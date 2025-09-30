#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Покупка машины без брызговиков — поставят ли ее на учет
30 сентября
Покупка машины без брызговиков — поставят ли ее на учет
Может случиться так, что вместе с брызговиками...
Сколько китайских машин россияне купили за 20 лет?
30 сентября
Сколько китайских машин россияне купили за 20 лет?
«Автостат»: с 2006 года в России продали более...
Супротек — масло, продлевающее жизнь мотора
30 сентября
Супротек — масло, продлевающее жизнь мотора
Ну еще бы – это же компания, известная своими...

Легендарные автобусы СССР — сходство и отличия двух ЛАЗов

Названы особенности конструкции автобусов ЛАЗ‑695Б и ЛАЗ‑695Е

Первые, еще мелкосерийные ЛАЗ‑695 во Львове собрали в 1956 году.

Рекомендуем
Гид по выбору автомобильного аккумулятора в 2025-2026

Пуск очередного завода и появление нового большого автобуса стали для страны важными событиями.

Уже в 1958 году начали производство модернизированной версии ЛАЗ‑695Б. А в 1963‑м развернули выпуск ЛАЗ‑695Е, внешне почти неотличимого от предыдущей модели. Но важные изменения в нем все-таки были.

ЛАЗ-695

  • Длина – 9220 мм
  • Колесная база – 4190 мм
  • Число мест для сидения – 32
  • Общая вместимость – 55 пассажиров

По габаритам и вместимости ЛАЗ‑695Б и ЛАЗ‑695 не отличались. Позднее в справочниках стали указывать максимальную вместимость – 65 пассажиров. Но оба автобуса были не очень удобны для больших городов, поскольку не имели накопительной площадки, а проход был узким из-за сдвоенных сидений по обеим сторонам.

Легкий каркас кузова на мощном основании для ЛАЗ‑695 спроектировали по лекалам немецких автобусов Mercedes-Benz и Setra (Setra – от selbsttragend – самонесущий). Профили (основные – из стали толщиной 1,5...2 мм), из которых делали каркас, и у ЛАЗ-695Б и ЛАЗ-695Е они были одинаковыми.
Легкий каркас кузова на мощном основании для ЛАЗ‑695 спроектировали по лекалам немецких автобусов Mercedes-Benz и Setra (Setra – от selbsttragend – самонесущий). Профили (основные – из стали толщиной 1,5...2 мм), из которых делали каркас, и у ЛАЗ-695Б и ЛАЗ-695Е они были одинаковыми.
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

ЛАЗ‑695Б

  • Снаряженная масса – 6300 кг
  • Полная масса – 10 300 кг

Дизайн заднемоторного ЛАЗ‑695Б создали под заметным влиянием автобусов Magirus-Deutz серии Saturn. Передок ЛАЗ‑695Б украсили фирменный буквой Л, по стилистике очень похожей на литеру М на Магирусах. На ЛАЗ‑695Б появились воздухозаборники на крыше, которых на ранних ЛАЗ‑695 еще не было.

ЛАЗ‑695Б
ЛАЗ‑695Б
Для ЛАЗ‑695Б сделали оригинальную панель приборов, характерной чертой которой стали часы.
Для ЛАЗ‑695Б сделали оригинальную панель приборов, характерной чертой которой стали часы.

ЛАЗ‑695Е

  • Снаряженная масса – 6200 кг
  • Полная масса – 10 820 кг

Внешне от предшественника ЛАЗ‑695Б отличался лишь округлыми колесными арками. Но снаряженную массу снизили на 100 кг.

ЛАЗ‑695Е
ЛАЗ‑695Е
ЛАЗ‑695Е получил новую, более рациональную панель приборов с увеличенными циферблатами спидометра и манометром пневмосистемы, совмещенным в одном блоке с другими приборами.
ЛАЗ‑695Е получил новую, более рациональную панель приборов с увеличенными циферблатами спидометра и манометром пневмосистемы, совмещенным в одном блоке с другими приборами.
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025
ЛАЗ‑695Б. Двигатель 6‑цилиндровый, нижнеклапанный. Степень сжатия - 6,2. Рабочий объем - 5,56 л (101,6×114,3 мм) Мощность 109 л. с. при 2800 об/мин Для тяжелого ЛАЗ‑695Б мотор был явно слаб. Но другого подходящего в конце 1950‑х годов у ЛАЗа еще не было.
ЛАЗ‑695Е. Двигатель – V8, верхнеклапанный. Степень сжатия - 6,5. Рабочий объем - 6 л (100×95 мм). Мощность 150 л. с. при 3200 об/мин. С новым мотором автобус стал заметно динамичней – правда, ценой огромного расхода бензина. Паспортный показатель – 35 л/100 км в реальной жизни вырастал минимум в полтора раза.
На ЛАЗ‑695Б стояло двухдисковое сцепление, аналогичное тому, что применяли на автобусе ЗИЛ‑158.
ЛАЗ‑695Е оснащали новым однодисковым сцеплением.
ЛАЗ‑695Б. Коробка передач – механическая, пятиступенчатая (6,24/3,32/1,90/1,0/0,8). От коробки автобуса ЗИЛ‑158 агрегат отличался только приводом, поскольку силовой агрегат львовской машины стоял в корме.
ЛАЗ‑695Е. Коробка передач – механическая, пятиступенчатая (7,44/4,120/2,29/1,47/1,00). Новую коробку с прямой, а не повышающей, как прежде, передачей автобус ЛАЗ‑695Е обрел вместе с мотором V8.
Передние подвески ЛАЗ‑695Б и ЛАЗ‑695Е – одинаковые. Вместе с продольными рессорами работали корректирующие пружины, увеличивающие жесткость в зависимости от нагрузки. В подвеске стояли рычажные амортизаторы.
Задние подвески машин конструктивно идентичны передним – рессоры с корректирующими пружинами, но без амортизаторов.
Рулевое управление ЛАЗ‑695Б и ЛАЗ‑695Е – стандартное: глобоидальный червяк и трехгребневый ролик без усилителя.
Тормозные системы – тоже одинаковые: пневматические, с барабанными механизмами на всех колесах. От пневмосистемы работал и привод пассажирских дверей.

От Б до Е

ЛАЗ‑695Е делали до 1969 года, изготовили около 32 тысяч машин. По сути, автобус представлял собой ЛАЗ‑695Б с новым силовым агрегатом. Рост мощности почти в полтора раза улучшил динамику и упростил управление машиной. Не менее важно для эксплуатационников было то, что мотор V8 был заметно надежней и долговечней.

  • О самых популярных советских автобусах читайте тут.
  • «За рулем» можно читать и в MAX
Подпишитесь на «За рулем» в
Канунников Сергей
Фото:из архива «За рулем!»
Количество просмотров 20
30.09.2025 
Фото:из архива «За рулем!»
Поделиться:
Оцените материал:
0