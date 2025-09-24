#
Стоимость бензина Аи-92 снова обновила рекорд

Цена бензина Аи-92 на Петербургской бирже превысила 73,68 тысячи рублей за тонну

Стоимость бензина Аи-92 на Петербургской бирже обновила максимум уже в восьмой раз с начала года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В среду цена по территориальному индексу Европейской части России выросла на 0,05% и достигла 73 684 рублей за тонну. Цена на бензин Аи-95 в среду также выросла – на 0,27%, до 79 393 рублей за тонну.

В то же время тонна летнего дизельного топлива подешевела на 0,2%, достигнув 72 061 рубля за тонну.

Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) снизилась на 1,35% – до 18 059 рублей за тонну. При этом авиакеросин подорожал на 2,05%, достигнув 74 264 рублей за тонну, а мазут – на 0,54%, до 25 091 рубля за тонну.

Ранее «За рулем» сообщал, что в РОАД назвали возможные последствия новых правил расчета утильсбора.

Источник:  Петербургская биржа
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
24.09.2025 
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
