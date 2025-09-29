MASUMA DRIFT WAY: С трибуны на трек

Может ли зритель шагнуть в автоспорт? Снимать видео о дрифте и вдруг оказаться по ту сторону объектива, дымя резиной. Masuma проверила и вот что вышло.

Три месяца до заезда

— Кто хочет стать подопытным кроликом?

Проект Masuma Drift Way в поисках пилота, который ничего не умеет — удивительная вакансия! А через три месяца предстоит выступить в ADM Drift Contest, проехать квалификационный «конфиг» в управляемом заносе. Безумие? Но Алёна — оператор из паддока — шагнула вперёд.

Алёна Гурьева, любит дрифт

— Я давно увлекаюсь дрифтом, снимаю про него видео, но никогда не пробовала сама, страшно. Хотя и езжу на заднеприводной «жиге» (ВАЗ 2107), но она такая ржавая, что в заносе что-нибудь точно сломается. Зато на ней я освоила механическую коробку, а гоночный «корч» с каркасом безопасности после «Жигулей» показался даже комфортным.

Илья Фёдоров, умеет в дрифт

Наставником Алёны стал «Дядя Фёдор», он же Илья Фёдоров, пилот RDS GP и тренер собственной школы Fedorov Drift.

— Срок у проекта сжатый, за это время сложно привыкнуть к высоким скоростям и в целом к происходящему. Но если есть цель и желание её достичь — всё возможно. Так что постараемся пройти квалификацию. А если повезёт, даже проехать.

Рыжая машина

Учебный автомобиль Алёны — Nissan Skyline R32.

И: «Технически это довольно простая машина. Передняя подвеска почти стандартная, лишь немного удлинены рычаги и переварены кулаки. Этих доработок вполне достаточно для тренировок и даже для участия в соревнованиях. Основное правило: катайтесь, а не стройте. Построите потом, когда научитесь ездить».

Пончики и змейки

Пончик — это базовый элемент, бесконечный дрифт по кругу, пока шины не кончатся. Даёт почувствовать момент срыва в занос и учит ехать по нужной траектории.

И: «Алёна освоила пончик через час. Кто-то не может и за два, кто-то справляется за 15 минут — все по-разному. Когда тренируете пончики, обязательно делайте их в обе стороны, иначе в одну будет получаться хуже, чем в другую».

Восьмёрка и змейка — следующие шаги, где машина уже перекладывается из одного заноса в другой. Здесь работаем не только газом, но и сцеплением с ручником.

Приручить ручник

В машинах для дрифта ручник не тросовый, а гидравлический, с отдельным большим рычагом в салоне. Это не стояночный тормоз, а дополнительный — очень важный — способ управления.

Тугой ручник учебного автомобиля пришлось оперативно переделать под женскую руку: установить большие задние суппорты, удлинить сам рычаг и его ход. После этого Алёна смогла полноценно использовать его.

А: «Очень понравилось выставлять машину в занос ручником! Больше, чем газом. Когда Илья только рассказал про эту технику, я испугалась: дёргать ручник на ходу? Но освоилась и поняла, что так намного лучше».

Больше скорости

— Газ, газ, газ! — кричит Илья проезжающей мимо Алёне, которая только начала выполнять упражнения на третьей передаче вместо второй. Профессиональный дрифт отличает не только точность и глубина заносов, но и высокая скорость. Именно она даёт зрелищность и эмоции — и болельщикам, и пилотам.

А: «Длинная скоростная дуга буквально вдохнула новую жизнь в обучение! От долгих упражнений с перекладками устаёшь: делаешь-делаешь, получается через раз, выматываешься. Но после скоростной дуги в заносе я готова заниматься ещё 2 часа, такой адреналин!»

Квалификация ADM Contest

Итак, день Д — день дрифта! И мокрая трасса.

Алёна тренировалась на влажном асфальте всего дважды, и оба раза было сложно: машину срывало в занос словно на льду. Опыт в таких условиях бесценен, но его нет.

Первая попытка. Старт! Разгон, вторая, третья, ручник, перекладка, внезапный снос… и стена. Весь левый борт «Скайлайна» помят. Алёна в порядке.

Быстрый полевой ремонт и вторая попытка. Эффектная манжа (серия перекладок на прямой), но в конце машина предательски соскальзывает с мокрой траектории и вылетает с трассы. Это не слёзы, это просто дождь.

Что дальше

Было амбициозно бросить Алёну в пекло соревнований после всего девяти тренировок. Но ни у неё, ни у Ильи нет сожалений: это было весело и невероятно круто!

А: «Я очень хочу продолжать заниматься дрифтом! В планах подготовить мою “жигу” к зиме и снова тренироваться, но уже на льду. Если получится, проеду в каких-нибудь зимних соревнованиях. Эти эмоции и адреналин от скольжений не сравнятся ни с чем! Поэтому я не готова ставить точку: буду учиться и пробовать парные заезды».

Зачем дрифт мне

Любительский дрифт — не только удовольствие, но и способ улучшить водительские навыки. Несколько занятий помогут не бояться экстремальных ситуаций и уверенно выводить машину из заноса.

И: «Заниматься можно и на машине школы, и на своей. Даже если это не спорткар, а обычная заднеприводная машина, и даже на автомате — можно освоить на ней езду в управляемом заносе. Конечно, не для участия в соревнованиях, но для выездов на трек-дни вполне. Дрифт — это просто, нужно лишь научиться».

