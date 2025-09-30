Легендарные автобусы СССР — сходство и отличия двух ЛАЗов
Первые, еще мелкосерийные ЛАЗ‑695 во Львове собрали в 1956 году.
Пуск очередного завода и появление нового большого автобуса стали для страны важными событиями.
Уже в 1958 году начали производство модернизированной версии ЛАЗ‑695Б. А в 1963‑м развернули выпуск ЛАЗ‑695Е, внешне почти неотличимого от предыдущей модели. Но важные изменения в нем все-таки были.
ЛАЗ-695
- Длина – 9220 мм
- Колесная база – 4190 мм
- Число мест для сидения – 32
- Общая вместимость – 55 пассажиров
По габаритам и вместимости ЛАЗ‑695Б и ЛАЗ‑695 не отличались. Позднее в справочниках стали указывать максимальную вместимость – 65 пассажиров. Но оба автобуса были не очень удобны для больших городов, поскольку не имели накопительной площадки, а проход был узким из-за сдвоенных сидений по обеим сторонам.
ЛАЗ‑695Б
- Снаряженная масса – 6300 кг
- Полная масса – 10 300 кг
Дизайн заднемоторного ЛАЗ‑695Б создали под заметным влиянием автобусов Magirus-Deutz серии Saturn. Передок ЛАЗ‑695Б украсили фирменный буквой Л, по стилистике очень похожей на литеру М на Магирусах. На ЛАЗ‑695Б появились воздухозаборники на крыше, которых на ранних ЛАЗ‑695 еще не было.
ЛАЗ‑695Е
- Снаряженная масса – 6200 кг
- Полная масса – 10 820 кг
Внешне от предшественника ЛАЗ‑695Б отличался лишь округлыми колесными арками. Но снаряженную массу снизили на 100 кг.
От Б до Е
ЛАЗ‑695Е делали до 1969 года, изготовили около 32 тысяч машин. По сути, автобус представлял собой ЛАЗ‑695Б с новым силовым агрегатом. Рост мощности почти в полтора раза улучшил динамику и упростил управление машиной. Не менее важно для эксплуатационников было то, что мотор V8 был заметно надежней и долговечней.
