#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Проходимость ЗИС-32 ограничивалась сцепными свойствами шин, поэтому часто приходилось пользоваться цепями противоскольжения.
20 сентября
Это был первый серийный полноприводный грузовик СССР
ЗИС‑32 сохранился в единственном экзмпляре и...
Виноват Китай? BMW объяснила гигантские решетки радиатора
20 сентября
Виноват Китай? BMW объяснила гигантские решетки радиатора
В BMW заявили, что причиной появления массивных...
«Гелик» из Нивы — в РФ набирает обороты новый тренд
20 сентября
«Гелик» из Нивы — в РФ набирает обороты новый тренд
В России появились тюнинг-комплекты для...

Это был первый серийный полноприводный грузовик СССР

ЗИС‑32 сохранился в единственном экзмпляре и находится в музее «Моторы войны»

Первый серийный отечественный полноприводный грузовик ЗИС‑32 был построен в 1941 году на базе Захара (трехтонки ЗИС‑5) с использованием наработок экспериментального НАТИ-К2.

Рекомендуем
Рабочая лошадка Великой Отечественной — он один заменял три машины!

По сравнению с ЗИС‑5 полноприводник имел меньшую ширину, большую высоту и иные колеи мостов. Масса возросла более чем на полтонны, а расход топлива увеличился до 35–38 л/100 км. Но благодаря увеличенному до 115 л запасу топлива ЗИС‑32 обладал в полтора раза большей дальностью хода (до 330 км).

На некоторых машинах был установлен двигатель ЗИС‑16, изначально создававшийся для автобуса с тем же индексом. Небольшое увеличение мощности (с 73–76 до 85–88 л. с.) давало столь же скромную прибавку максимальной скорости с 60 до 65 км/ч.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»
Проходимость ЗИС-32 ограничивалась сцепными свойствами шин, поэтому часто приходилось пользоваться цепями противоскольжения.
Проходимость ЗИС-32 ограничивалась сцепными свойствами шин, поэтому часто приходилось пользоваться цепями противоскольжения.

Рекомендуем
Как неудачи американцев укрепили автопром СССР — от Автокара до Захара

Все машины были с цельной балкой переднего моста типа «банджо» – это главное отличие от НАТИ-К2, где передний мост был сделан из заднего моста ГАЗ-АА. А главную передачу в нем использовали от заднего моста ЗИС‑5 – для передка ЗИС‑32 она весила излишне много. Задний же мост практически не изменился, только передаточное число главной передачи увеличили с 6,41 до 7,67.

Конструкция ШРУСов могла быть разной. С шарнирами Rzeppa радиус разворота составлял 8,6 м, а с более простыми шарнирами Spicer – более 9 м. Производство и тех, и других с трудом, но наладили самостоятельное.

Передние колеса – с тормозами.
Передние колеса – с тормозами.

Рекомендуем
Редчайшая техника из Горького: «пигмей», мотоцикл, «полугус», штабной автобус

Спроектировали двухступенчатую раздаточную коробку-демультипликатор, которая устанавливалась за коробкой передач на поперечине рамы и соединяла мотор с мостами тремя открытыми карданными валами с шестью шарнирами Spicer на игольчатых подшипниках.

Всего до эвакуации московского автомобильного завода имени Сталина успели изготовить 197 серийных ЗИС‑32, но потом их производство не возобновилось.

Передаточные отношения к валам привода переднего и заднего моста были одинаковыми, как и редукторы.
Передаточные отношения к валам привода переднего и заднего моста были одинаковыми, как и редукторы.

Грузовик мог запросто буксировать даже 122‑мм гаубицу М‑30, однако использовались они прежде всего в танковых бригадах, где и растворились в потерях первого года войны.

Свое название мост типа «банджо» получил из-за внешнего сходства с музыкальным инструментом.
Свое название мост типа «банджо» получил из-за внешнего сходства с музыкальным инструментом.

Экземпляр из музея «Моторы войны» является единственным ЗИС‑32, восстановленным до ходового состояния в мастерской Шаманского.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в
Хлебушкин Илья
Фото:Александр Батыру
20.09.2025 
Фото:Александр Батыру
Поделиться:
Оцените материал:
0