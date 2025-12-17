В России доступен новый немецкий кроссовер по цене Лады

В РФ начались продажи кроссоверов Volkswagen Tharu XR по цене от 1,64 млн рублей

Одна из немногих моделей Volkswagen, доступных в параимпорте без изменений с утильсбором, – это компактный кроссовер Tharu XR, производимый на совместном предприятии SAIC‑Volkswagen и ориентированный на китайский рынок. В России он предлагается по цене от 1,64 миллиона рублей.

На данный момент самый экономичный вариант Volkswagen Tharu XR стоит 1 639 027 рублей и доступен для доставки в Владивостоке. Одна из местных компаний может привезти под заказ кроссовер в комплектации Sharp с тканевым салоном, который включает датчики света и дождя, контроль давления в шинах, светодиодную оптику, цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным дисплеем и поддержкой CarPlay, адаптивный круиз-контроль, передние и задние парктроники, бесключевой доступ и люк с панорамной крышей, а также 17-дюймовые литые диски.

За аналогичный кроссовер с более дорогими дисками в Иркутске и Владивостоке могут запросить 1 690 000 рублей. В Омске новая версия Tharu XR обойдется в 1 850 000 рублей, а в других городах, таких как Омск, Воронеж, Уфа и Чебоксары, цена составит около 2 000 000 рублей.

Volkswagen Tharu XR

Кроссоверы также доступны в Ижевске, Перми, Казани, Новосибирске, Тюмени и Москве. В наличии, но по более высоким ценам, они предлагаются в Магнитогорске (от 2 350 000 рублей), Ростове-на-Дону (от 2 800 000 рублей), Набережных Челнах (от 2 900 000 рублей), Самаре (от 2 940 000 рублей), Екатеринбурге и других городах России.

Что касается двигателей, то более дешевые версии оснащены 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 110 л. с., работающим в паре с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Более дорогие варианты получают 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л. с. в сочетании с семиступенчатым роботом, а привод во всех комплектациях только передний.

Volkswagen Tharu XR

