обычное масло, вот и весь фокус!

А вот и нет, ничего в моторное масло Suprotec Comfort не насыпали. Во-первых, тот самый порошок имеет свойство оседать, и если потрясти канистру еще можно, то что прикажете делать с 60-литровой бочкой? А во-вторых – зачем сужать покупательскую аудиторию? Масло могут применять и те автомобилисты, которые трибосоставами не пользуются. Для желающих есть флаконы с препаратами – заливайте на здоровье, только технологию использования соблюдайте.

Но вернемся к нашему маслу. Suprotec Comfort представлено в двух, самых, наверное, популярных вариантах вязкости по SAE: 5W-30 и 5W-40. Оно отвечает требованиям спецификаций ACEA A3/B4, API SN/CF. Обычное для нашего времени масло, каких на рынке множество. Ценовой уровень – повыше среднего. Производитель вполне логично рекомендует его для двигателей автомобилей с пробегом, вышедших за гарантийный срок… и обещает надежную защиту и долгую жизнь моторам-ветеранам. Причем без всякой триботехнических добавок. На чем же основываются такие заявления?

База

Гидрокрекинговые базовые масла порой называют полусинтетическими или даже синтетическими, но в этом есть доля лукавства. Пройдя множество процедур переработки и очистки, такие масла заметно меняют свои свойства, местами приближаясь к настоящей «синтетике», но все равно остаются продуктом на основе нефти. Они, например, обладают очень высоким индексом вязкости или, проще говоря, сохраняют необходимую вязкость даже при высоких температурах. Это свойство отражено в названии класса масел – VHVI (very high viscosity index). Однако нефтяное происхождение негативно сказывается на ресурсе – стареют в процессе эксплуатации такие продукты заметно быстрее, чем синтетические масла.

Поэтому в состав Suprotec Comfort добавлены два синтетических базовых компонента: ПАО (полиальфаолефины) и эстеры или сложные эфиры. Первые синтезируются из газа и отличаются потрясающей долговечностью - мало окисляются даже при самых высоких температурах. ПАО почти не густеют на холоде, облегчая запуск мотора в мороз, не склонны к испарению. Но и минусов этот компонент не лишен – полиальфаолефины не создают устойчивой масляной пленки, не растворяют некоторые присадки и могут «конфликтовать» с некоторыми типами резины, применяемой для производства уплотнений.

Эстеры, которые нивелируют недостатки ПАО, создают из растительного сырья (рапса). Они также текучи в мороз, достаточно долговечны и устойчивы к высоким температурам. Но главное их достоинство – поляризованные молекулы, которые создают очень устойчивую масляную пленку. А еще сложные эфиры хорошо убирают и растворяют загрязнения, поддерживая двигатель в чистоте.

«Синтетику» в гидрокрекинг добавляют многие производители – скажет продвинутый читатель и будет прав. Вопрос не в ее наличии, а в количестве. В составе Suprotec Comfort 20% ПАО и 7% эстеров. Это позволяет получить долговечное масло, с хорошими смазывающими и моющими свойствами, надежно работающее в широком диапазоне температур. Обратная сторона медали – цена. Синтетическая база удовольствие дорогое…

Присадки

Не станем говорить ничего дурного про пакеты присадок китайского производства, ведь с цифрами и фактами никто не доказал, что они плохи. Но многие отечественные автомобилисты относятся к продукции из поднебесной, мягко говоря, настороженно. Спешим таких успокоить – здесь используются самые что ни есть европейские присадки, родом из Бельгии.

Но нам важнее не происхождение пакета присадок, а его состав. Посмотрите на европейскую классификацию ACEA - класс A3/B4, к которому принадлежит Suprotec Comfort, совсем не молод. Эти масла не умеют бороться в преждевременным воспламенением, не отличаются пониженной зольностью, не слишком дружелюбны к современным системам снижения токсичности. Зато тут нет строгих ограничений по содержанию фосфора, а значит можно применять очень эффективные фосфоросодержащие противоизносные присадки, что Супротек и делает. К перечисленным выше достоинствам Suprotec Comfort можно смело добавить надежную защиту от износа.

Производство

Масла Супротек до недавнего времени производились «на стороне». Сторонняя компания на своих мощностях смешивала масла по рецепту заказчика. Теперь все поменялось – собственное производство Супротек, которое занималось, в основном, выпуском консистентных смазок, расширено и модернизировано. Теперь моторные масла будут производиться своими силами. Это позволит обеспечить постоянный строгий контроль входящих компонентов, всех технологических процессов и, конечно, готовой продукции. Стабильное качество – важное достоинство любого продукта.

