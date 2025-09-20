Это был первый серийный полноприводный грузовик СССР

ЗИС‑32 сохранился в единственном экзмпляре и находится в музее «Моторы войны»

Первый серийный отечественный полноприводный грузовик ЗИС‑32 был построен в 1941 году на базе Захара (трехтонки ЗИС‑5) с использованием наработок экспериментального НАТИ-К2.

По сравнению с ЗИС‑5 полноприводник имел меньшую ширину, большую высоту и иные колеи мостов. Масса возросла более чем на полтонны, а расход топлива увеличился до 35–38 л/100 км. Но благодаря увеличенному до 115 л запасу топлива ЗИС‑32 обладал в полтора раза большей дальностью хода (до 330 км).

На некоторых машинах был установлен двигатель ЗИС‑16, изначально создававшийся для автобуса с тем же индексом. Небольшое увеличение мощности (с 73–76 до 85–88 л. с.) давало столь же скромную прибавку максимальной скорости с 60 до 65 км/ч.

Проходимость ЗИС-32 ограничивалась сцепными свойствами шин, поэтому часто приходилось пользоваться цепями противоскольжения.

Все машины были с цельной балкой переднего моста типа «банджо» – это главное отличие от НАТИ-К2, где передний мост был сделан из заднего моста ГАЗ-АА. А главную передачу в нем использовали от заднего моста ЗИС‑5 – для передка ЗИС‑32 она весила излишне много. Задний же мост практически не изменился, только передаточное число главной передачи увеличили с 6,41 до 7,67.

Конструкция ШРУСов могла быть разной. С шарнирами Rzeppa радиус разворота составлял 8,6 м, а с более простыми шарнирами Spicer – более 9 м. Производство и тех, и других с трудом, но наладили самостоятельное.

Передние колеса – с тормозами.

Спроектировали двухступенчатую раздаточную коробку-демультипликатор, которая устанавливалась за коробкой передач на поперечине рамы и соединяла мотор с мостами тремя открытыми карданными валами с шестью шарнирами Spicer на игольчатых подшипниках.

Всего до эвакуации московского автомобильного завода имени Сталина успели изготовить 197 серийных ЗИС‑32, но потом их производство не возобновилось.

Передаточные отношения к валам привода переднего и заднего моста были одинаковыми, как и редукторы.

Грузовик мог запросто буксировать даже 122‑мм гаубицу М‑30, однако использовались они прежде всего в танковых бригадах, где и растворились в потерях первого года войны.

Свое название мост типа «банджо» получил из-за внешнего сходства с музыкальным инструментом.

Экземпляр из музея «Моторы войны» является единственным ЗИС‑32, восстановленным до ходового состояния в мастерской Шаманского.

