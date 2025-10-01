Что происходит на АЗС России?

Названы причины роста цен и длинных очередей на заправках

В середине августа Росстат поведал, что с начала года средний рост розничных цен на бензин составил 5,74%, опередив официальную инфляцию (4,16%). С дизтопливом ситуация благополучная – подорожало всего на 2%.

Биржевые цены АИ‑92 и АИ‑95 в начале августа достигли исторического максимума в 70,9 тысячи и 79,9 тысячи рублей за тонну. Маржа АЗС при этом сложилась отрицательная: минус 1,1 рубля за литр АИ‑92, минус 1,4 рубля за литр для АИ‑95. По ДТ, опять-таки, всё в норме: плюс 8,1 рубля. Отрицательная маржа, понятно, побуждает АЗС поднимать розничные цены.

Кто виноват

Реагируя на происходящее, правительство продлило запрет на экспорт бензинов. Хотя Минэнерго на этом фоне сообщало, что производство всех видов топлива стабильно превышало показатели предыдущего года, и внутренний рынок полностью обеспечен предложением.

Несмотря на всё это, число регионов, в которых ярко выражен дефицит топлива, по ходу августа почему-то росло. Кое-где появились сообщения о «10 л в руки» и даже о продаже по талонам.

Объяснения, в общем, традиционные: сезонный всплеск турпотока, уборочная страда в сельском хозяйстве, увеличение налоговой нагрузки и логистических затрат, форс-мажорные обстоятельства на некоторых НПЗ. Но они как-то неубедительно объясняют, почему в Приморском крае власти в конце августа принудительно удвоили число бензовозов, обслуживающих АЗС, где стали жаловаться на километровые очереди.

Топливо там раскупали быстрее, чем успевали подвозить. Но раз есть что подвозить – значит, в хранилищах-то оно есть?

Однако Приморский топливный союз, объединяющий независимые сети АЗС и трейдеров, заявил, что дефицит возник еще в марте. Союз тогда отправлял письмо в ФАС, извещая, что Ангарская нефтехимическая компания, Комсомольский и Ачинский НПЗ в совокупности в три раза сократили объем реализации АИ‑95 для Приморья.

Что делать

В общем, есть некоторые указания на искусственную природу дефицита. Но цены, заметим, поднялись не только там, где топлива в августе объективно не хватало, а почти везде.

Предыдущий значимый кризис, напомним, возник в 2023 году, тоже в августе (случайное совпадение?). Тогда он коснулся в основном центральных и южных регионов, включая Краснодарский край. Причины были ровным счетом те же самые. И результаты схожие: скачкообразный рост цен, кое-где на 15–20 рублей за литр. Год, кстати, был рекордным по объему производства бензина и дизтоплива.

Как так? Почему такое вообще возможно в стране, являющейся третьим в мире производителем нефти (после США и Саудовской Аравии) и четвертым по выработке топлива (после США, Китая и Японии)?

Наверное, это риторический вопрос. Пока средняя цена бензина в мире 110–115 рублей за литр, наше недорогое топливо выгоднее продавать «в мир», нежели дома. Ничего с этим не поделать. Кроме как вводить ограничения на экспорт, что, собственно, и делается.

А не дорожать топливо не может в принципе. И для рядовых автомобилистов главное, чтобы оно не исчезало с АЗС и дорожало плавно – на полрубля в месяц. Как говорится, никто и не заметит.

Средние цены автомобильного топлива в РФ (Росстат), руб./л

Август 2024 25 августа 2025 Прирост, % АИ-92 53,23 58,83 10,5 АИ-95 58,45 64,22 9,9 АИ-98 и выше 75,74 84,78 11,9 ДТ 66,85 71,52 7,0

