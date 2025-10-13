#
Дешевле 2 млн: в России продается новый немецкий кроссовер

В РФ в продажу вышли кроссоверы Volkswagen Tharu и Tharu XR по цене от ₽1,9 млн

В России начались поставки новой альтернативы кроссоверам Skoda Karoq и Volkswagen Taos – Volkswagen Tharu XR, произведенного в Китае на заводе Shanghai Volkswagen. Стоимость автомобиля начинается от 1 870 000 рублей на одном из классифайдов.

За эту цену покупатели получат модель в комплектации Sharp Advance с тканевым салоном, которая включает цифровую приборную панель, мультимедийную систему с цветным сенсорным дисплеем, кондиционер, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold, мультируль с пластиковым ободом и несколько USB-портов, в том числе для задних пассажиров.

В Кемерово можно заказать более оснащенную версию Sharp Intention за 1 890 000 рублей, отличающуюся кожаной отделкой интерьера, кожаным ободом руля, более крупным дисплеем медиасистемы, панорамной крышей, климат-контролем и системой бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя.

Volkswagen Tharu
Также доступна первая комплектация с тканевым салоном за 1 948 000 рублей в Уфе, а более дорогие версии с кожаным салоном предлагаются в Москве, Тюмени, Новосибирске, Перми и Симферополе по ценам от 2 140 000 до 2 190 000 рублей. Все модели оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 л. с. и 6-ступенчатым автоматом.

Для желающих приобрести более мощный кроссовер с 1,5-литровым 160-сильным турбомотором с «роботом», минимальная цена в Краснодаре составит 1 950 000 рублей, а в других городах она варьируется до 2 650 000 рублей во Владивостоке.

Цены на автомобили из наличия выше: в Чебоксарах спрашивают от 2 830 000 рублей, в Уфе – 2 900 000 рублей, а в Краснодаре – 2 950 000 рублей.

Volkswagen Tharu XR
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые Skoda Rapid из КНР по цене от 2,3 млн рублей.

Фото:Volkswagen
13.10.2025 
