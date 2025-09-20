Это был первый серийный полноприводный грузовик СССР
Первый серийный отечественный полноприводный грузовик ЗИС‑32 был построен в 1941 году на базе Захара (трехтонки ЗИС‑5) с использованием наработок экспериментального НАТИ-К2.
По сравнению с ЗИС‑5 полноприводник имел меньшую ширину, большую высоту и иные колеи мостов. Масса возросла более чем на полтонны, а расход топлива увеличился до 35–38 л/100 км. Но благодаря увеличенному до 115 л запасу топлива ЗИС‑32 обладал в полтора раза большей дальностью хода (до 330 км).
На некоторых машинах был установлен двигатель ЗИС‑16, изначально создававшийся для автобуса с тем же индексом. Небольшое увеличение мощности (с 73–76 до 85–88 л. с.) давало столь же скромную прибавку максимальной скорости с 60 до 65 км/ч.
Все машины были с цельной балкой переднего моста типа «банджо» – это главное отличие от НАТИ-К2, где передний мост был сделан из заднего моста ГАЗ-АА. А главную передачу в нем использовали от заднего моста ЗИС‑5 – для передка ЗИС‑32 она весила излишне много. Задний же мост практически не изменился, только передаточное число главной передачи увеличили с 6,41 до 7,67.
Конструкция ШРУСов могла быть разной. С шарнирами Rzeppa радиус разворота составлял 8,6 м, а с более простыми шарнирами Spicer – более 9 м. Производство и тех, и других с трудом, но наладили самостоятельное.
Спроектировали двухступенчатую раздаточную коробку-демультипликатор, которая устанавливалась за коробкой передач на поперечине рамы и соединяла мотор с мостами тремя открытыми карданными валами с шестью шарнирами Spicer на игольчатых подшипниках.
Всего до эвакуации московского автомобильного завода имени Сталина успели изготовить 197 серийных ЗИС‑32, но потом их производство не возобновилось.
Грузовик мог запросто буксировать даже 122‑мм гаубицу М‑30, однако использовались они прежде всего в танковых бригадах, где и растворились в потерях первого года войны.
Экземпляр из музея «Моторы войны» является единственным ЗИС‑32, восстановленным до ходового состояния в мастерской Шаманского.
Ретротест «полуторки» призыва 1941 года – по этой ссылке.
