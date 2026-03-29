Новый кроссовер Volkswagen оказался дешевле Весты и Тенет: называем цены

В РФ появился в продаже кроссовер Volkswagen Tharu XR по цене от 1,6 млн рублей

В России по каналам параллельного импорта начались поставки компактного кроссовера Volkswagen Tharu XR . Минимальная цена на автомобиль, согласно объявлениям на классифайдах, составляет 1 550 000 рублей. Примечательно, что это дешевле не только Lada Vesta (от 1 581 000 рублей за обновленную версию), но и калужского Tenet T4, который предлагается минимум за 2 039 000 рублей.

Volkswagen Tharu XR

Кроссовер, представленный в 2024 году совместным предприятием SAIC Volkswagen, позиционируется в Китае как более доступная и молодежная версия модели Tharu. Он построен на платформе MQB A0, разделяя основу с Volkswagen Taigun и Skoda Kushaq. Габариты автомобиля составляют 4335 мм в длину, 1762 мм в ширину и 1605 мм в высоту.

Стоимость Tharu XR в России сильно варьируется в зависимости от города и комплектации. Самая низкая цена зафиксирована во Владивостоке: за 1,55 млн рублей предлагается версия Sharp Enjoy с тканевым салоном, кондиционером, цифровой приборной панелью и литыми дисками.

Вариант с панорамной крышей оценивается в 1,7 млн рублей, а с кожаным салоном и двухзонным климат-контролем – от 1,8 млн рублей. В других регионах ценник выше: в Новосибирске – от 1,85 млн рублей, в Москве – от 1,99 млн рублей, а в ряде городов, включая Казань и Уфу, минимальные предложения стартуют от 2,05–2,1 млн рублей. Всего в продаже насчитывается около сотни таких автомобилей.

Технически Tharu XR предлагается в двух вариантах: младшие версии оснащаются 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 л. с. в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач, а более дорогие комплектации получают 1,5-литровый турбомотор на 160 л. с. и 7-ступенчатый робот.

